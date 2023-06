Agnieszka Grzybowska-Zalewska nową prezeską Infarmy

16 czerwca 2023 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład zarządu oraz rady nadzorczej na kolejną kadencję

Agnieszka Grzybowska-Zalewska została powołana na stanowisko prezesa zarządu INFARMY

Wybór nowego prezesa jest konsekwencją złożenia rezygnacji przez Nienke Feenstra, która pełniła tę funkcję łącznie 3 lata

Od 20 lat w branży farmaceutycznej

Agnieszka Grzybowska-Zalewska jest Prezesem Zarządu Sanofi w Polsce i dyrektorem generalnym Specialty Care, jednego z kluczowych business unitów Sanofi, oferującego terapie z obszaru chorób rzadkich, onkologii, immunologii i stwardnienia rozsianego.

Od ponad 20 lat jest obecna w branży farmaceutycznej, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży.

Jest także prekursorką działań w zakresie upowszechniania wiedzy i poszerzania dostępu do leczenia dla pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce. Od samego początku uczestniczyła w tworzeniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, ściśle współpracując ze stowarzyszeniami pacjentów w celu pełnego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poszerzonemu o wiele innych obszarów terapeutycznych takich jak onkologia, neurologia, immunologia i inne doskonale wie, z jakimi problemami borykają się pacjenci, lekarze oraz krajowy system ochrony zdrowia.

Nowa Prezes INFARMY jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Jej życiowe pasje to nurkowanie, joga i dalekie podróże z mężem i najbliższymi przyjaciółmi.

- Przed nami niezwykle ciekawy czas dla Polski oraz polskiego systemu ochrony zdrowia i mimo wielu czekających nas wyzwań z optymizmem przejmuję stery. Jednocześnie pragnę podziękować Nienke za jej wieloletni wkład oraz zaangażowanie i osiągnięcia w realizowaniu priorytetów INFARMY oraz życzę jej dalszych sukcesów - powiedziała Grzybowska-Zalewska Agnieszka.

Nienke Feenstra w 2022 roku została ponownie wybrana na stanowisko prezes INFARMY, pełniąc tę funkcję łącznie przez 3 lata.

Delegaci podczas Walnego Zgromadzenia wybrali członów Zarządu oraz skład Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Członkowie Zarządu

Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Michał Cuha, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Piotr Dębski, Biogen Poland Sp. z o.o.

Ioana Parsons, Ipsen Poland Sp. z o.o.

Magdalena Paradzińska, Novo Nordiska Pharama Sp. z o.o.

Monique Clua Braun, Novartis Poland Sp. z o.o.

Phil Krzyżek, MERCK Sp. z o.o.

Wiktor Janicki, Astra Zeneca Pharma Poland Sp.z o.o.

Cristiano Costanzo, GSK Commercial Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej

Aleksander Kwieciński, AbbVie Sp. z o.o.

Harry Nardis, Astellas Pharma Sp. z o.o.

Justin Gandy, MSD Polska Sp. z o.o.

Geraldine Schenk-Moestl, Jansenn Cilag Polska Sp. z o.o.

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto także sprawozdanie z działań INFARMY, które związane były z realizacją założonych na 2022r. celów, wśród których znalazły się m.in.: zmniejszenie różnic w dostępie do innowacyjnych terapii w Polsce w stosunku do standardów europejskich, poprawa jakości i przewidywalności prawa refundacyjnego, zwiększenie niezależności i wzmocnienie kompetencji organizacji pacjenckich do skutecznego kształtowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Działania te obejmowały szereg aktywności i inicjatyw prowadzonych przez Związek w wielu obszarach systemu ochrony zdrowia.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 24 firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

