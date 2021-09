Agencja Badań Medycznych. Zamiast 60 pacjentów, z CAR-T skorzysta 230 osób. Jak to możliwe?

Terapia genowa CAR-T jest przedmiotem niekomercyjnych badań medycznych organizowanych i sfinansowanych przez Agencję Badań Medycznych

Na realizację projektu przeznaczono 100 mln zł

Dzięki temu z terapii skorzysta 230 chorych

We wrześniowym wykazie leków refundowanych znalazła się innowacyjna terapia CAR-T. To produkt terapii zaawansowanej, zarejestrowany w oparciu o opinię Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) działającego w ramach EMA. Kymriah został zakwalifikowany do grupy leków terapii genowej. Terapia będzie dostępna dla pacjentów w wieku do 25 lat z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B.

Niekomercyjne badania kliniczne z udziałem 230 pacjentów

Terapia jest też przedmiotem niekomercyjnych badań medycznych organizowanych i sfinansowanych przez Agencję Badań Medycznych. Na realizację projektu przeznaczono 100 mln zł.

- Mamy trzy projekty. W sumie, w ramach tych projektów będzie poddanych terapii z użyciem terapii CAR-T łącznie 230 osób - powiedział Adam Sobczak, główny specjalista ds. badań klinicznych i projektów strategicznych ABM, na wstępie seminarium, jakie zorganizowała Agencja (Badania kliniczne produktów CAR-T, wytwarzanie, zgoda środowiskowa, rejestracja badania, 7 września).

- To ogromny krok w rozwoju polskiej medycyny i polskiej immunoonkologii. Obecnie takie terapie wymagają zebrania funduszy na poziomie 1,5 do 2 mln zł za jedną terapię, dla jednej osoby. W ramach projektów, jakie jako ABM finansujemy, skorzysta z niej 230 osób. Dla porównania - pieniądze, jakie w ramach projektów chcemy przeznaczyć na zakup preparatów komercyjnych, wystarczyłyby na podanie terapii jedynie dla od 60 do 88 osób, w zależności jak policzymy cenę - dodał.

Agencja postrzega więc programy zaawansowanych terapii medycznych jako prestiżowe i niezwykle ambitne.

- CAR-T to technologia, która rozwinęła się niedawno. To bardzo młode produkty. Mam nadzieję, że Polska znajdzie się dzięki temu w czołówce państw, które oferują ją swoim pacjentom, a w przyszłości być może także komercyjnie dla pacjentów zagranicznych - mówił ekspert ABM.

Trzy rodzaje produktów leczniczych terapii zaawansowanej

Aktualnie mam trzy rodzaje produktów leczniczych terapii zaawansowanej. O kwalifikacji do konkretnej grupy decyduje wspomniany Komitet ds. Terapii Zaawansowanych (CAT).

Klasyfikacja produktów leczniczych terapii zaawansowanej:

lek somatycznej terapii komórkowej - zawiera lub składa się z komórek lub tkanek poddawanych znaczącej manipulacji w celu zmiany charakterystyki biologicznej, funkcji fizjologicznych lub właściwości strukturalnych istotnych dla zamierzonego klinicznego zastosowania.

Produktem takim mogą być również komórki lub tkanki, które nie są przeznaczone do tej samej podstawowej funkcji bądź tych samych podstawowych funkcji u biorcy co u dawcy

Produkt jest stosowany czy też podawany ludziom w celu leczenia, zapobiegania chorobom lub ich diagnozowania, poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne komórek albo tkanek’ może być też prezentowany jako posiadający takie właściwości.

Obecnie są 2 rejestracje:

Zalmoxis (choroby rozrostowe układu krwiotwórczego wysokiego ryzyka)

Alofisel (przetoki okołoodbytnicze u pacjentów z łagodną chorobą Leśniowskiego-Crohna)

Komórki lub tkanki uważa się za zmodyfikowane, jeśli:

- zostały poddane znaczącej manipulacji w taki sposób, że w celu zamierzonej regeneracji, naprawy lub zmiany zmianie uległy ich cechy biologiczne, czynności fizjologiczne lub cechy strukturalne

- komórki lub tkanki nie są przeznaczone do stosowania do tej samej podstawowej funkcji bądź tych samych podstawowych funkcji u biorcy co u dawcy.

- Są też wymienione te działania, które nie są uznane za modyfikowanie (cięcie, rozdrabnianie, formowanie, wirowanie, namaczanie w roztworach antybiotykowych lub antybakteryjnych, sterylizacja, napromieniowanie, oddzielanie, koncentracja lub oczyszczanie komórek, filtrowanie, liofilizacja, zamrażanie, kriokonserwacja, witryfikacja) - wymieniła podczas seminarium Anna Ryszczuk, dyrektor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

- Jeżeli dana manipulacja nie jest wymieniona w powyższym zestawieniu, jest uznana za znaczącą manipulację. I jest duże prawdopodobieństwo, że produkt będzie do tej kategorii należał - dodała.

produkt inżynierii tkankowej - zawiera zmodyfikowane komórki lub tkanki lub składa się z takich komórek lub tkanek, oraz jest przedstawiany jako produkt posiadający właściwości regeneracji, naprawy lub zastępowania tkanki ludzkiej lub jest stosowany lub podawany ludziom w takim celu.

Produkt taki może zawierać komórki lub tkanki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, lub pochodzące z obu tych źródeł

Może on także zawierać dodatkowe substancje, takie jak produkty komórkowe, biomolekuły, biomateriały, substancje chemiczne, podłoża lub matryce.

3 zarejestrowane produkty:

MACI

Sperox (ubytki chrząstki w stawie kolanowym)

Holoclar (niedobór komórek macierzystych rąbka rogówki)

produkt leczniczy terapii genowej - zawiera substancję czynną składającą się z rekombinowanego kwasu nukleinowego stosowaną lub podawaną ludziom z celu regulacji, naprawy, zastąpienia, dodania lub usunięcia sekwencji genetycznej

Jego skutki terapeutyczne, profilaktyczne bądź diagnostyczne wiążą się bezpośrednio z zawartą w nim sekwencją rekombinowanego kwasu nukleinowego albo z produktem ekspresji genetycznej tej sekwencji

4 rejestracje:

Imtygic (czerniak)

Strimvelis (niedobór odporności w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej)

Yescarta (chłoniak)

Kymriah (białaczka, chłoniak)

Czym jest terapia genowa CAR-T?

Immunoterapia CAR-T to metoda leczenia agresywnych nowotworów hematologicznych polegająca na przeprogramowaniu (wprowadzenie białka receptorowego CAR za pomocą nieaktywnego wektora wirusowego) komórek odpornościowych chorego, dzięki czemu jego układ immunologiczny lepiej rozpoznaje i zwalcza komórki nowotworowe. Terapia CAR-T oparta jest na genetycznie zmodyfikowanych limfocytach T.

- Podstawowa różnica tej terapii w porównaniu do somatycznych terapii komórkowej i produktów inżynierii genetycznej jest taka, że tu są wektory wirusowe i związane z tym niebezpieczeństwo postępowania z takim wektorem wirusowym - wyjaśniła Anna Ryszczuk.

