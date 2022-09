Adamed SmartUP: kolejni młodzi zdolni uczniowie z nagrodami i stypendiami

Fundacja Adamed ogłosiła nazwiska tegorocznych laureatów i stypendystów programu ADAMED SmartUP, działające od 2014 roku

Do dotychczasowych ośmiu edycji zarejestrowało się prawie 60 tys. osób, spośród których 400 wzięło udział w obozach naukowych

W programie ADAMED SmartUP mogą wziąć udział uczniowie w wieku 14-18 lat, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi

Fundacja Adamed nagradza zdolnych uczniów

Fundacja Adamed od 2014 roku wspiera uczniów w rozwoju naukowym. Prowadzi działania popularyzujące naukę, organizuje bezpłatne warsztaty, ale przede wszystkim co roku zaprasza do wzięcia udziału w programie stypendialnym ADAMED SmartUP.

Do dotychczasowych ośmiu edycji zarejestrowało się prawie 60 tys. osób, spośród których 400 wzięło udział w obozach naukowych.

Podczas tegorocznej gali finałowej, która odbyła się 13 września, ogłoszona została lista 10 laureatów nagrody głównej oraz 3 stypendystów, wybranych z grona osób uhonorowanych w 2021 roku. Wszystkich wyróżnionych łączy jedno – talent w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Lista laureatów ADAMED SmartUP

Jak co roku, spośród 50 uczestników letniego obozu naukowego wybrano 10 laureatów nagrody głównej, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu indywidualnych konsultacji. Każdy z nich będzie uczestniczył w zajęciach, warsztatach i stażach dostosowanych do własnych potrzeb i wybranej ścieżki rozwoju.

W 2022 roku laureatami nagrody głównej 8. edycji programu ADAMED SmartUP zostali:

Antoni Bartkowiak z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Jakub Borowicz ze Złotego Potoku w województwie śląskim, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie

Mikołaj Cichoń z Katowic, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Aleksandra Kobyłecka z Łodzi, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

Oskar Leksa z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Anna Olszak z Gliwic, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Jan Skiba z Warszawy, uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie

Krystian Skowron z Andrychowa w województwie małopolskim, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Julia Sosińska z Poznania, uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Andrzej Wrzesiński z Radziejowa w województwie kujawsko-pomorskim, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Łokietka w Radziejowie

- Program ADAMED SmartUP od początku był tworzony, aby budować poczucie wspólnoty. To nie tylko poszerzanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim możliwość poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Niezwykle cieszy mnie, że co roku dołącza do nas kolejne grono inspirujących ludzi – mówi Katarzyna Dubno, członek zarządu Fundacji Adamed.

Stypendyści programu ADAMED SmartUP

Otrzymanie tytułu laureata nagrody głównej to nie koniec przygody z programem ADAMED SmartUP. Po roku konsultacji troje uczestników otrzyma stypendium, które będą mogli przeznaczyć na dalszy rozwój naukowy.

W tym roku stypendia zostały przyznane: Mateuszowi Jarkowi z Łazisk Górnych, Adriannie Jażdżewskiej z Gdańska i Patrykowi Wekwejtowi z Ostrołęki.

Fundacja Adamed doceniła postępy, które osiągnęli podczas rocznej pracy w ramach konsultacji edukacyjnych. Każda z nagrodzonych osób otrzymała stypendium w wysokości 40 tys. zł. Dofinansowanie mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem naukowym.

W programie ADAMED SmartUP mogą wziąć udział uczniowie w wieku 14-18 lat, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Rekrutacja do 9. edycji rozpoczęła się 1 września i potrwa do 15 stycznia 2023 roku. 50 najlepszych osób weźmie udział w naukowym obozie ADAMED SmartUP.