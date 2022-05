Adamed: prawie 1,9 mld zł inwestycji w innowacje. I na tym nie koniec

Od 2001 roku wydaliśmy na inwestycje w innowacje prawie 1,9 mld zł, a do 2025 roku planujemy wydać kolejny miliard - mówi Katarzyna Dubno z Adamedu

- Czy możliwy jest dwucyfrowy udział produkcji farmaceutycznej w PKB? Dzisiaj jest to niespełna ok. 0,8 procenta. Rzeczywiście mamy dużo do zrobienia, ale jestem optymistką - mówiła Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia firmy Adamed, podczas sesji „Przemysł farmaceutyczny” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Dzisiaj możemy w otwarty sposób mówić o tym, że krajowa branża farmaceutyczna i przemysł generyczny jest innowacyjny. Zapowiedź, że przy przydziale środków z FENG czy z innych budżetów innowacyjność będzie definiowana według kryteriów Oslo Manual, to naprawdę to jest miód na nasze serce. To jest coś, o co bardzo zabiegaliśmy od lat. Mówiliśmy o tym, że innowacja to nie są tylko przełomowe odkrycia, ale też wszelkiego rodzaju ulepszenia i zmiany, także zmiany procesowe i związane z wprowadzaniem leków na rynek - dodała.

Dyrektor Dubno wymieniała działania inwestycyjne firmy Adamed: - Od 2001 roku wydaliśmy na inwestycje w innowacje prawie 1,9 mld zł, a do 2025 roku planujemy wydać kolejny miliard oraz dodatkowo corocznie na badania i rozwój będziemy przeznaczać mniej więcej 120-130 milionów złotych.

Na co dziś idą te pieniądze? - W tej chwili jesteśmy w trakcie ogromnej inwestycji w rozbudowę centrum produkcyjno-logistycznego w Pabianicach, które będzie wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań. W ostatnim czasie zainwestowaliśmy też w strukturę badawczo-rozwojową w Kajetanach pod Warszawą, przygotowując się do kolejnych naszych projektów.

- Dziś to co jest dla nas najważniejsze w działalności badawczo-rozwojowej, to rozwój leków generycznych. Przygotowujemy się do momentu, kiedy wygasają patenty na molekuły oryginalne po to, żeby jak najszybciej dostarczyć leki w Polsce i poza Polską w przystępnych cenach, zwiększając dostępność dla pacjentów do nowoczesnych terapii. Tylko w 2021 roku prowadziliśmy 52 projekty w obszarze R&D i tylko w 2021 roku przeprowadziliśmy prawie 1400 procesów rejestracyjnych naszych leków, na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie - mówiła dyrektor Dubno.

Projekty badawczo-rozwojowe na trzech platformach

Adamed tworzy też produkty złożone, składające się z kilku molekuł. - To jest bardzo ważne obszar w naszym R&D, ale też w produkcji i sprzedaży. Te leki poprawiają compliance i zwiększają wygodę dla pacjenta i dla lekarzy. Pojawiają się w coraz większej liczbie obszarów terapeutycznych.

Firma prowadzi też prace badawczo-rozwojowe w obszarze leków oryginalnych. - Jesteśmy pierwszą polską firmą, która zainwestowała w takie programy i dzisiaj prowadzimy oryginalne projekty badawczo-rozwojowe na trzech platformach: onkologii, neuropsychiatrii i diabetologii - wymieniała.

- Efektem prac w obszarze platformy neuropsychiatrycznej jest podpisanie z amerykańską firmą Acadia w 2020 roku umowy na dalszy rozwój cząsteczki, którą wymyśliliśmy, opracowaliśmy i doprowadziliśmy do momentu, kiedy można ją dalej rozwijać w obszarze badań klinicznych. Co jest bardzo ważne, wszelkie prawa własności intelektualnej związane z rozwojem tej cząsteczki pozostały w Polsce - podkreślała dyrektor.

Firma wzięła też udział w konkursie ABM na projekt związany z opracowaniem szczepionki, z wykorzystaniem innowacyjnej platformy mRNA, we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Gdańsku.

- Poza tym przygotowujemy się do rozwoju leków w zupełnie nowych obszarach, których nie produkowaliśmy do tej pory, a także do rozwoju skalowania procesów wytwarzania API z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych przyjaznych środowisku - wymieniała Katarzyna Dubno.

