Adamed Pharma na 1. miejscu wśród pracodawców branży farmaceutyczno-biotechnologicznej w Rankingu Forbes Polska

Adamed Pharma w prestiżowym Rankingu Forbes Polska

Adamed Pharma znalazł się na pierwszym miejscu wśród pracodawców branży farmaceutyczno-biotechnologicznej w prestiżowym Rankingu Forbes Polska: Poland’s Best Employers 2023 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2023. Redakcja przygotowała ranking wraz z międzynarodowym instytutem badawczym Statista. Badanie objęło ok. 1900 najlepszych pracodawców z 25 branż, zatrudniających co najmniej 250 osób.

Zwycięzców trzeciej edycji rankingu wyłoniono na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez pracowników dużych firm, które wzięły udział w badaniu.

Tytuł przyznawany jest na podstawie badania opinii, przeprowadzonego przez międzynarodowy instytut badawczy Statista, który od wielu lat publikuje rankingi najlepszych pracodawców na całym świecie.

Jak podkreślają przedstawiciele Adamed, mijający rok był wyjątkowo trudny. - Po fali pandemicznych problemów pracodawcy wszystkich branż mierzą się z rekordowo wysoką inflacją i wyższymi kosztami prowadzenia działalności. Dla firmy sektora farmaceutycznego czas ten niósł dodatkowe wyznawania.

- Świat, który znaliśmy jeszcze pięć lat temu, nie istnieje. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi sprawia, że musimy zmienić dotychczasowe strategie działania. By móc szukać innowacyjnych rozwiązań, wdrażać w życie odważne decyzje, potrzebujemy ludzi, którzy mają w sobie ciekawość świata, poczucie zaangażowania i odpowiedzialności. Którzy mają w sobie ducha founder’s mentality i zależy im na rozwoju naszej firmy. Jestem dumna, ze właśnie tacy ludzie tworzą Adamed – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Współwłaścicielka i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed Pharma.

- Pierwsze miejsce w segmencie farmaceutyka i biotechnologia dla Adamed, to wyróżnienie, które mówi samo za siebie. Jest najlepszym dowodem, że zmierzamy we właściwym kierunku, inwestując w ludzi i rozwijając ich potencjał i możliwości – dodaje Tomasz Krzak, Dyrektor Rozwoju Ludzi, Kultury i Organizacji Adamed Pharma.

