Aboca przenosi substancje naturalne ze świata tradycji do świata innowacji

W 1978 roku Valentino Mercati założył firmą Aboca. Spółka produkuje wyroby medyczne oparte na substancjach naturalnych

Rocznie do fabryki Aboca w Pistrino trafia 4 mln ton surowca pochodzącego z ekologicznych upraw

Fabrykę opuszczają rocznie 52 mln opakowań produktów w 16 formach farmaceutycznych (np. krople, tabletki, kapsułki, granulaty w saszetkach, spraye, mikrowlewki, herbatki ziołowe, maści i żele)

Aboca ma rozbudowaną część laboratoryjną, dzięki czemu może kontrolować całość procesu wytwarzania – od jakości upraw i uzyskiwanych surowców do gotowego wyrobu

Surowiec roślinny tylko z ekologicznych upraw

45 lat temu na żyznych toskańskich wzgórzach wokół Aboca, Valentino Mercati rozpoczął uprawę roślin leczniczych, stosując teorie i techniki znane z rolnictwa organicznego. To był czas rodzących się ruchów zielonych. Mercati wziął sobie za cel ekologiczne uprawy roślin, które potem były wykorzystywane w rozwoju i wytwarzaniu naturalnych substancji.

Dzisiaj uprawa dla firmy Aboca obejmuje już 1700 hektarów użytków rolnych, z których pochodzą rośliny służące do produkcji wyrobów medycznych opartych na substancjach naturalnych. Część surowców firma kupuje od innych dostawców.

- Nie jesteśmy w tym zakresie samo wystarczalni chociażby dlatego, że część roślin nie rośnie w naszym klimacie. Około 60 procent roślin pochodzi z upraw własnych, pozostałą część surowca zakupujemy, na przykład aloes. Nasi dostawcy muszą spełniać odpowiednie standardy. Oceniamy każdego dostawcę - mówi Daniela Mammoli z biura prasowego Aboca.

Nie można zatem korzystać z nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, GMO, a uprawa jest oparta o płodozmian, z wykorzystaniem zielonego obornika. Użyte do produkcji preparatów rośliny mogą pochodzić tylko z ekologicznych upraw.

Surowiec roślinny do produkcji wyrobów Aboca pochodzi z ekologicznych upraw Fot. Aboca

Rocznie do fabryki Aboca w Pistrino trafia 4 mln ton surowca. Tam jest suszony, a następnie z suszu wykonuje się ekstrakt, z wykorzystaniem mieszanek wody i alkoholu etylowego z kukurydzy. Gotową substancję z wyciągów roślinnych otrzymuje się przez odparowanie ekstraktu alkoholowego.

Jedną ze stosowanych metod jest proces liofilizacji, czyli szybkiego zamrożenia produktu, a następnie usunięcia składnika płynnego ekstraktu poprzez sublimację. Dzięki liofilizacji uzyskuje się zatem suche ekstrakty, w 100 procentach naturalne, wolne od substancji wypełniających, rozpuszczalników i toksycznych odpadów.



Fabrykę opuszczają rocznie 52 mln opakowań produktów w 16 formach farmaceutycznych (np. krople, tabletki, kapsułki, granulaty w saszetkach, spraye, mikrowlewki, herbatki ziołowe, maści i żele). Dystrybucja odbywa się głównie poprzez apteki i sklepy zielarskie.

Pracownicy firmy podkreślają fakt, że w odróżnieniu od substancji chemicznych, syntetycznych, produkty Aboca są w 100 procentach naturalne i biodegradowalne. Proces ich wytwarzania opiera się na filozofii i podejściu założyciela firmy, który mocno wierzy w powrót do naturalnych metod leczenia, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych i naukowych:

- Dziś wszystko jest sztuczne, przez co sami robimy sobie krzywdę. Chcemy stworzyć coś takiego, jak świat równoległy, w którym wrócimy do substancji naturalnych, by odwrócić ten niszczycielski trend - deklaruje Valentino Mercati.

Chronią, nawilżają, łagodzą objawy

Działanie produktów Aboca polega m.in. na mechaniczno-fizycznej ochronie nabłonka przed kontaktem z różnymi czynnikami podrażniającymi. Zawarte w nich kompleksy substancji tworzą cienką warstwę ochronną na powierzchni błony śluzowej, dzięki czemu mają właściwości osłaniające. Mają też działanie regenerujące, powlekające, nawilżające i łagodzące objawy chorób.

Pierwszy z brzegu przykład dolegliwości: zgaga. Oferowany przez Aboca wyrób NeoBianacid tworzy na błonie śluzowej przewodu pokarmowego warstwę o efekcie bariery, chroniącej błonę przed kontaktem z sokami żołądkowymi i substancjami podrażniającymi, łagodząc objawy pieczenia, bólu i uczucia nadkwaśności.

Zawiera kompleks polisacharydów uzyskanych ze aloesu, ślazu dzikiego i prawoślazu oraz frakcji flawonoidowej pochodzącej z rumianku pospolitego i lukrecji gładkiej.

- Nasz organizm na poziomie przełyku jest wyposażony w naturalne bariery chroniące przed czynnikami zewnętrznymi. Gdy zostają naruszone, oferujemy preparaty na wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych żołądka i przełyku, by chronić naszą błonę śluzową przed kontaktem z kwasami - opisuje Daniela Mammoli.

Z kolei w przypadku infekcji mamy syrop na kaszel Grintuss, który będzie ochraniał śluzówkę górnych dróg oddechowych.

- W momencie, gdy czynniki drażniące: bakterie, wirusy, zanieczyszczenia reagują na poziomie błon śluzowych dróg oddechowych, dochodzi do podrażnienia i zapalenia błony śluzowej, co aktywuje receptory odpowiedzialne za kaszel. Kaszel jest odpowiedzią organizmu na czynniki zewnętrzne, stara się ich pozbyć, jest mechanizmem obronnym. Podejście Aboca jest inne - nie należy go tłumić, ale modulować - wyjaśnia Daniela Mammoli.

Syrop zawiera żywice, polisacharydy i flawonoidy z grindelii, babki lancetowatej i kocanki włoskiej. W składzie znajdziemy olejki eteryczne z eukaliptusa, anyżu gwiaździstego i cytryny oraz miód. Tworzy warstwę ochronną, przylegającą do błony śluzowej i chroni ją przed kontaktem z czynnikami podrażniającymi i wywołującymi kaszel. W dalszym kroku ma działanie nawilżające i pomagające w usuwaniu śluzu.

Kolejny preparat: Metarecod, do stosowania w zespole metabolicznym, kiedy dochodzi do zaburzenia parametrów cholesterolu, trójglicerydów i glukozy. Modyfikuje właściwości fizyczne treści jelitowej, rozcieńczając stężenie tłuszczów i węglowodanów i przywracając mikrobiologiczny skład mikrobioty. Pomaga obniżyć poziomu złego cholesterolu i zmniejsza wchłanianie zwrotne kwasów żółciowych.

Zawiera neopolicaptil - kompleks na bazie makrocząsteczek polisacharydowych, powstały na bazie owsa, opuncji figowej, glukomannanu, lipy, cykorii, śluzów lnianych i prawoślazu. Tworzy w jelitach rodzaj żelu, który redukuje przyswajanie czynników chorobotwórczych i pozwala na lepsze przyswajanie substancji odżywczych.

Przydatnym produktem może okazać się również Melilax, do stosowania na zaparcia. Zazwyczaj tradycyjnie w problemach z wypróżnianiem stosuje się glicerynę, która wytwarza silne ciśnienie osmotyczne, co może mieć działanie podrażniające, szczególnie u dzieci. Preparat Aboca ma działanie ochronne błony śluzowej podczas wypróżniania. Produkt zawiera między innymi kompleks miodów i polisacharydów z aloesu i ślazu, mieszankę wodno-glicerynową, sok z cytryny i olejek eteryczny z lawendy, które działają powlekająco i ochraniająco.

Tym co cechuje wyroby Aboca to fakt, że są bezpieczne dla dzieci i kobiet w ciąży. Jako produkty naturalne są dobrą alternatywą dla substancji syntetycznych, które mogą na przykład zawierać konserwanty.

- Nasz syrop na kaszel jest liderem w Europie w swojej kategorii. Mamy 26 proc. rynku w Europie. 10 lat temu pojawiło się rozporządzenie, które zakazywało stosowania niektórych substancji w syropach dla dzieci poniżej 2 roku życia. Nasze syropy nie zawierają tych zakazanych substancji i wtedy opanowaliśmy rynek. Nie produkujemy wyłącznie pod nazwą Aboca, ale są też produkty licencjonowane przez inne firmy, w tym GSK czy Sanofi - opowiada Valentino Mercati.

- Inne koncerny są naszymi klientami, dajmy im do dyspozycji nasze know-how, kupują od nas wiedzę i substancje, żeby wykorzystywać je w swoich wyrobach - dodaje Daniela Mammoli.

Wszystko zaczyna się laboratorium

Aboca ma rozbudowaną część laboratoryjną, dzięki czemu może kontrolować całość procesu wytwarzania - od jakości upraw i uzyskiwanych surowców do gotowego wyrobu. Może też kontrolować produkt na każdym etapie wytwarzania: od ekstrakcji, koncentracji i mieszania, po pakowanie. To daje firmie gwarancję powtarzalności procesów i standaryzację naturalnych substancji złożonych.

Firma prowadzi też własne badania, analizując złożoność substancji naturalnych oraz ich interakcję z fizjologią człowieka.

Aboca prowadzi własne badania naukowe w nowoczesnych laboratoriach Fot. Aboca

- Czas opracowania wyrobu trwa nawet 10 lat. Mamy miliardy substancji naturalnych, z których musimy wybrać te, które są odpowiednie w naszym przypadku. Potem jest długotrwały etap badań, również jeśli chodzi o opracowanie odpowiedniego stężenia, odpowiedniej ilości substancji w preparacie, by usunąć objaw choroby, sposobu dawkowania i podawania leku - opowiada Valentino Mercati.

To wpływa na wysokie koszty całego procesu i finalnie wysoką cenę uzyskania substancji. - Teraz pracujemy nad witaminą d. Koszt uzyskania kilograma witaminy to 1000 euro. Dla porównania kilogram witaminy syntetycznej można kupić za 10 euro - dodaje.

W 2021 roku firma odnotowała we Włoszech prawie dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do średniej rynkowej. Spółka posiada także własne oddziały na głównych europejskich rynkach: w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Belgii i w Polsce.

W tych wszystkich państwach również odnotowany został wzrost sprzedaży przewyższający średnią na rynku. Dodatkowo, dzięki podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych, liczba krajów, w których sprzedawane są wyroby firmy wzrosła do dwudziestu sześciu.

W 2021 roku, dla firmy pracowało 74 naukowców z różnych dziedzin, którzy uczestniczyli w ponad 130 projektach badawczych realizowanych w partnerstwie z uniwersytetami, laboratoriami i szpitalami. W 2021 roku Aboca zainwestowała w projekty badawcze ponad 9,5 mln euro oraz opublikowała wyniki badań klinicznych dotyczących wyrobów medycznych, takich jak Neofitoroid (zaburzenia hemoroidalne), Metarecod (zespół metaboliczny), oraz Melilaxfor (leczenie zaparć).

- Świat nauki i medycyny coraz bardziej interesuje się substancjami naturalnymi. Nasze multidyscyplinarne badania nad złożonością natury i ludzkiego organizmu pozwoliły nam przenieść substancje naturalne ze świata tradycji do świata innowacji, udowadniając ich skuteczność, bezpieczeństwo oraz optymalny stosunek ryzyka do korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego - dodaje Massimo Mercati, prezes Aboca Group.

Jednym ze źródeł poszukiwania informacji jest wiedza z przeszłości. Właściciel firmy utworzył również Aboca Museum, którego siedziba mieści się w renesansowym Pałacu Bourbon del Monte w Sansepolcro. Muzeum jest również siedzibą Bibliotheca Antiqua - imponującego zbioru ponad 2500 ksiąg z różnych wieków związanych z wykorzystywaniem roślin leczniczych.

Muzeum Aboca zawiera kolekcję m.in. zielników, ksiąg botaniki farmaceutycznej, narzędzia wykorzystywane przez dawnych zielarzy do opracowywania receptur na bazie ziół leczniczych Fot. Aboca

Zespół ekspertów z branży botanicznej, farmaceutycznej, medycznej, sztuki i bibliografii, we współpracy z instytucjami uniwersyteckimi poświęca się badaniom historyczno-naukowym nad zastosowaniem roślin w farmakopei, dzięki badaniom i konsultacji dawnych tekstów.

Wyniki historycznych badań prowadzą często do poznania właściwości leczniczych zapomnianych ziół i roślin, które eksperci z Centrum Badawczego przekazują do działu badań naukowych Aboca, który po zgłębieniu i sprawdzeniu wszelkich zastosowań terapeutycznych badanej rośliny, przechodzi do badań i tworzenia nowych produktów zielarskich, które później zostaną poparte badaniami i dowodami klinicznymi.

