9 maja w Sejmie o Lekach 75+. Niedzielski: obniżenie kryterium wieku o 5 lat to koszt 1,3 mld zł

Program Leki 75+ gwarantuje seniorom od 75. roku życia prawo do bezpłatnych lekarstw. Lista darmowych preparatów z roku na rok jest poszerzana. Po raz pierwszy resort zdrowia analizuje także możliwość obniżenia granicy wieku powyżej której nie trzeba płacić za leki

Jak tłumaczy Adam Niedzielski, obniżenie kryterium o 5 lat kosztowałoby 1,3 mld zł. - Jeśli znajdzie się na to przestrzeń finansowa, to będzie to jeden z priorytetowych projektów ministerstwa - zapewniał podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (ECC2023)

O wystawianiu recept na bezpłatne leki z tzw. listy S rozmawiać będą 9 maja w Sejmie także parlamentarzyści z Komisji Polityki Senioralnej

Leki 75+. Posłowie w Sejmie o darmowych lekach dla seniorów

Temat rozszerzenia grupy seniorów uprawnionych do bezpłatnych leków wraca jak bumerang. We wtorek, 9 maja, o godz. 12.00 o ministerialnym programie Leki 75 plus rozmawiać będą także posłowie na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy posłów przekazany w dniu 24 kwietnia.

Obecnie, przypomnijmy, niektóre leki przysługują bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia. Lista darmowych preparatów dla seniorów z roku na rok jest poszerzana o kolejne substancje czynne. Zdarza się także, że niektóre tracą refundację.

Potrzebę rozszerzenia dostępu do programu Leki 75 plus jako pierwsza podniosła Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”. Organizacja opublikowała rok temu wyniki badań, z których wynikało, że wydatki na lekarstwa obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. seniorom zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na cenę preparatu.

O możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do darmowych leków dopytują także kolejne grupy posłów w interpelacjach do ministra zdrowia.

- W dobie bardzo wysokiej inflacji zwłaszcza seniorzy są zmuszeni do ograniczania dokonywanych zakupów. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, że muszą wybrać, czy w danym miesiącu kupić żywność czy leki - napisała do MZ w kwietniu tego roku posłanka Barbara Dolniak.

Minister Niedzielski o obniżeniu kryterium wiekowego o 5 lat: kosztowałoby 1,3 mld zł

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o rozszerzenie programu Leki 75+, przyznał, że pomysł jest aktualnie analizowany w ministerstwie.

- Prowadzimy symulacje różnych scenariuszy, w tym obniżenia granicy wieku w programie. Na razie decyzja jeszcze nie została podjęta - mówił Niedzielski.

Podkreślił, że należy zdawać sobie sprawę z tego, że obniżenie poprzeczki o pięcioletni przedział wiekowy, pociąga za sobą sumy idące w miliardy złotych. W trakcie Forum Organizacji Pacjenckich wyliczył, że obniżenie kryterium o 5 lat kosztowałoby 1,3 mld zł.

Przyznał także, że resort analizuje również możliwości rozszerzenia listy darmowych leków o nowe substancje czynne. O umieszczenie na niej flozyn apeluje m.in. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD). Toczy się także dyskusja wokół tego, jacy specjaliści powinni mieć prawo do wypisywania recept z tzw. listy S.

- Oprócz zwiększania listy leków refundowanych, są punktowe kwestie do załatwienia, takie jak to, kto powinien być uprawniony do wypisania leków. Strażnikiem ma być lekarz rodzinny, który ma dostęp do informacji z innych recept, aby nie było dublowania - tłumaczył w kontekście dyskusji o lekach dla seniorów.

Obecnie recepty na bezpłatne lekarstwa wypisują tylko lekarze POZ.

MZ na darmowe leki wydał już ok. 4,5 mld zł. Wykaz rozszerzano ośmiokrotnie

W ramach programu w latach 2016-2022 i 2023 resort zdrowia wydał na leki 75 plus blisko 4,5 mld zł. Jak wyliczył w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Maciej Miłkowski, z programu od początku jego istnienia skorzystało ponad 3,8 mln świadczeniobiorców.

Każdego miesiąca korzysta z niego średnio ponad 1 mln osób (w 2022 r. średnio korzystało 1,2 mln pacjentów); a liczba wydanych opakowań leków wynosi ok. 402,8 mln.

Wykaz preparatów objętych programem rozszerzano o nowe substancje czynne ośmiokrotnie. Aby lek mógł znaleźć się na liście 75+, to - zgodnie z przepisami - w pierwszej kolejności musi zostać objęty refundacją. Aby tak się stało, producent lub importer leku musi wpierw złożyć w MZ wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Na pytanie czy resort planuje obniżyć wiek uprawnionych do programu „Leki 75+”, wiceminister Miłkowski przyznał, że kwestie rozszerzenia wykazu o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych oraz możliwości obniżeniu kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane, znajdują się na etapie analiz finansowych i tym samym nie jest znany termin ich ewentualnego wprowadzenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.