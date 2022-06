86 mln zł oszczędności na centralnych zakupach leków. Jest więcej pieniędzy na innowacje

W latach 2020-2021 NFZ zorganizował kilka przetargów centralnych na leki. Oszczędności płatnika przy zakupie kilku cząsteczek wyniosły blisko 86 mln zł

Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych: - Te same substancje były sprzedawane po cenie, których rozbieżność skrajna wynosi 1000 procent, czyli jest 10-krotna

Jak podkreślał wiceszef NFZ, płatnik ma dopiero dwa lata doświadczenia z taką formą kupowania leków i jest to dobry czas na działania korygujące

86 mln zł oszczędności dla NFZ

31 maja 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia zorganizowały warsztaty poświęcone podsumowaniu 2 lat doświadczeń w zakresie przetargów centralnych NFZ na leki stosowane w chemioterapii i programach lekowych w latach 2020-2021.

W 2018 roku NFZ otrzymał pewne szczególne uprawnienia, których nie miał wcześniej. Aktywnie z tych zmian zaczął korzystać w roku 2020.

Dlaczego? Bo wbrew oczekiwaniom pojawienie się konkurencji na rynku nie powoduje erozji cenowej. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podał przykład bewacyzumabu, wspominając trudne negocjacje terapii w raku wątrobowokomórkowym - atezolizumabu, który ma wyłączność rynkową, ale podaje się go z bewacyzumabem.

- Różnica w koszcie terapii tych dwóch leków jest nienaturalnie wysoka na korzyść leku biopodobnego. Wydawało nam się, że lek, który stracił już wyłączność, nie powinien mieć tak wysokiego udziału w terapii. Po przetargu centralnym ten udział jest już bardziej realny. I dobrze, bo na takich lekach będziemy mogli oszczędzać - stwierdził wiceminister.

Po co to? - Żeby była lepsza dostępność, mniejsze różnice cenowe, zmniejszenie czasami nieuzasadnionych kosztów po stronie szpitali, by zostawić więcej pieniędzy na nowe objęcia refundacyjne i nowych pacjentów w programach – podkreślał Maciej Miłkowski.

W ciągu tych dwóch lat NFZ ogłosił 8 postępowań, na zakup 5 substancji czynnych, z czego jeden przetarg został unieważniony.

W efekcie w latach 2020-2021 oszczędności płatnika przy zakupie kilku cząsteczek wyniosły blisko 86 mln zł, w tym:

bevacizumab – 35,244 mln zł

rituximab – 19,740 mln zł

pegfilgrastim - 19,579 mln zł

NFZ przedstawia swoje oczekiwane ceny

glatirameri acetas 1 mg – przez przetargiem rynkowa maksymalna cena wynosiła 2,17 zł, minimalna – 0,89 zł, średnia cena ważona za jednostkę - 1,56 zł. Oczekiwana cena w postępowaniu przetargowym to 1,20 zł. Postępowanie zostało podzielone na dwa pakiety: 70 i 30 proc. zapotrzebowania. Do każdego z pakietów mogli przystąpić różni oferenci.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy, jeden oferując poniżej ceny oczekiwanej na poziomie 1,05 zł w obu pakietach, zaś drugi dostawca w pakiecie głównym zaproponował cenę 1,01 zł, czyli o 15,8 proc. mniej, a w pakiecie drugim jeszcze o 35 proc. niższą – 0,78 zł. W sumie o prawie 23 proc. taniej.

Ten sam lek, ten sam producent, ten sam kod EAN. „Wygranym” był lek oryginalny Copaxone, a dostawcą hurtownia Asklepios. Dzięki temu oszczędności NFZ sięgnęły rzędu 50 proc. do średniej ceny z września 2021 roku.

bortezomib – w momencie przetargu na rynku było 6 producentów odpowiedników, maksymalna cena: 194,40 zł, minimalna – 22,98 zł, średnia ważona: 45,51 zł. Wg danych NFZ, w przedziale do 50 zł lek kupowało 69 procent podmiotów, w zakresie od 51 do 100 zł – 24 proc. placówek. 6,5 proc. podmiotów płaciło powyżej 100 zł (do 150 zł).

W tym postępowaniu, spodziewając się dużego potencjału do obniżek, NFZ ustalił oczekiwaną cenę na poziomie 17 zł, z podziałem na dwa pakiety: 70 i 30 procent, z możliwością ofert różnych dostawców. Złożone zostały 4 oferty. 3 oferty były na oba pakiety, czwarta na pakiet 30 procent.

Tym razem oferta nie była korzystna dla płatnika – oferowana najniższa cena był wyższa od oczekiwanej o ponad 133 procent (prawie 40 zł). Przetarg został unieważniony i powtórzony, w odstępie 3-4 tygodniowym, z taką samą ceną oczekiwaną i podziałem pakietów.

NFZ otrzymał jeszcze wyższe oferty. Jeden oferent podniósł cenę o 14 proc., drugi o 13 procent. Natomiast oferent, który złożył ofertę tylko w pakiecie drugim, obniżył cenę o 13 procent w stosunku do ceny oferowanej w I przetargu.

NFZ rozstrzygnął przetarg tylko w tym jednym pakiecie, kupując lek po cenie 36,72, która w stosunku do średniej była niższą o 19 procent, a w stosunku do ceny maksymalnej o 81 procent.

bewacyzumab – cena maksymalna – 5,69 zł, średnia ważona – 5,34, minimalna – 1,3 zł. Oczekiwana cena w postępowaniu przetargowym wyznaczona na 4,40 zł, w podziale na dwa pakiety: 75 i 25 procent.

Złożone zostały dwie oferty, z których każda zakładała dostawy tego samego leku w dwóch pakietach, ale od innego producenta. Jeden dostawca zaoferował cenę w obu pakietach 2,11 zł, drugi – 2,20 zł, czyli dwukrotnie poniżej ceny oczekiwanej i ponad 2,5 razy mniej od ceny średniej.

Cena oczekiwana przez NFZ jest szacowana na podstawie analizy rozkładu cen zakupu i wolumenu zakupów po określonych cenach.

Dwa punkty widzenia na oszczędność

Podczas dyskusji padły różne oceny, jeśli chodzi o skutki tych działań na rynku. Być może najważniejsza: co dla kogo oznacza konkurencyjność.

Mec. Katarzyna Czyżewska, reprezentująca Izbę Gospodarczą Farmacja Polska, mówiła o potrzebie zdrowej sytuacji na rynku konkurencji.

- Tymczasem sytuacja, gdy mamy jeden przetarg centralny obejmujący jeden zakup substancji czynnej przez wszystkie placówki w skali kraju, na okres roku czy dwóch lat, to monopolizacja rynku na ten czas na rzecz jednego przedsiębiorcy - wyjaśniała.

- Sytuacja nie budzi zastrzeżeń, gdy na rynku jest jeden producent. Ale jak rozumiem, NFZ zależy na generowaniu oszczędności tam, gdzie jest ta konkurencja i gdzie jednym przetargiem można doprowadzić, że oferta jednego z producentów będzie znacząco korzystniejsza. Drugi producent ma zamknięty całkowicie udział w rynku. To jest sytuacja mało zdrowa, niezgodna z zasadami wolnego rynku i całkowicie nie sprzyja konkurencji – argumentowała mec. Czyżewska.

Jej zdaniem, jest to konkurencyjność oparta na cenach oferowanych w przetargach: - Dla mnie zdrowa konkurencja to jest sytuacja, gdy na rynku mamy nieustająco różnych konkurentów, różnych dostawców, producentów, którzy mają możliwość konkurować ze sobą na tym rynku o kolejne zamówienia. W sytuacji, gdy ten rynek zamyka się na 12 miesięcy dla pozostałych dostawców i jest tylko jeden szczęśliwy wygrany, to nie jest dla mnie zachowanie konkurencji.

- My nic innego nie robimy, tylko pomagamy tej konkurencji zafunkcjonować. Pokazujemy, że ta konkurencja nie działa i trzeba ją wesprzeć – ripostował Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych.

- Mieliśmy przykłady, że ta konkurencja nie może tak do końca zaistnieć. Te same substancje były sprzedawane po cenie, których rozbieżność skrajna wynosi 1000 procent, czyli jest 10 krotna – mówił wiceszef Funduszu. Przykładem jest bortezomib, gdzie raz za 1 mg substancji płacono 20 zł, innym razem - 200 zł.

- Czym można to usprawiedliwić? Gdyby konkurencja działała w pełni, nie byłoby takiego rozstrzału cen na rynku. Te różnice byłyby co najwyżej do wysokości marży hurtowej, różnicy między importerem lub producentem. Gdyby ten rynek byłby dojrzały i w pełni konkurencyjny, ta różnica nie powinna wynosić więcej niż kilkanaście procent. Bo rozmawiamy o lekach bez ochrony patentowej, które doczekały się już swoich następców - dodał.

Zaś w kierunku branży mówił:

- Możliwość wygrania zamówienia na 12 miesięcy dla całego rynku pokazujecie z punktu widzenia zagrożenia. Owszem, jest to zagrożenie dla kogoś, kto przegrał. Ale dla kogoś kto wygra, to niewątpliwie jest szansą. Tylko trzeba popatrzeć na to z innej strony.

Przetargi centralne mogą też „zaingerować” w rynek. Jak przypomniała mecenas Czyżewska, za te ekstremalnie wysokie różnice cen nie do końca odpowiada tylko marża, a wręcz może ona mieć znaczenie marginalne. Można mieć różne sytuacje zakupowe, np. sprzedaż dużego pakietu różnych substancji. Na jednej dostawca da ogromny rabat, poniżej wartości produktu. Ale na innym cena może być nadzwyczajnie wysoka.

Najwyraźniej celem płatnika jest eliminowanie takich jednostkowych skrajnych przypadków.

- Chcemy wracać do pewnej równowagi rynkowej. Dzięki tym zakupom centralnym eliminowane są wszystkie odchylenia, zarówno ten w górę, ale też w dół. Bo poza jednym przykładem, nie osiągnęliśmy w przetargu ceny zbliżonej do ceny minimalnej na rynku - mówił Bernard Waśko.

Wyczerpanie limitu zamówienia: jakie są zabezpieczenia?

Jak podkreślał wiceszef NFZ, płatnik ma dopiero dwa lata doświadczenia z tą formą kupowania leków i jest to dobry czas na działania korygujące.

Ocenił, że część ze zgłaszanych przez branżę uwag nie znalazła potwierdzenia w dotychczasowej praktyce. Podnoszono m.in. kwestie bezpieczeństwa i efektów niepożądanych po zakontraktowanej centralnie substancji. Jeśli pacjent źle zareaguje na dany lek, jest możliwość zakupu uzupełniającego.

- Zakupy interwencyjne w sytuacji zagrożenia działania niepożądanego są i każdy szpital ma instrumenty prawne, żeby zamówić zakup leków z dnia na dzień. To nie są skomplikowane procedury – mówił Bernard Waśko.

Płatnik zasięgnął też informacji z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, ile było takich zgłoszeń działań niepożądanych w przypadku jednej z substancji objętej przetargiem. URPL podał, że w ciągu dwóch lat stosowania było ich kilka. Obejmowały zarówno oryginalną substancję, jak i generyk.

Inną kwestią, która pozostaje do rozwiązania również dla NFZ, jest wyczerpanie limitu zamówienia na poziomie poszczególnych podmiotów, przede wszystkim tych, które nie doszacowały zużycia - jak zapobiegać, żeby wartość wolumenu zakupów dla poszczególnego podmiotu była bardziej zbliżona do realiów?

Wolumeny zapotrzebowania na ilość jednostek leku szacuje podmiot. Co może zrobić NFZ, jeśli sam podmiot błędnie to oszacował?

Jak wyjaśniał wiceszef Funduszu, w umowach jest klauzula o możliwości zwiększenia zapotrzebowania dla całej puli zakupowej, w zależności od umów od 15 do 20 procent: - Jeśli jest taka potrzeba, to korzystamy albo z tej dodatkowej puli zakupowej, albo przesuwamy te wolumeny pomiędzy podmiotami. Najlepiej byłoby, gdyby w miarę sensownie udało się oszacować to zużycie. Z naszego punktu widzenia nie ma problemu z zamówieniem takiej wielkości dostaw, na jaką jest faktyczne zapotrzebowanie.

Wydaje się, że aktualnie optymalnym terminem na trwanie przetargu jest 12 miesięcy. Skrócenie tego czasu poniżej 1 roku może być kłopotliwe, bo kończąc jeden, trzeba byłoby zaczynać następny. - Bylibyśmy nieustannie w procesie przetargowym – mówił.

Przedstawiciele branży zgłaszali też zagrożenia, które według nich, mogą być efektem takiej polityki zakupowej NFZ. Irena Rej, prezes IG Farmacja Polska mówiła o ryzyku wyjścia firm z polskiego rynku. Krzysztof Kopeć, szef Krajowych Producentów Leków przytaczał zaś przykłady monopolizacji rynku przez dostawców, którzy po pozbyciu się konkurencji podnosili ceny.

- Przetargi powinny być nakierowane na zachowanie konkurencji, najlepiej w modelu multi-winner – przekonywał, podsuwając przykład regionalizacji przetargów.

Przetargi centralne na 2-3 nowe cząsteczki rocznie

Mec. Tomasz Kaczyński, wskazując na „imponujące” oszczędności pytał, czy te zamówienia zostały zrealizowane i czy brane jest pod uwagę ryzyko, gdy wyłoniony dostawca ma na przykład problemy produkcyjne i nie jest w stanie zrealizować przetargu, a konkurencja nie ma zapewnionych, zabezpieczonych dostaw, bo go nie wygrała?

- Nie widzimy, by firmy, które nie wygrały przetargów na pierwsze 12 miesięcy, wycofały się z rynku czy że został on zmonopolizowany, bo w kolejnym postępowaniu do przetargu przystąpili inni oferenci. Zagrożenie na dziś jest czysto teoretyczne, ale być może będą inne doświadczenia za jakiś czas. Przez te dwa lata nie było problemów z dostawami – zapewniał prezes Waśko, dodając, że „nie sposób jest się przed wszystkimi ryzykami zabezpieczyć”.

Przed rozpisaniem przetargu był prowadzony dialog techniczny z potencjalnymi oferentami, w tym w zakresie możliwości dystrybucyjnych poszczególnych firm i możliwości realizacji zamówień.

Wyjściem naprzeciw ryzyku monopolu jest pakietowanie zamówienia, by zapewnić wygraną dwóm, a być może i większej liczbie dostawców.

Poddane pod rozwagę zostało to, by przy drobnych różnicach ofert, w różnych pakietach, wygrywała inna firma. W ocenie wiceministra Miłkowskiego, jest tu obszar do zróżnicowania i zabezpieczenia dostaw od różnych podmiotów, co pozwala zachować większą konkurencję.

Niezależnie od efektów zmian w organizacji przetargów, NFZ z nich nie zrezygnuje i zapowiada kolejne.

- Rocznie chcielibyśmy obejmować tymi przetargami 2-3 nowe cząsteczki. Jakie? Na pewno nie będziemy robić przetargów tam, gdzie są wielomilionowe wolumeny zakupowe, albo gdzie jest jedna substancja i nie ma konkurencji, albo gdzie jest w miarę jednolity rozkład cen, bo wtedy potencjał do osiągnięcia efektów jest mały. Celujemy tam, gdzie oczekujemy najlepszych efektów – podkreślał Bernard Waśko.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.