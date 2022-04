Firmy farmaceutyczne zobowiązują się do składania wniosków refundacyjnych we wszystkich krajach UE nie później niż 2 lata od daty dopuszczenia leku na rynek z procedurze centralnej

Oceniają, że powinno to radykalnie zwiększyć dostępność innowacyjnych leków w krajach UE i skrócić o kilka miesięcy czas oczekiwania pacjentów na nowe leki

Czasem o braku dostępności do nowych leków decyduje właśnie brak złożenia wniosku refundacyjnego przez firmę

EFPIA: czekanie na dostęp do nowego leku w Polsce to średnio 844 dni

Firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) złożyły deklarację - zobowiązują się do składania wniosków refundacyjnych we wszystkich krajach UE tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 2 lata od daty dopuszczenia leku na rynek z procedurze centralnej, pod warunkiem, że pozwalają na to lokalne systemy.

Oceniają, że powinno to radykalnie zwiększyć dostępność innowacyjnych leków w krajach UE i skrócić o kilka miesięcy czas oczekiwania pacjentów na nowe leki. A z tym dzisiaj bywa różnie.

Dane opublikowane przez EFPIA pokazują, że zwiększają się różnice w czasie, w jakim pacjenci mają dostęp do nowych leków w różnych państwach członkowskich UE.

W Niemczech pacjenci czekają około 133 dni na dostęp do nowych leków, podczas gdy w Rumunii - 899 dni. Z przedstawionych danych wynika, że w Polsce to 844 dni. To skutkuje różnicami w dostępie do innowacyjnych terapii. O ile w Niemczech pacjenci mają dostęp do 92 proc. takich leków, a w Unii Europejskiej średnio do 46 proc., w krajach "nowej EU" to mniej niż 30 procent.

📣 Różnice w czasie dostępu pacjentów do nowych leków w różnych państwach członkowskich UE pogłębiają się.

📊Opublikowane jak dotąd najbardziej kompleksowe badanie @EFPIA #WAIT wykazało, że:

🚨Polscy pacjenci muszą czekać na udostępnienie innowacyjnych leków śr. aż 8️⃣4️⃣4️⃣ dni❗ pic.twitter.com/vaounc820X — INFARMA (@Infarma_PL) April 11, 2022

EFPIA posługuje się modelowaniem wykonanym przez firmę IQVIA, która szacuje, że zobowiązanie do szybszego złożenia wniosku zwiększy dostępność leków z 18 do 64 proc. w kilku krajach, w zależności od zasobów płatnika danego kraju do oceny zwiększonej liczby wniosków.

Co ważne, modelowanie szacuje również, że zobowiązanie skróciłoby czas oczekiwania pacjentów na nowe leki o 4 do 5 miesięcy w kilku krajach, takich jak Bułgaria (-179 dni), Polska (-129 dni) i Rumunia (-155 dni).

EFPIA wskazuje też na czynniki, które powodują bariery i opóźnienia w dostępie pacjentów do nowych leków, m.in. zakorzenione w systemach i procesach refundacyjnych.

W związku z deklaracją firm członkowskich organizacji, ma zostać uruchomiony portal internetowy, za pośrednictwem którego posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu będą mogli informować o harmonogramie składania wniosków refundacyjnych w 27 krajach UE.

Polska krajem drugiej kategorii w Europie

Barierą w dostępie do nowych terapii jest też polityka firm, które czasem zwlekają ze składaniem wniosków refundacyjnych. Obecnie ceny takich preparatów mogą różnić się w poszczególnych krajach w zależności od ich poziomu PKB i możliwości płatniczych.

W styczniu tego roku prezentowano raport "Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory". W latach 2017-2021 mediana czasu, jaki upłynął od autoryzacji EMA do pierwszego pojawienia się leku w obwieszczeniu ministra zdrowia, wynosi w Polsce około 3,4 roku. Jak podkreślali eksperci, na przestrzeni ostatnich lat czas oczekiwania na refundację ulegał stopniowemu skróceniu.

Nie zawsze taki czas oczekiwania zależy to tylko od strony publicznej. - Na te 3,4 roku między faktem autoryzacji przez Europejską Agencję Leków, a ukazaniem się określonej decyzji w obwieszczeniu ministra zdrowia, składa się 1,5 roku czegoś, czego nie jestem w stanie zdefiniować. Bo 1,5 roku upływa od momentu, kiedy minister zdrowia zleca Agencji Oceny Technologii Medycznych wykonanie przeprowadzenia określonej oceny do refundacji. Czyli coś się dzieje między autoryzacją przez EMA a wszczęciem naszego procesu – mówił ekspert, dodając, że czynniki, które decydują o opóźnieniach, to nie opieszałość czy zła wola strony publicznej - mówił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Magdalena Władysiuk, wiceprezes firmy HTA Consulting: - 3,4 roku na wejście leku od rejestracji do refundacji, to już jest bardzo dobry okres, bo sam proces oceny trwa prawie 240 dni czy prawie rok. Pozostały czas to kwestia złożenia wniosku refundacyjnego przez firmę do podjęcia decyzji przez ministra zdrowia.

I kolejny ekspert: - Z mojej pracy w Radzie Przejrzystości AOTMiT wiem doskonale, że bardzo dużo zależy od samej inicjatywy firmy, która deklaruje chęć refundacji. Często od tej decyzji zależy czy lek wchodzi do oceny – powiedział prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Zaś podczas niedawnego posiedzenia podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie (22 marca 2022 r.) wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiadając na pytanie o dostępność do nowoczesnych technologii w monitorowaniu cukrzycy, odpowiedział:

- Jeżeli chodzi o poszerzenie monitorowania technologii CGM i FGM, to cały czas nie ma decyzji. Zwróciłem się z prośbą do konsultantów krajowych, żeby przeanalizowali tę sytuację, ponieważ analizując wykorzystanie pasków nadal wygląda to tak, że osoby, które korzystają z jednego i drugiego systemu jednocześnie korzystają też w znaczącej mierze z pasków, czyli nie ma transferu na jedną czy drugą technologię.

- Powiedziałem już kilka razy, że jeżeli chodzi o technologię CGM, to jest kilku producentów, natomiast jeżeli chodzi o technologię FGM, to jest tylko jeden producent, który dyktuje europejskie ceny – nienegocjowalne. W związku z tym realnie płacimy bardzo dużo, najwięcej w Europie, bo średnie PKB na obywatela mamy znacząco niższe, niż wiele innych, bogatszych państw. Polska płaci te same ceny, ale jako jedno z nielicznych państw nie ma dostępu do nowego modułu FGM, ponieważ jest krajem drugiej kategorii w Europie i firma nie udostępniła jeszcze polskim pacjentom najnowszych technologii FGM - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.