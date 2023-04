42 leki zniknęły z aptek w kwietniu 2023 roku. Wśród nich preparaty na cukrzycę, przeciwpadaczkowe i antydepresanty

Jak informuje portal GdziePoLek.pl, wciąż brakuje w aptekach niektórych antybiotyków, refundowanych leków na cukrzycę

Odnotowywane są także problemy z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, szczepionkami

W wykazie znalazły się leki takie jak m.in. Duracef, Zinnat, Fevarin, Duac, Trulicity

Zaktualizowany wykaz brakujących leków

Portal GdziePoLek.pl zaktualizował raport dotyczący wykazu brakujących leków. Co ważne, na liście pojawiają się preparaty na receptę, których dostępność spadła o co najmniej 50 proc., przy czym wcześniej wynosiła co najmniej 10 proc., biorąc pod uwagę liczbę aptek posiadających lek na stanie – podano.

Lista brakujących leków w kwietniu 2023 roku (brak zamienników):

Amoksiklav ES,

Cannabis Flos THC 22 proc. CBD 1 proc. (Aurora),

Cardura XL,

Ceclor, 375 mg/5 ml,

Ceclor, 250 mg/5 ml,

Ceroxim, 125 mg/5 ml,

Cortineff Ophtalm 0,1 proc.,

Dalacin C, granulat,

Diprophos,

Duac (10 mg + 30 mg)/g,

Duac (10 mg + 50 mg)/g, żel,

Duracef, kapsułki,

Duracef, tabletki,

Duracef, zawiesina, 0,5 g/5 ml,

Fevarin,

Finlepsin 200 Retard,

Finlepsin 400 Retard,

Flexove 625 mg,

Insuman Rapid Solostar,

Nakom Mite,

Omnadren 250,

Ospen 1000,

Ospen 1500, 30 tabletek,

Ospen 750,

Ozempic 0,5 mg,

Ozempic 1 mg,

Pneumovax 23,

Pregabalin Stada, 25 mg,

Priligy 30 mg,

Purethal Mieszanki,

Rotarix,

Tafen Nasal,

Tegretol CR 400,

Trulicity, 1,5 mg/0,5 ml,

Trulicity, 3 mg/0,5 ml,

Trulicity, 4,5 mg/0,5 ml,

Trulicity, 0,75 mg/0,5 ml,

Unasyn,

Varilrix,

Zinnat, 250 mg/5 ml,

Zinnat, 125 mg/5 ml.

Nowe leki ujęte na liście

Z wyjaśnień portalu wynika, że wśród brakujących leków znalazły się niektóre antybiotyki, a także leku przeciwdepresyjnego Fevarin z fluwoksaminą – jednak GdziePoLek.pl podkreśla, że zgodnie z obietnicami producenta już na początku maja lek w dawce 50 mg będzie dostępny w aptekach, a dawka 100 mg pojawi się w lipcu.

Problemy są także z lekiem przeciwpadaczkowym Finlepsin. W wykazie znalazła się także insulina Insuman Rapid Solostar, której może brakować nawet do października tego roku – powodem mniejszej dostępności są m.in. opóźnienia w dostawach elementów wstrzykiwacza.

Pacjenci a nadciśnieniem tętniczym albo rozrostem gruczołu krokowego mają problem z otrzymaniem leku Cardura XL. Z kolei do 30 czerwca nie będzie leku Diprophos, czyli zawiesiny do o wstrzykiwań z przeciwzapalnym glikokortykosteroidem – betametazonem – podaje GdziePoLek.

Także aerozol Tafen Nasal z przeciwzapalnym budezonidem – jest to lek stosowany przy terapii kataru siennego czy stanów zapalnych nosa. Na szczęście – jak podaje portal – preparat ma wrócić jeszcze w czerwcu tego roku. Na maj zaś planowana jest dostawa szczepionki Varilrix na ospę.

NFZ podjął działania w sprawie problemów z dostępnością analogów GLP-1, do których można zaliczyć Trulicity i Ozempic. Używane są przez osoby, które chcą zrzucić wagę, choć nie ma dla nich wskazań terapeutycznych.

