36 leków bez refundacji od marca 2023

Od 1 marca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, a wraz z nią ważne zmiany dotyczące leków wydawanych na receptę. Do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania. Dopłaty pacjentów obniżono dla łącznie 327 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Natomiast wzrosły dla 495 produktów.

Do refundacji od 1 marca weszły dwie nowe substancje, w tym lek Suliqua (Insulinum glarginum + Lixisenatidum) firmy Sanofi Winthrop Industrie oraz lek stosowany w leczeniu padaczki u dorosłych - Ontozry firmy Angelini Pharma.

Natomiast z refundacji "wypadło" 36 leków. W tym - jak wylicza portal Gdziepolek.pl - lek Velafax z przeciwdepresyjną wenlafaksyną, antybiotyk Unasyn z sultamiciliną czy preparaty okulistyczne Rozatrav i Oculobrim.

Jakie leki podrożały od marca 2023?

Od 1 marca więcej trzeba będzie zapłacić w aptece między innymi niektóre leki stosowane w cukrzycy, chorobach płuc, ale również lek na nadciśnienie tętnicze. Chodzi m.in. o Indapen SR (30 sztuk).

Do tej pory pacjenci dopłacali do tego leku we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach 3,27 zł. Od 1 marca dopłata wzrośnie o nieco ponad 2 zł - do 5,59 zł.

Dodajmy, że Indapen SR jest lekiem moczopędnym zmniejszającym ciśnienie krwi. Mechanizm działania polega - jak wskazano w rejestrach medyczny - na zwiększeniu wydalania moczu oraz bezpośrednim rozszerzeniu naczyń krwionośnych. Produkt jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Droższe będą również refundowane leki stosowane w leczeniu hipercholesterolemii. Dopłata pacjenta do leku Torvacard wzrośnie z 29,26 zł do 32,09 zł, a do leku Atoris - z 33,91 do 36,74 zł.

Jak informuje w podsumowaniu listy refundacyjnej firma Iqvia, poziom współpłacenia pacjenta wzrośnie dla 495 produktów. Podwyżki dotyczą m.in. dwóch leków na cukrzycę.

Największe podwyżki dotyczą m.in.:

Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 196,80 zł,

Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – o 41,31 zł

Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) – o 27,54 zł.

Toujeo oraz Abasglar to leki na cukrzycę. Do Toujeo wcześniej trzeba było dopłacić 207,20 zł, a od 1 marca - 248,51 zł. Z kolei Abasaglar dotąd za 91,78 zł, będzie kosztował od 1 marca 119,32 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.