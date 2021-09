3000 pacjentów na aptekę wyznacza próg rentowności. GIF: ten próg został osiągnięty

Dzisiejsze brzmienie przepisu nadane ustawą AdA wskazuje limit ilościowy 4 aptek, które może prowadzić farmaceuta

Jakie regulacje w prawie farmaceutycznym w znaczący sposób wpłynęły na rynek aptek? - padło pytanie podczas tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza (28 września).

Próg rentowności na poziomie 3000 pacjentów

- Cały zakres artykułu 99 prawa farmaceutycznego, zmieniany na przestrzeni lat, na pewno wpłynął na rynek w sposób ilościowy. Dzisiaj widzimy pewien spadek liczby aptek. Ten przepis jest mocno doregulowany. Jego brzmienie zawdzięczamy ustawie z 2017 roku w skrócie zwanej Apteką dla Aptekarza - przypomniała Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

- Ale pamiętajmy, że już od 2001 roku uzyskanie zezwolenie na prowadzenie apteki było związane ze spełnieniem szeregu wymogów. Zatem zawsze była to działalność regulowana, koncesjonowana i nastawiona na zawód fachowy - dodała.

Ten przepis zmieniał się na przestrzeni lat i już w 2002 roku wprowadzono zakaz prowadzenia aptek przez przedsiębiorców, którzy prowadzą powyżej 10 proc. aptek w skali kraju. Potem była kolejna regulacja - dookreślenie do 1 proc. w skali w skali województwa.

- Dzisiejsze brzmienie przepisu nadane ustawą AdA nie tylko wskazuje limit ilościowy 4 aptek, które może prowadzić farmaceuta, ale również wprowadza kryteria geograficzne i demograficzne tak, aby docelowo utrzymać pewien próg rentowności na poziomie 3000 pacjentów. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten próg został osiągnięty - średnio statystycznie tylu pacjentów przypada na aptekę w Polsce - oceniła Ewa Krajewska.

Decyzja o utworzeniu ZSMOPL była właściwa

W ocenie GIF, wszelkie zmiany związane z opieką farmaceutyczną, czyli rozszerzanie kompetencji farmaceutów, wprowadzenie nowych usług do apteki, profesjonalizacja zawodu, to niezwykle ważne regulacje, których wpływ na rynek aptek będzie ogromny.

Inspektor wspomniała też o zapisach dotyczących odwróconego łańcucha, czyli doprecyzowania podmiotów, którym apteka może wydawać leki.

- Wszystkie te regulacje, których jest sporo, mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo lekowe państwa. Z punktu widzenia inspekcji niezwykle istotne są również wszelkie regulacje związane i obowiązki nałożone na przedsiębiorców związane z raportowaniem do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Produktów Leczniczych. Decyzja o utworzeniu tego systemu była jak najbardziej właściwa. Każdego dnia korzystamy z tego systemu i nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy i analizy bez dostępu do niego. Warto rozwijać system i wypełniać obowiązki związane z raportowaniem, również z raportowaniem braków leków - mówiła Inspektor.

Zakaz reklamy aptek: postępowania nadal się toczą

Przypomniała też o przepisach, które rozszerzają kompetencje kierownika apteki, bowiem pokazują jego miejsce jako menedżera i odpowiedzialną osobę za prowadzenie apteki w zakresie procedur: - Sam zapis brzmienia tak licznych obowiązków pokazuje nam, jak jak ważna jest funkcja kierownika apteki.

GIF przyznała, też, że nadal istotnym problemem jest zakaz reklamy aptek, ze względu na liczbę postępowań, które toczą się cały czas pomiędzy inspekcją a aptekami: - Mamy zakaz reklamy, nie mamy co do tego wątpliwości. Choć nie ma definicji reklamy, to jednak orzecznictwo sądowe jest tutaj bardzo jednolite.

