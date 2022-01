24 stycznia posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Ocena leku w migrenie przewlekłej

Eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT ocenią lek w profilaktycznym leczeniu chorych na migrenę przewlekłą

Szacunkowo w Polsce choruje na nią blisko 10 proc. populacji, co w przeliczeniu na liczby bezwzględne odpowiada około 3,8 miliona osób

Przygotują również opinie w sprawie objęcia refundacją leków zawierających oksaliplatynę we wskazaniach

24 stycznia odbędzie się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Eksperci przygotują stanowisk w sprawie oceny leku Emgality (galcanezumabum) w ramach programu lekowego: Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD–10: G43).

Produkt Emgality jest wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u dorosłych, u których migrenowe bóle głowy występują co najmniej przez 4 dni w miesiącu. Zawiera galkanezumab, który jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym w linii komórkowej jajnika chomika chińskiego.

Migrena (ICD-10: G43) jest chorobą przewlekłą, cechującą się napadami bólu głowy, którym mogą towarzyszyć inne objawy neurologiczne oraz zaburzenia wegetatywne, szczególnie dotyczące przewodu pokarmowego.

Zgodnie z klasyfikacją International Classification of Headache Disorders 3-beta (ICHD-3 beta) migrena przewlekła to ból głowy występujący w co najmniej 15 dniach w miesiącu przez ponad trzy miesiące, z których co najmniej 8 to dni, w których ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny lub ustępuje pod wpływem tryptanów albo ergotaminy oraz powstał z typu bólu głowy, który uprzednio spełniał kryteria migreny epizodycznej bez aury lub z aurą. W migrenie epizodycznej ból głowy występuje mniej niż 15 dni w miesiącu.

Częstość występowania migreny zależy od wieku, płci i rasy; przed okresem dojrzewania wynosi ~4 proc., następnie zwiększa się do 35 r.ż., szybciej u kobiet. Na migrenę choruje średnio 6 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet (w grupie wiekowej 30-35 lat nawet 30 proc. osób). Migrena przewlekła jest chorobą dotyczącą 2–3 proc. ogólnej populacji, przy czym występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn (3:1). W Polsce przeprowadzono dotąd nieliczne badania epidemiologiczne poświęcone migrenie. Wyniki ostatnich badań wskazują, że choruje na nią blisko 10 proc. populacji, co w przeliczeniu na liczby bezwzględne odpowiada około 3,8 miliona osób.

Ocena oksaliplatyny w różnych wskazaniach

Przygotują opinie w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną oxaliplatinum we wskazaniach:

C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] (C.81.0 Przewaga limfocytów;

C.81.1 Stwardnienie guzkowe; C.81.2 Postać mieszanokomórkowa; C.81.3 Zanik limfocytów; C.81.7 Inna postać ziarnicy złośliwej; C.81.9 Ziarnica złośliwa, nieokreślona);

C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy] (C82.0 Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy; C82.1 Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy; C82.2 Z dużych komórek, guzkowy; C82.3 Wielkomórkowy, guzkowy; C82.7 Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego; C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony);

C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany (83.0 Z małych komórek (rozlany); 83.1 Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany); 83.2 Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany); C83.3 Chłoniak z dużych komórek B – DLBCL; 83.4 Immunoblastyczny (rozlany); 83.5 Limfoblastyczny (rozlany); 83.6 Niezróżnicowany (rozlany); 83.7 Guz Burkitta; 83.9 Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony);

C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T (C84.0 Ziarniniak grzybiasty;

C84.1 Choroba Sézary’ego; C84.2 Chłoniak strefy T; C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T);

C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego (C85.0 Mięsak limfatyczny; C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony; C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego a) Złośliwa: siatkowicośródbłonkowica, siatkowica b) Mikroglioma; C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony (Chłoniak BNO, Chłoniak złośliwy BNO, Chłoniak nieziarniczy BNO);

C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma i C88.4 Chłoniak typu MALT;

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych [Nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9) wtórny nowotwór złośliwy wątroby (C78.7)] (C22.1 Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Cholangiocarcinoma);

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego;

C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych (C24.0 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe (Drogi żółciowe BNO Przewód żółciowy wspólny Przewód pęcherzykowy Przewód wątrobowy wspólny);

C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera; C24.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych; C24.9 Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone).

Ocenią też projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego