2 sierpnia wchodzą ograniczenia w wystawianiu recept. Wiceminister zdrowia zapowiada dalsze zmiany

W trakcie intensywnego procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej w Senacie w ubiegłym tygodniu pojawiły się zapowiedzi pewnych zmian, które czekają nas już w przyszłej kadencji parlamentu.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział prace w dwóch ważnych obszarach, które będzie chciał zrealizować już po wyborach.

Pierwsza to zapowiedź zmian w zakresie receptury aptecznej. Obecnie w nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadzono limit cen na surowce farmaceutyczne.

Jak uzasadniał Maciej Miłkowski podczas posiedzenia Senatu 27 lipca, teraz dochodzi do sytuacji, że "nieważne jest, w jakiej cenie apteka kupi surowiec, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zawsze zrefunduje go według danego kosztu".

- Jednocześnie mamy informację - Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera w tym obszarze szczegółowe informacje - że ceny tych samych produktów w poszczególnych aptekach różnią się nawet stukrotnie - tych samych producentów. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia płaci często de facto stukrotnie więcej niż może, niż powinien, za te same produkty lecznicze w różnych aptekach. Został przyjęty przepis dotyczący 15 procent obrotu, tak jak to jest stosowane od 2012 roku w przypadku leków. Zakładamy, że w aptekach, które stosują się do tego, nic się nie zmieni, a pozostałe apteki po prostu postarają się kupić tańsze surowce farmaceutyczne, tak, żeby pacjent nie dopłacał - tłumaczył.