2 marca  bezpieczeństwo lekowe i medyczna marihuana w Sejmie i Senacie

2 marca 2022 roku (godz. 10.00) zaplanowano posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce.

Tematy spotkania:

zapewnienie samowystarczalności w produkcji surowca medycznego z konopi indyjskich;

zagrożenia związane z presją inflacyjną nośników energii dla firm farmaceutycznych produkujących leki refundowane.

Podczas posiedzenia zaprezentowana zostanie ekspertyza Forum Prawo dla Rozwoju autorstwa Macieja Flisa, dotycząca krajowej produkcji konopi medycznych oraz stanowiska związków pracodawców przemysłu farmaceutycznego dotyczące zagrożeń dla utrzymania stabilności produkcji w Polsce leków refundowanych.

Tego samego dnia, o godz. 11.00 zaplanowano posiedzenie senackiej komisji zdrowia, podczas którego ma być rozpatrzona nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza zmiany w zakresie uprawy i przetwarzania medycznej marihuany w Polsce.

Co wprowadza ustawa?

Nowelizacja ustawy została przyjęty 8 lutego br. przez Sejm. Jej podstawowym celem jest wprowadzenie zmian, które zwiększą dostępność pacjentów do terapii marihuaną leczniczą, poprzez uprawę i wytwarzanie surowca do sporządzania leków recepturowych w Polsce.

W ocenie posłów, uzyskiwanie surowca w kraju sprawi, że nie będziemy musieli sprowadzać go z zagranicy. Pozwoli to znacznie obniżyć jego cenę, a więc i cenę leków recepturowych przepisywanych pacjentom.

Jak oszacował Instytut Roślin Włóknistych i Zielarskich z Poznania, który jest już gotowy do prowadzenia upraw konopi, koszt 1 grama marihuany będzie wynosił około 30 zł, czyli ponad dwa razy taniej, niż jest obecnie.

Ma też potencjalnie zwiększyć możliwości w zakresie refundacji medycznej marihuany.

Uprawy i zbiór konopi innych niż włókniste, z których będą sporządzane dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, będą prowadzone po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego.

Konopie medyczne będą mogły uprawiać jedynie instytuty badawcze podległe ministrowi rolnictwa.

Zezwolenia te będą wydawane w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji.

Zmienia się definicję konopi włóknistych dopuszczanych w Polsce do uprawy. Będą to teraz to rośliny z gatunku konopie siewne, w których THC nie przekracza 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Obecnie dopuszczona norma to 0,2 procenta.