16 miliardów zł na refundację w 2022 r. Ile już wykorzystano?

9 maja Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane na temat wykonania budżetu, przewidzianego na refundację za pierwszy kwartał br.

Najwięcej środków z budżetu NFZ przeznaczanych jest na leki i wyroby refundowane na podstawie recept

Na refundację leków w chemioterapii wydatkowano ok. 39 mln zł, czyli nieco ponad 16 proc. z zakładanego planu

Chemioterapia w I kwartale refundowana słabiej

W pierwszym kwartale br. na leki stosowane w chemioterapii przeznaczono z budżetu NFZ 106,3 mln zł, czyli 16,67 proc. przewidzianego budżetu (637,8 mln zł). Z kolei na ratunkowy dostęp do technologii lekowej (RDTL) wydatkowano jeszcze mniej, niż zakładano, bo 19,8 mln zł, co wynosi 12,42 proc. budżetu (154 mln zł).

Najwięcej pieniędzy z budżetu NFZ przeznacza na refundację środków wydawanych na receptę w aptekach, czyli leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

NFZ na realizację tego zadania w 2022 r. zaplanował budżet w wysokości 8,718 mld zł. Między styczniem a marcem br. wydane zostało 25,75 proc. całkowitego budżetu (2,2 mld zł).

W przypadku leków sprowadzanych zza granicy na potrzeby pacjenta wydano do tej pory 22,21 proc. przewidzianego budżetu (25 mln zł), kwotowo jest to ok. 5,6 mln zł.

