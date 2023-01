12 stycznia w Sejmie o szczepieniach przeciw grypie w aptekach. Farmaceuci wystawią recepty

12 stycznia posłowie zajmą się szczepieniami przeciwko grypie w aptekach

- Farmaceuci nie mają uprawnień do wystawienia recepty na szczepienia i jak najprędzej chcemy to zmienić - podkreśla Adam Niedzielski w rozmowie z "Rzeczpospolitą"

Zmiany legislacyjne mają trafić na najbliższe posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

Farmaceuci wystawią recepty na szczepienia przeciw grypie

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 12 stycznia - jak zapowiada minister zdrowia - posłowie będą dyskutować na temat szczepień przeciw grypie w aptekach i uprawnieniach farmaceutów do wystawiania recept na szczepienia.

- Chcemy przyjrzeć się temu i wspólnie z Komisją Zdrowia to przedyskutować, i zaproponować poprawkę, która dałaby takie możliwości - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Adam Niedzielski.

- Farmaceuci nie mają uprawnień do wystawienia recepty na szczepienia i jak najprędzej chcemy to zmienić. Do tego potrzebna jest jednak zmiana ustawowa - tłumaczy.

Szczepienia przeciw grypie w aptece

Dziennik zwraca uwagę, że wielu komentatorów podkreśla, iż gdyby farmaceuci mogli szczepić przeciwko grypie, to liczba zachorowań byłaby mniejsza i deklarowane zmiany należało wprowadzić wcześniej.

- Wcześniej w ogóle szczepienia nie odbywały się w aptece. Ten krok spowodował, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co jeszcze możemy zrobić - odpowiada minister.

- Dopóki mieliśmy w pełni refundowane szczepienia na grypę, to można było realizować szczepienia jednym schematem - bez różnicowania do jakiej refundowanej grupy należy pacjent. Obecnie są grupy pacjentów, które mają zwiększoną refundację i grupy, które praktycznie nie mają refundacji - tłumaczy Adam Niedzielski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.