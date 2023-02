113 pozycji w wykazie leków niefinansowanych w ramach RDTL

Ratunkowy Dostęp Do Technologii Lekowych (RDTL) umożliwia finansowanie leków, gdy m.in. możliwe jest wydłużenie życia pacjenta albo znacząca poprawa jego zdrowia, a przy tym wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe

9 lutego Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Minister zdrowia przy okazji przypomina, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach RDTL przed dniem obowiązywania wykazu, mają prawo kontynuowania leczenia

Warunkiem jednak jest udowodnienie skuteczności dotychczasowego leczenia i przekazaniu informacji o kontynuowaniu leczenia do lokalnego oddziału NFZ

Wykaz leków niepodlegających RDTL

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie ogłoszenia wykazu produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – podano w komunikacie.

NFZ dostosuje swoje działania do zapisów komunikatu w terminie 7 dni od jego publikacji.

Na liście produktów niepodlegających finansowaniu w procedurze RDTL znalazły się produkty takie jak m.in.:

Adynovi (Rurioctocogum alfa pegolum) - Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

Afinitor (Everolimus) - Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu,

Brineura (Cerliponase alfa) - Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2,

Colobreathe (Colistimethate sodium) - Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą,

Crysvita (Burosumab) - Zaburzenia przemian fosforu,

Elmiron (Pentosan polysulfate sodium) - Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego,

Enhertu (Trastuzumab deruxtecan) - Rak piersi,

Humira (Adalimumab) - Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna,

Jyseleca (Filgotinib) - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

Lenvima (Lenvatinib) - Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym,

Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycinum) – Ostra białaczka szpikowa,

Verquvo (Vericiguat) - Przewlekła niewydolność serca,

Vyndaqel (Tafamidisum) - kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej,

Xeljanz (Tofacitinib) - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

Zolgensma (Onasemnogene abeparvovecum) - Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12).









