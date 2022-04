11 kwietnia kolejna Rada Przejrzystości. W porządku obrad zmiany w programie lekowym

11 kwietnia odbędzie się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Przejrzystości przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

W poniedziałek 11 kwietnia odbędzie się się posiedzenie Rady Przejrzystości. Przypomnijmy, że pełni ona funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do jej zadań należy przede wszystkim opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych.

W porządku nadchodzących obrad (11 kwietnia) znalazły się następujące punkty:

1. Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Carbaglu (acidum carglumicum) w ramach programu lekowego: „Leczenie kwasem kargluminowym acydurii organicznych: propionowej, metylomalonowej i izowalerianowej (ICD-10 E71.13, E71.14, E71.15)”,

(acidum carglumicum) w ramach programu lekowego: „Leczenie kwasem kargluminowym acydurii organicznych: propionowej, metylomalonowej i izowalerianowej (ICD-10 E71.13, E71.14, E71.15)”, Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry upadacytynibem (ICD-10 L.20)”,

(upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry upadacytynibem (ICD-10 L.20)”, Lynparza (olaparibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie olaparybem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”,

(olaparibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie olaparybem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”, Ravicti (glyceroli phenylbutyras) w ramach programu lekowego: „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)”.

2. Przygotowanie opinii w sprawie zmian w programie lekowym: B.95 „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D 59.3)”.

3. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”.

4. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną prednisolonum we wskazaniach: autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia; autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia.









