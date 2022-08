1 września cena tego leku wzrośnie o 452,70 zł

Wśród nowych wskazań do refundacji jest m.in. Zolgensma. Lek stosowany w terapii genowej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Ponadto na liście jest także lek Keytruda stosowany w leczeniu płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

Poza tym Mylotarg - stosowany w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpikową oraz czy Dovprela - stosowany w terapii gruźlicy płuc wielolekoopornej lub gruźlicy płuc o rozszerzonej oporności

Wraz z nową listą refundacyjną ceny niektórych leków spadną. Natomiast innych wzrosną. Największa podwyżka to wzrost aż o 452,70 zł

1 września wchodzi nowa lista leków refundowanych. Dodano 147 produktów

Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych - odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 147 produktów bądź nowych wskazań.

Wśród nowych wskazań, oprócz leku "Zolgensma", stosowanego w terapii genowej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), znalazł się także m.in. lek "Keytruda" stosowany w leczeniu płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi; "Mylotarg" - stosowany w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpikową oraz lek "Dovprela" - stosowany w terapii gruźlicy płuc wielolekoopornej lub gruźlicy płuc o rozszerzonej oporności.

Dobra wiadomość dla chorych dla cukrzycę

Zgodnie z nową listą refundacyjną przewidziano m.in. rozszerzenie zakresu finasowania dla pięciu substancji czynnych już wcześniej obecnych na liście refundacyjnej. Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny - canagliflozinum (lek "Invokana") oraz dapagliflozinum (lek "Forxiga") będą refundowane w zmienionym wskazaniu, co powinno przełożyć się na zwiększenie dostępności wśród chorych.

Największe obniżki dotyczyć będą produktów:

"Seebri Breezhaler" (glycopyrronii bromidum, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 μg, 30 kaps. plus inhalator) - o 20,79 zł;

"Aquacel AG+ Extra" (emplastri collagenosa, wzmocniony opatrunek w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra 20×30 cm, opatrunek, 600 cm kw., 1 szt.) - o 9,35 zł w przypadku bezpłatnego poziomu odpłatności oraz o 7,87 zł w przypadku poziomu odpłatności 30 proc.

"Aquacel Ag Foam" (emplastri antimicrobiotica, przylepny opatrunek piankowy w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra 25×30 cm, opatrunek, 750 cmkw., 1 szt.) - o 6,15 zł w przypadku bezpłatnego poziomu odpłatności oraz o 4,30 zł w przypadku poziomu odpłatności 30 proc.

Największa podwyżka dotyczyć będzie produktu "Novo-Helisen Depot" (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) - będzie kosztować więcej o 452,70 zł,

Dla 123 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 5 808,51 zł). Dla 30 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,08 zł do 799,20 zł). Dla 270 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 20,79 zł). Dla 188 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Dla 235 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 37,47 zł). Dla 87 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,02 zł do 17,45 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 92 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu.