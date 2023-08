Zmiana w wystawianiu recept na leki odurzające i psychotropowe. Zamiast blokady ostrzeżenie

Przed wystawieniem recepty na środki odurzające i leki psychotropowe musi nastąpić weryfikacja ilości i rodzaju przepisanych ostatnio pacjentowi leków - informuje Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie

Wynika to z treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. Zmieniło ono rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Ministerstwo Zdrowia wprowadza tzw. regułę ostrzegającą w miejsce blokady. Czy to rozwiąże problemy lekarzy z wystawianiem recept?

Zmiana kategorii z blokującej na ostrzegającą

- Od 22 sierpnia do 31 października 2023 r. reguła dotycząca weryfikacji historii recept na środki odurzające i leki psychotropowe przed wystawieniem kolejnych zmieni kategorię z blokującej na ostrzegającą. Wprowadzenie reguły ostrzegającej umożliwi podmiotom leczniczym dostosowanie techniczne i organizacyjne do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 lipca 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Ma to wyeliminować problemy z wystawianiem recept na leki odurzające i psychotropowe, które pojawiły się 2 sierpnia, wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Miały wyhamować nielegalny handel receptami i środkami psychotropowymi oraz funkcjonowanie automatów do recept. Komunikatowi MZ wtóruje informacja Centrum E-Zdrowia.

- Reguła dotycząca weryfikacji historii recept na środki odurzające i leki psychotropowe (REG.WER.11266) przed wystawieniem kolejnych recept, zmieni kategorię z blokującej na ostrzegającą do końca października 2023 r. Wprowadzenie reguły ostrzegającej umożliwi podmiotom leczniczym dostosowanie techniczne i organizacyjne do wymogów rozporządzenia - wyjaśnia CeZ.

- Jeśli lekarzowi nie uda się sprawdzić historii recept pacjenta, będzie mógł wystawić e-receptę. Od 23 sierpnia do końca października 2023 r. nie będzie miał blokowanej takiej możliwości, a otrzyma tylko ostrzeżenie. Jest to czas na przystosowanie reguł gabinetowych do nowych wymagań - informuje CeZ.

Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady.

Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na te leki, odbyło się w czasie krótszym niż trzy miesiące przed poradą, to lekarz będzie mógł wystawić e-receptę w ramach kontynuacji leczenia – bez badania.

Lekarz będzie więc weryfikować liczbę oraz rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych pod względem ich bezpieczeństwa oraz skutecznego prowadzenia farmakoterapii. Pacjent w tym celu powinien mu udostępnić historię swoich recept. Instrukcja weryfikacji w aplikacji gabinet.gob.pl historii wystawionych e-recept dostępna jest na portalu ezdrowie.gov.pl.

Przebieg weryfikacji będzie musiał być opisany w dokumentacji medycznej.

Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, a także lekarze dentyści, mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem.

Upoważnianie lekarza przez pacjenta

Ta procedura dotyczy pacjentów, którzy używają aplikacji mojeIKP na telefon lub przynajmniej raz zalogowali się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czyli je uruchomili.

Pacjent może udostępnić lekarzowi swoją historię wystawionych i zrealizowanych recept:

przez Internetowe Koto Pacjenta (IKP)

aplikację na telefon mojeIKP

kod, który podczas wizyty dostanie SMS-em na telefon.

W imieniu niepełnoletniego dziecka może to zrobić rodzic, który ma dostęp do jego konta dziecka. Automatycznie taki dostęp ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS.

- Jeśli pacjent ma udostępnić swoje recepty lub recepty swojego dziecka przez IKP lub mojeIKP, łatwiej będzie mu to zrobić, jeśli będzie znał numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) lekarza - wyjaśnia CeZ.

Podczas konsultacji najszybszym i najłatwiejszym sposobem udostępniania jest metoda z SMS-em:

lekarz ustala z pacjentem zakres jego upoważnienia, czyli wgląd do recept

lekarz prosi o dostęp w swoim systemie gabinetowym

pacjent dostaje kod przez SMS na swój telefon

lekarz wpisuje kod do systemu i uzyskuje wgląd przez 24 godziny w historię recept pacjenta.

Po weryfikacji historii i diagnozie lekarz wystawia e-receptę.

Gdyby pojawiły się jakieś problemy techniczne, np. brak dostępu do Internetu, lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, tak jak w przypadku pacjenta, który nie ma IKP. Wystawia wówczas receptę papierową.

Papierową receptę dostanie też osoba bez numeru PESEL. Jeśli pacjent:

nie używa aplikacji mojeIKP na telefon

nigdy nie zalogował się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,

może otrzymać e-receptę na środki odurzające i psychotropowe po szczegółowym wywiadzie podczas wizyty na temat leków, które zażywa.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.