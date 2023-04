Współtwórca Receptomatu: nie mamy nic wspólnego z nieetycznymi automatami do recept

Rapiomed Group, właściciel Receptomat.pl oraz L4.pl, wysyła do mediów pisma wzywające do zaniechania naruszeń znaku towarowego "Receptomat". Sławomir Stankiewicz, współtwórca obu marek twierdzi, że to jedyny sposób, aby media nie wprowadzały czytelników w błąd

- Nasza firma nie ma nic wspólnego z nieetycznymi automatami do recept - podkreśla Stankiewicz, niegdyś menedżer w branżach nieruchomości, motoryzacyjnej oraz e-commerce

Receptomat kierowany jest do osób, które potrzebują kontynuacji recepty, a mają kłopot z dotarciem na wizytę stacjonarną

Firma opracowuje narzędzia wspierające proces stawiania diagnozy oraz przeciwdziałający przepisywaniu leków, mogących wchodzić w niebezpieczne interakcje

Zdaniem Stankiewicza ankieta medyczna wypełniana w internecie może być skuteczniejsza niż przeprowadzany naprędce wywiad w zatłoczonej placówce medycznej

Receptomat zakazuje swoim lekarzom wystawiania recept Rpw (na leki narkotyczne). W opinii Stankiewicza resort zdrowia powinien jednak określić zasady, na jakich można byłoby bezpiecznie oferować takie produkty w toku teleporady

- U naszych lekarzy był szereg różnych kontroli i żadna nie wykazała nieprawidłowości - zaznacza Stankiewicz. Dodaje, że medycy nie są zmuszani do osiągania określonych wyników wystawiania e-recept

Współzałożyciel Receptomatu twierdzi, że cieszy się z negatywnych opinii wystawianych przez użytkowników, którzy traktują jego usługę jak sklep z e-receptami, a nie jak normalny podmiot leczniczy

Nie każda działalność polegająca na wystawianiu recept jest receptomatem

Jakub Styczyński, Rynek Zdrowia: Do redakcji Rynku Zdrowia dotarło ostatnio pismo wzywające do zaniechania naruszeń znaku towarowego „Receptomat”. Pana firma grozi pozwem wszystkim redakcjom, czy tylko naszej?

Sławomir Stankiewicz, współzałożyciel Receptomat.pl oraz L4.pl: To nie był pozew, tylko prośba o usunięcie nazwy „Receptomat” z artykułów prasowych. Nazwa ta – podobnie jak należący do firmy InPost znak towarowy „Paczkomat” – jest zastrzeżona. Określanie rozwiązań innych firm mianem „receptomatów” jest problematyczne, bo wprowadza w błąd.

Nasza firma nie ma bowiem nic wspólnego z nieetycznymi automatami do recept. Nie używamy botów, tylko jesteśmy podmiotem leczniczym, w którym pracuje duża grupa lekarzy. Dlatego właśnie chcemy edukować redakcje w tej kwestii i skutecznie nam się to udaje.

Żądanie od dziennikarzy cenzurowania określonych słów, zawsze ma na celu wywołanie efektu mrożącego.

Musimy dbać o nasze dobre imię i nie możemy pozwalać na kojarzenie naszej marki z podmiotami, o których można było usłyszeć w przestrzeni publicznej, a które działają niewłaściwie. W piśmie skierowanym do redakcji niczego nikomu nie zabranialiśmy, tylko wyjaśnialiśmy, że nie każda działalność polegająca na wystawianiu recept przez internet, jest „receptomatem”.

Widocznie Rapiomed stał się ofiarą własnego sukcesu. Wymyślił tak dobrą nazwę i reklamował ją na tyle skutecznie, że weszła do języka potocznego, jak niegdyś adidasy czy pampersy.

Nazwa „Receptomat” nigdy nie miała służyć do określania botów wykorzystujących prawo wykonywania zawodu medyków. Naszą ideą było stworzenie wspólnie z lekarzami serwisu online, który będzie rozwiązywał problem pacjentów chorujących na schorzenia przewlekłe i potrzebujących okresowego otrzymywania recept. Ci pacjenci zabierają bowiem innym chorym wizyty w przychodniach, choć często takiej wizyty nie wymagają. Mogą przecież jedynie potrzebować np. receptę na kontynuację leczenia.

Natomiast ze względu na rozwój rynku telemedycyny podjęliśmy decyzję o stworzeniu usług także dla innych pacjentów, cierpiących na różne przypadłości. Nie każdy ma bowiem dobry dostęp do opieki medycznej, a niedobór personelu medycznego skutkuje długimi terminami oczekiwania.

W Dzienniku Gazecie Prawnej pisałem dużo o własności intelektualnej. I z dużym przekonaniem mogę powiedzieć, że znak towarowy „Receptomat” jest na tyle opisowy, że aż się prosi o unieważnienie.

Mamy kancelarię prawną, która dba o nasz znak oraz o to, żeby był on odpowiednio używany. Wylew wypowiedzi czy artykułów prasowych błędnie wykorzystujących nazwę „Receptomat” dla określenia wszelkich teleporad medycznych zmusza nas do odpowiedniej reakcji.

Możemy się zastanawiać, czy znak ma odpowiednią zdolność odróżniającą, co nie zmienia faktu, że jest on nadal zastrzeżony i przysługują nam z tego tytułu prawa ochronne.

Ale skąd redakcje mają być pewne, że gdy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, krytykując „receptomaty”, nie mają na myśli także działalności firmy Rapiomed? Może trzeba pozywać Skarb Państwa, a nie atakować redakcje?

Proszę mi wierzyć, że kontaktowanie się z każdą redakcją i próba wyjaśniania im sprawy to przedsięwzięcie karkołomne. Oczywiście, że dziennikarze mogą cytować swoich rozmówców czy wypowiedzi polityków, którzy używają nazwy „receptomat”. Tyle że minister zdrowia Adam Niedzielski ani wiceminister Waldemar Kraska w żadnej swojej wypowiedzi w Radio Plus nie użyli takiego pojęcia.

Chyba jednak zdarza się politykom używać tej nazwy. Chociażby ministrowi cyfryzacji Januszowi Cieszyńskiemu w niedawnym wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

Tak było, ale jestem przekonany, że nie chodziło mu konkretnie o jedną firmę. Minister Niedzielski w rozmowie z Radiem Plus, gdzie zapowiedział przygotowanie regulacji dotyczących nieetycznie działających automatów do recept, też nie odniósł się do konkretnej platformy telemedycznej, a sformułowania „receptomat” użył dziennikarz.

Czy odejście z branży e-commerce sprzyja interesowi pacjentów



Porozmawiajmy chwilę o panu jako współzałożycielu Receptomatu i serwisu L4.pl. Kończył pan Wyższą Szkołę Zarządzania. Pracował pan w branży nieruchomości, motoryzacyjnej, a także e-commerce. To są doświadczenia, które legitymują pana do działania w branży medycznej?

Pracuję od 15. roku życia. Wszystko zawdzięczam swoim własnym staraniom. Potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji i bardzo szybko uczę się nowych dziedzin biznesu oraz nowych technologii.

Moje doświadczenia dały mi trochę w kość, ale przez to jestem dobrze zahartowany i zmotywowany. Mój ostatni projekt z branży e-commerce dał mi doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w internecie i ono jest kluczowe przy tworzeniu Receptomatu.

Tyle że w e-commerce najważniejszy jest zysk. A w sektorze medycznym kluczowa powinna być jakość usług.

Połączyłem siły ze wspólnikiem, który ma olbrzymią wiedzę z zakresu technologii. Razem chcemy łączyć dwa światy: medyczny i informatyczny. Lekarze oraz programiści to osoby z różnych światów. Ale współpracując mogą razem wymyślić innowacje dla pacjentów.

Telemedycyna rozwija się na całym świecie i dobrze by było, żeby Polska miała innowacyjne firmy z tego sektora. Tym bardziej, że usługi takie jak „Receptomat” rozwiązują pewne problemy systemowe i zwiększają jakość usług medycznych.

Wizyta lekarska poprzez platformę telemedyczną ma wyższą jakość od tradycyjnej?

Jakość dzięki technologii. Przykładowo zbieramy olbrzymią ilość informacji medycznych o pacjentach, a dane wspierają diagnozowanie. Możemy więc tworzyć coraz lepsze rozwiązania i algorytmy wspierające pracę lekarzy.

Tworzymy też system pomagający lekarzom zidentyfikować, czy przyjmowane przez pacjenta leki nie wchodzą ze sobą w niebezpieczne interakcje.

Przetwarzacie dane medyczne pacjentów?

Uzyskujemy odpowiednie zgody, a dane są należycie zabezpieczone. Nad procesem czuwa inspektor ochrony danych. System informatyczny przetwarza dane o przyjmowanych lekach, a nie o pacjentach, w celu ułatwienia pracy lekarzom.

Moim zdaniem prosicie się o interwencję Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdy się zakłada u was konto, to jest do zaznaczenia pole, w którym oświadcza się o zapoznaniu z polityką prywatności oraz regulaminem. Kliknięcie widocznego pola zaznacza automatycznie także zgodę na automatyczne przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wysyłkę materiałów promocyjnych poprzez e-mail i SMS-y. O tym można się dowiedzieć dopiero po kliknięciu pola „pokaż wszystkie”.

Mamy kancelarię prawną, która odpowiada za zgodność tego procesu z RODO.

Chyba jakąś bardzo słabą.

Bardzo dobrą.

Jaką?

(Cisza). Żebyśmy mogli należycie wykonać usługę, potrzebujemy zgód pacjentów. Jeśli pacjent jej nie wyrazi, to konsultacja nie może się odbyć.

To zrozumiałe. Ale już przetwarzanie danych osobowych na potrzeby trenowania algorytmu to zupełnie odrębny cel niż świadczenie usługi.

Algorytm dotyczy przyjmowanych leków i bada ich interakcje w celu wspomagania pracy lekarzy. Pole do zaznaczenia wszystkich zgód jednym kliknięciem to opcja dla leniwych.

Nie, przecież to jest tzw. dark pattern, czyli sposób projektowania interfejsu, który ma wprowadzać w błąd użytkownika i skłonić do wykonania działania korzystnego dla właściciela strony. Jako doświadczony menedżer z branży e-commerce na pewno doskonale pan o tym wie.

Trudno mi się z panem zgodzić. Nie ukrywamy zgód i nie wymuszamy niechcianego albo niezamierzonego działania pacjenta. Pacjent klikając oświadcza, że zapoznaje się z punktami, lista zgód nie jest ukrywana i jest dostępna pod jednym kliknięciem.

Nie warto odcinać telemedycyny od recept Rpw

Każdy może sobie sprawdzić na stronie intrenetowej, jak to faktycznie wygląda. Przejdźmy do samej usługi. Gdy się wejdzie na stronę Receptomat.pl, to można wybrać schorzenie lub potrzebę, której ma dotyczyć zdalny kontakt z lekarzem. Mamy m.in.: leczenie depresji, chorób wenerycznych, pasożytniczych infekcji przewodu pokarmowego, bakteryjnego zapalenia pochwy. Można też dostać tabletkę wczesnoporonną. Jakim cudem wasi lekarze mają zdalnie weryfikować, czy ktoś choruje na te przypadłości?

Nasze ankiety medyczne, które muszą wypełniać pacjenci, są tworzone we współpracy z lekarzami. Zawierają one bardziej obszerny wywiad, niż lekarz jest w stanie przeprowadzić w trakcie wizyty stacjonarnej.

Ankiety mają pytania zamknięte i otwarte. Niektóre odpowiedzi natychmiast informują pacjenta o braku możliwości odbycia porady zdalnie, bo system identyfikuje przeciwskazania. Lekarze mogą też prosić o dosyłanie dodatkowej dokumentacji i często z tej opcji korzystają.

W tradycyjnej klinice lekarze działają często pod presją czasu, bo pacjenci czekają i niecierpliwią się przed gabinetem. U nas tak to nie wygląda. Pacjent w zaciszu własnego domu wypełnia możliwie rzetelnie ankietę medyczną i następnie oczekuje na lekarza, który przed wizytą na spokojnie zapoznaje się z wywiadem.

To zakłada, że pacjenci mają interes w rzetelnym wypełnianiu waszych ankiet. Ale także, że nie mają problemów psychicznych. Na pewno zgłaszają się do was osoby z zaburzeniami, poszukujące leczenia lekami psychotropowymi.

Są firmy działające w internecie, które wypisują leki uzależniające, z grupy psychotropów. My tego nie robimy. U nas lekarzom wolno zaproponować pacjentom tylko leki bezpieczne. Mamy to zapisane bardzo jasno w regulaminie. Benzodiazepiny oraz leki psychotropowe z grupy Rpw są wykluczone.

Zakładka „leczenie depresji” znajduje się u nas jako odpowiedź na potrzeby pacjentów po wybuchu pandemii, a teraz także od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Stan psychiczny Polaków – także dzieci – diametralnie się pogorszył. Wiele osób poszukuje pomocy, a na wizytę u specjalisty trzeba czekać bardzo długo, czasem nawet kilka miesięcy.

Czasem osoby z problemami muszą mieć gdzie się zwrócić. Mieliśmy wiele zgłoszeń, w których użytkownicy sygnalizowali chęć popełnienia samobójstwa. W takich przypadkach mamy obowiązek zawiadomić odpowiednie organy. Jestem przekonany, że udało nam się dzięki temu uratować komuś życie.

Czyli nie wolno odcinać platform telemedycznych od psychiatrii?

Moim zdaniem wątpliwe etycznie jest odmawianie pacjentom bezpiecznej kontynuacji terapii z użyciem leków psychotropowych, jeżeli oni już wcześniej takowe przyjmowali. I usługi telemedyczne mogłyby – tylko w uzasadnionych medycznie przypadkach - posłużyć do uzyskania kolejnej recepty na kontynuację leczenia.

Niemniej w Receptomacie nie przepisujemy psychotropów z grupy Rpw. Ciężkie zaburzenia psychiczne mimo wszystko powinny być leczone pod nadzorem lekarza w placówce stacjonarnej.

Ministerstwo Zdrowia chce zakazać przepisywania przez internet leków z grupy Rpw.

Nasi lekarze nie wypisują leków psychotropowych z grupy Rpw i inni też nie powinni tego robić. Chyba że pojawią się odpowiednie, mądre regulacje w tym zakresie. Jesteśmy otwarci na rozmowę z resortem zdrowia w temacie zdrowia psychicznego.

Obawiam się, że jeśli w obszarze telemedycyny wylejemy dziecko z kąpielą, to lukę na rynku przejmą zagraniczne firmy, które nie tylko wystawią receptę, ale i wyślą kurierem lek.

A jeśli resort zakaże przepisania przez internet także antybiotyków czy tabletek wczesnoporonnych? Wtedy zwijacie biznes?

Myślę, że ministerstwo takiego ruchu nie zrobi, bo wie, z czym by się to wiązało.

Z czym?

To byłoby ograniczenie oferty usług medycznych, które mogą być realizowane w standardzie telemedycznym. „Receptomat” poprawia przecież jakość obsługi pacjentów…

… to bardzo dyskusyjne i nie mogę tego zostawić bez komentarza.

Lepszy wywiad medyczny, mniejsza presja czasu, algorytmy wspomagające pracę lekarza – to wszystko zwiększa jakość. Zgłaszają się nawet do nas placówki POZ, chcące korzystać z naszych narzędzi.

Ja bym jednak nie porównywał jakości tradycyjnej wizyty z tą przez platformę telemedyczną. Bo gdy teraz rozmawiamy zdalnie – nomen omen - widząc się na ekranie komputera, to nie jestem pewien, czy na pewno ma pan obie dłonie i nogi, i czy nie siedzi pan na wózku inwalidzkim. A dla porównania, pozawałowiec opowiadał mi, że wszedł do gabinetu lekarza medycyny pracy i zanim usiadł na krześle, usłyszał od lekarza: „Miał pan zawał, prawda?”.

To ja mam inną historię. Nasza pacjentka próbowała u nas bezskutecznie uzyskać hormony na menopauzę. Po jednym telefonie do placówki stacjonarnej od razu jej się to udało – i to bez wizyty. Jeżeli nasi lekarze nie są czegoś pewni, to odsyłają na konsultację stacjonarną. U naszych lekarzy był szereg różnych kontroli i żadna nie wykazała nieprawidłowości.

Jakich kontroli?

Różnego rodzaju. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej Izby Lekarskiej czy Rzecznika Praw Pacjenta. Nikt nie podważył ich rzetelności.

Niezadowolenie niektórych internautów może świadczyć o wyższej jakości usługi medycznej

Ile telewizyt w Receptomacie kończy się wystawieniem e-recepty?

Jak mówiłem, wykluczone są benzodiazepiny oraz leki psychotropowe z grupy Rpw, co powoduje, że z definicji mamy mniej przypadków odmowy wskazania leczenia czy wystawienia recepty.

W 14 proc. przypadków pacjenci nie otrzymują e-recepty. Moim zdaniem to potwierdza fakt, że mający pełną autonomię lekarze, podejmują decyzję w tym zakresie na podstawie postawionej pacjentom diagnozy. A są serwisy, które wystawiają 100 proc. recept i mają zapewne 100 proc. zadowolonych użytkowników.

Wywodzę się z branży e-commerce, a mimo to cieszę się, że mamy negatywne opinie w sieci. Bo to są wypowiedzi osób nierozumiejących, że „Receptomat” nie jest sklepem z receptami, tylko podmiotem medycznym z lekarzami, podejmującymi decyzję o ich wystawieniu bądź nie.

86 proc. wizyt kończących się wystawieniem recepty to dość dużo. Często u lekarza zamiast recepty często dostaję radę, żebym się lepiej odżywiał i mniej stresował.

Wysoka skuteczność teleporad wynika z faktu, że „Receptomat” jest nastawiony na przypadki, w których mamy do czynienia z kontynuacją leczenia już zdiagnozowanych pacjentów lub prostymi przypadkami. Mamy też wielu pacjentów powracających.

A czy wystawiamy za dużo, to trudno powiedzieć – trzeba byłoby pytać o statystyki resort zdrowia. Chciałbym zauważyć, że w ubiegłym roku w Polsce wystawiono łącznie ponad 1,4 mld e-recept.

Jak zatem dbacie o to, żeby ludzie byli zadowoleni?

Jeżeli wizyta w Receptomacie nie zakończy się wystawieniem e-recepty, to pobieramy tylko 10 zł opłaty za poświęcony przez lekarza czas, bo usługa została wykonana.

Wcześniej nie zwracaliśmy środków, co spowodowało, że byliśmy w sieci wyzywani od oszustów. A przecież jeśli to porównać do prywatnej kliniki stacjonarnej, to tam pacjent płaci za wizytę u lekarza niezależnie od tego, czy zostanie mu wystawiona e-recepta.

Nie będę kwestionował stawek za usługę Receptomatu. Natomiast dziwne są oferowane okresowo zniżki. Komisja Etyki Lekarskiej krytykowała tego typu zachęcanie do korzystania z usług automatów do recept. Bo od nich tylko krok dzieli od sprzedawania pakietów „2 w 1: recepta na chlamydię i grzybicę penisa”.

Działalność w internecie wymaga stosowania pewnych zabiegów marketingowych, aby być bardziej widocznym od konkurencji.

I tu jest pewien zgrzyt. Bo w polskich przepisach mamy np. zakaz reklamy aptek oraz promowania leków refundowanych. A tymczasem w sieci nękają mnie stale spoty Receptomatu.

W idealnym świecie, gdzie decydowałaby tylko jakość usług, nie musielibyśmy się pewnie w ogóle promować. I można byłoby mówić o pewnym zgrzycie, gdyby nie fakt, że pacjenci potrzebują zachęt do leczenia czy terapii. Nawet polski rząd zachęcał do szczepień przeciwko COVID-19, organizując loterię z nagrodami.

Największe prywatne sieci medyczne też konkurują ze sobą, przyciągając klientów atrakcyjnymi pakietami. To nie jest sytuacja idealna, ale każda placówka musi zmierzyć się z wyzwaniem, że pacjent będzie się leczył u nich, albo u konkurencji.

Minister zdrowia twierdzi, że niektóre automaty do e-recept wystawiają kilkaset recept dziennie. Jak to u was wygląda?

Takie hurtowe wystawianie e-recept nie ma nic wspólnego z rzetelnością i nie ma u nas miejsca. Lekarze nie zarabiają także u nas miliona złotych za „podstawianie” swojego prawa wykonywania zawodu dla bota wystawiającego e-recepty, a o takich przypadkach słyszeliśmy w mediach. Oddzielajmy profesjonalną telemedycynę od nieprawidłowości, które słusznie są nagłaśniane.

Swoją drogą, resort zdrowia powołał asystentów medycznych, pomagających lekarzom w opiece stacjonarnej i wystawiających w ich imieniu bardzo duże ilości recept. Okazuje się, że dla nich wystawianie nawet 400 recept dziennie nie jest jakimś niezwykłym wyczynem - to pokazuje skalę potrzeb ze strony pacjentów.

U nas nie ma asystentów - są sami lekarze. Nasz system zarządza kolejką i przekierowuje pacjentów do aktualnie dostępnych lekarzy. O niektórych porach bywa tak, że pacjenci muszą poczekać kilka godzin na wizytę. To nie jest tak, że gwarantujemy, iż w kwadrans od zgłoszenia, dostanie się e-receptę. Jeszcze raz powtarzam – u nas nie ma botów.

A ile czasu lekarz potrzebuje na wizytę pacjenta?

To jest ciekawa kwestia. Przy wizycie stacjonarnej przyjmuje się średnio kwadrans na pacjenta. Tylko że to obejmuje zarówno przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego, jak i zadawanie precyzyjnych pytań prowadzących do postawienia diagnozy.

W Receptomacie pacjenci wcześniej wypełniają ankietę medyczną. Dzięki temu czas samej wizyty się skraca. I właśnie tak jest – średni czas wizyty wynosi 11 minut. Przy nowych pacjentach może być dłuższy, a przy powracających lub kontynuujących leczenie – znacznie krótszy.

Czy pokazujecie lekarzom statystyki innych medyków? Kto szybciej, kto więcej? I czy wynagradza się ich za lepsze wyniki?

Nie mamy narzędzi do robienia takich porównań.

No a niby to taki dobry biznes informatyczny, maksymalizujący wydajność.

Nie chcemy wywierać absolutnie żadnej presji na naszych lekarzach. To byłoby bardzo nieetyczne, nie wyobrażam sobie tego.

Ale później w sieci słabe komentarze, bo długie kolejki.

Lekarze poświęcają tyle czasu pacjentom, ile potrzebują. I nie ma podziałów, czy ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy. W dobrym przedsiębiorstwie każdy ma grać do jednej bramki jako zespół.

Pacjenci znajdą szybszą usługę…

… która może im wyrządzić krzywdę. Przykłady pojedynczych, patologicznych zachowań zawsze kładą się cieniem na całej branży. O dobrych praktykach nikt nie chce mówić. A ja wychodzę z prostego założenia, że każdy odpowiada sam za siebie.

Sławomir Stankiewicz, współzałożyciel Receptomat.pl oraz L4.pl. Fot. Mat. prasowe

