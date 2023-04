Więcej obligatoryjnej EDM. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowy obowiązek

Ministerstwo Zdrowia rozszerza katalog obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano 11 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument przekazano również do konsultacji publicznych

Zmiana ma usprawnić proces wymiany informacji w ramach opieki koordynowanej w przychodniach i przez to przyczynić się do szybszej diagnozy oraz ustalenia terapii

11 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej:

Chodzi o rozszerzenie EDM o Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który jest realizowany w przychodniach w ramach opieki koordynowanej.

- Zmiana zmierza do rozszerzenia katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej i ma na celu zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej nad pacjentami i jej usprawnienie. W rezultacie wprowadzanych zmian podmioty zapewniające koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem, jak również sami pacjenci, uzyskają sposobność szybszego postawienia diagnozy oraz ustalenia terapii - argumentuje resort zdrowia.

MZ doprecyzowuje, że wpisów do Indywidualnego Planu Opieki Medycznej dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej, a dostęp do danych posiadać będzie również osoba wyznaczona przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej zawierać będzie:

dane udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie

informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania,

informacje o poradach edukacyjnych lub zaleceniach, zaplanowanych badaniach diagnostycznych, wizytach kontrolnych, wizytach specjalistycznych, konsultacjach specjalistycznych, a także dodatkowe informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji.

