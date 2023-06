Ważna zmiana w sprawie recept. Pacjenci skorzystają

Do tej pory e-receptę transgraniczną można było wykupić w Chorwacji, Estonii, Finlandii i niemal w całej Hiszpanii. Teraz do tej listy dołączyły teraz Czechy

Osoby podróżujące do Czech mogą teraz w prosty i szybki sposób wykupić lek, jeśli otrzymały receptę od lekarza

Po zalogowaniu się do IKP wystarczy wyrazić zgodę na obsługę e-recept za granicą – to wystarczy, aby zrealizować dokument poza granicami Polski

Co ważne, za granicą nie można zrealizować e-recepty wystawionej na m.in. leki psychotropowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpz" (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania) – mogą one być wykupione jedynie w Polsce

Receptę z Polski można od teraz wykupić w Czechach. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Obecnie Polacy mogą wykupić leki przepisane na e-recepcie transgranicznej w:

Chorwacji,

Estonii,

Finlandii,

Hiszpanii (prawie całej),

Czechach.

Jeśli osoba wybierająca się do Czech ma wypisaną receptę, może zmienić ją na e-receptę transgraniczną. Jak to zrobić?

zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,

wejść w "Uprawnienia" i wybrać "Wyraź zgodę na obsługę Twoich e-recept za granicą",

kliknąć niebieski kafelek "Wyraź zgodę",

wybrać kraj lub kraje, w których pacjent chce mieć możliwość wykupienia e-recepty oraz należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Portal pacjent.gov.pl przypomina, że e-recepta transgraniczna jest rozwiązaniem dla osób pełnoletnich - dzieciom lekarz może wystawić receptę transgraniczną wyłącznie w formie papierowej.

Wykupienie e-recepty transgranicznej. Ważne zasady

Jak wykupić e-receptę transgraniczną:

należy znaleźć w danym kraju aptekę, która realizuje e-recepty transgraniczne,

pokazać swój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

potwierdzić, że pacjent zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w kraju, w którym realizowana jest e-recepta (farmaceuta udostępni ją do przeczytania),

wykupić przepisane leki.

E-receptę można zrealizować za granicą na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności "Rp" (wydawane z przepisu lekarza) albo "OTC" (wydawane bez przepisu lekarza). Mogą to być leki refundowane oraz nierefundowane.

Za granicą e-recepty nie można zrealizować, jeśli została wystawiona na:

leki psychotropowe, odurzające, recepturowe

produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpz" (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania)

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

wyroby medyczne.

Tego typu e-recepty mogą być zrealizowane jedynie w Polsce.

Ważna uwaga – portal pacjent.gov.pl przypomina, że wszystkie leki przepisane na e-recepcie transgranicznej muszą być wykupione na raz. Nie ma możliwości częściowej realizacji recepty - jeśli apteka nie ma danego leku w wystarczającej liczbie opakowań, pacjent nie będzie mógł dokupić w innym terminie brakującego opakowania. Oznacza to jednocześnie, że po powrocie do Polski także niemożliwe jest wykupienie leku.

Jeśli na e-recepcie nie ma informacji, która by to wykluczała, farmaceuta może zaproponować zamiennik leku.

Czy e-recepta transgraniczna jest refundowana?

Recepta transgraniczna (zarówno papierowa, jak i e-recepta) jest pełnopłatna. Po powrocie do kraju można zwrócić się do NFZ z wnioskiem o refundację recepty.

We wniosku należy podać klucz dostępu do e-recepty składający się z 44 cyfr (po otworzeniu pliku PDF z e-receptą znajduje się on pod kodem kreskowym).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.