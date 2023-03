Ważna zmiana dla aptek od kwietnia 2023

Ważna miana dla aptek od 21 kwietnia 2023

Centrum e-Zdrowia przypomina, że 21 kwietnia zostaną zmienione wymagania dotyczące dostępu do systemu ZSMPOL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi). Wskazane zmiany mają dotyczyć zarówno portalu ZSMPOL, jak i modułu ZSMPOL odpowiedzialnego za odbieranie komunikatów.

Wymagany system operacyjny to Microsoft Windows 10 (minimum). Z kolei w przypadku przeglądarek internetowych wymagania są następujące:

Microsoft Edge – wersja minimum z ostatnich 9 miesięcy,

Google Chrome – wersja minimum z ostatnich 6 miesięcy,

Firefox – wersja minimum z ostatnich 6 miesięcy.

CeZ prosi o weryfikację i aktualizację powyższych wymagań we własnym zakresie i jednocześnie przypomina, że brak aktualizacji po wskazanej dacie uniemożliwi korzystanie i komunikację z systemem ZSMPOL.

Przypomnijmy: ZSMOPL umożliwia m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów. Głównym celem systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. Obowiązek raportowania do ZSMOPL rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2019.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.