W internecie kwitnie handel lekami na receptę. Wystarczy wpisać nazwę leku, dawkę, a także podstawowe informacje o pacjencie

Ceny za taką internetową e-receptę zaczynają się już od 29 złotych. O procederze pisze "Gazeta Wyborcza"

- Nieważne, jakiej specjalności. Receptę na dowolny lek może wystawić dowolny lekarz, również dentysta czy rezydent – wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem farmaceuta z Warszawy

Jak podkreśla "Gazeta Wyborcza", proceder wystawiana e-recept jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest możliwość pozyskania w ten sposób środków silnie uzależniających

W internecie kupisz receptę na każdy lek. Ceny zaczynają się od 29 zł

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", wiele osób korzysta z możliwości internetu i poszukuje stron oferujących wystawienie e-recept na konkretne leki. Jak się okazuje można otrzymać za opłatą elektroniczną receptę niemal na każdy środek – wystarczy podać nazwę i dawkę leku, a także stosowne dane do dokumentacji medycznej. Po kilku minutach pojawia się e-recepta.

Możliwość wystawiania recept na odległość obecnie jest możliwe po wprowadzeniu w Polsce recept cyfrowych. Według ustaleń "GW" początkowo przez internet można było kupić receptę bez konieczności wizyty u lekarza za około 150 złotych.

Jednak w ostatnim czasie usługi tego rodzaju zaczęły tanieć, ponieważ powstało wiele podobnych stron oferujących recepty. Zgodnie z niektórymi opisami rzeczone strony prowadzone są przez podmioty medyczne, natomiast recepty wystawia lekarz z prawem do wykonywania zawodu.

- Nieważne, jakiej specjalności. Receptę na dowolny lek może wystawić dowolny lekarz, również dentysta czy rezydent. Znam historię rezydenta, który przez internet wystawiał w ciągu miesiąca tysiące recept na antykoncepcję awaryjną. Kupić można również receptę na leki narkotyczne, jak fentanyl czy oksykodon – wyjaśnił "Gazecie Wyborczej" farmaceuta Łukasz Pietrzak, kierownik apteki w Warszawie.

Farmaceuta dodał także, że wiele osób uzależnionych zyskuje w ten sposób bardzo łatwy dostęp do substancji narkotycznych. Zdaniem rozmówcy "GW" co roku w Polsce wystawianych jest blisko 270 mln recept, więc trudno monitorować każdą z nich. Pietrzak wyjaśnił, że powinny być sprawdzane chociaż recepty na leki narkotyczne.

Recepty przez internet coraz tańsze i bez ograniczeń

"Gazeta Wyborcza" zwróciła się w tej sprawie do biura prasowego MZ. Jednak w odpowiedzi pojawiła się informacja, że e-receptę może wystawić lekarz posiadający aktywne prawo wykonywania zawodu. W związku z tym to on podejmuje "merytoryczną decyzję co do zasadności jej wystawienia w świetle wskazań aktualnej wiedzy medycznej" – zacytowała wypowiedź "GW".

Farmaceuta w rozmowie z "GW" zwraca także uwagę na inny, równie niepokojący trend związany z internetowym wystawianiem e-recept.

- E-recepty kupowane bez ograniczeń przez internet dają nieuprawnionym osobom dostęp do leków, które nie powinny być stosowane samodzielnie, bez nadzoru lekarza. Mają one szereg działań niepożądanych – wyjaśnił.

Na koniec dodał, że "problem jest jeszcze poważniejszy: leki wydawane na receptę mają zwykle bardzo niską, regulowaną przez ministerstwo cenę, dużo niższą niż w Niemczech czy innych krajach zachodnich. Pomysłowe osoby mogą dzięki e-receptom z internetu kupować leki i odsprzedawać je za granicą. To może powodować braki na polskim rynku, które już zresztą obserwujemy".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.