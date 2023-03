W 2023 roku zmiany w receptach. MZ tłumaczy

Kiedy realizacja e-recepty w różnych aptekach?

Do Ministerstwa Zdrowia skierowano interpelację poselską w sprawie zmian, usprawniających realizację elektronicznych recept. Chodzi między innymi o możliwości wykupienia leków z jednej e-recepty w różnych aptekach. Obecnie to niemożliwe.

- Pacjent pozostający w długoterminowym leczeniu, który otrzymuje od lekarza e-receptę na kilka opakowań tego samego leku, nie może jej zrealizować w kilku aptekach, jeśli jedna nie dysponuje odpowiednią ilością specyfiku. W poszukiwaniu leków pacjenci podróżują często do odległych miejscowości i jeśli nie mogą zakupić przepisanej liczby opakowań, muszą po resztę wrócić do tej samej apteki. Logika podpowiada, że pozostałe opakowania można by nabyć w dowolnej aptece, gdyby nie przepis, który nie pozwala dzielić realizacji recepty między kilka placówek - wskazano w interpelacji.

Waldemar Kraska odpowiada, że funkcjonujące dziś zasady realizacji e-recepty "umożliwiają farmaceutom prawidłowe rozliczanie się z Narodowym Funduszem Zdrowia".

- Dla każdej e-recepty jest wystawiany Dokument Realizacji Recepty (DRR). W przypadku, gdy farmaceuta wyda część opakowań danego leku, nanosi dla danej pozycji w DRR status częściowej realizacji. Wówczas realizacja takiej e-recepty musi być dokończona w tej samej aptece - przypomina wiceminister zdrowia.

Dodaje, że rozwiązanie "wynika z trudności związanych z ewentualną możliwością realizacji pojedynczego dokumentu e-recepty w różnych aptekach m.in. ze względu na możliwość wydawania zamienników leków, różnych konfiguracji opakowań, ryzyko popełnienia błędu podczas wydawania leku przez różne apteki".

Zmiany w receptach w drugim półroczu 2023

Jednocześnie przyznaje, że zmiana w tym zakresie jest w resorcie zdrowia analizowana.

- Wprowadzanie możliwości realizacji pojedynczej e-recepty w różnych aptekach bez dokładnej i wieloaspektowej analizy mogłoby wywrzeć negatywny skutek na sam proces realizacji recept, jak i bezpieczeństwo pacjentów. Funkcjonalność ta jest przedmiotem prac Ministerstwa Zdrowia - odpowiada.

Dodaje, że "wprowadzenie zmian w systemie e-recept jest zaplanowanena drugie półrocze 2023 roku".

