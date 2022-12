Wiceminister zdrowia odpowiedział na interpelację w sprawie oczekiwanych przez pacjentów zmian w receptach

Chodzi o uciążliwą zasadę realizacji e-recept. Obecnie wszystkie przepisane opakowania jednego leku należy wykupić w tej samej aptece, w której wykupione zostało pierwsze opakowanie

Maciej Miłkowski wyjaśnia, dlaczego resort zdrowia przyjął taką zasadę, jednocześnie zapowiada zmiany w tym zakresie

Wprowadzenie zmian w systemie e-recept jest zaplanowane na drugą połowę 2023 roku - wskazał

W 2023 roku duże zmiany w receptach

Do Ministerstwa Zdrowia skierowano interpelację w sprawie zmian w realizacji elektronicznych recept. Chodzi o możliwość wykupienia leków z jednej e-recepty w różnych aptekach. Obecnie takie rozwiązanie jest niemożliwe.

- Wszystkie przepisane opakowania jednego leku należy wykupić w tej samej aptece, w której wykupione zostało pierwsze opakowanie. Rodzi to pewne problemy. Po pierwsze, wiele leków jest teraz reglamentowanych na apteki i zdarzają się sytuacje, że dla pacjenta brakuje leku, który ma przepisany, a zakup rozłożył sobie w czasie. W takiej sytuacji nie może on wykupić leku w innej aptece i musi udać się do lekarza po nową receptę - opisuje problem posłanka Urszula Nowogórska.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia zapowiada zmiany w tym zakresie, wcześniej jednak tłumaczy, z czego wynikają obecne utrudnienia.

- Obecnie funkcjonujące zasady realizacji e-recepty na dany lek w jednej aptece umożliwiają farmaceutom prawidłowe rozliczanie się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla każdej e-recepty jest wystawiany Dokument Realizacji Recepty (DRR). W przypadku, gdy farmaceuta wyda część opakowań danego leku, nanosi dla danej pozycji w DRR status częściowej realizacji. Wówczas realizacja takiej e-recepty musi być dokończona w tej samej aptece - wyjaśnia Maciej Miłkowski.

Jedna e-recepta do realizacji w kilku aptekach

Tłumaczy również, że "przyjęcie takich założeń wynika z trudności związanych z ewentualną możliwością realizacji pojedynczego dokumentu e-recepty w różnych aptekach m.in. ze względu na możliwość wydawania zamienników leków, różnych konfiguracji opakowań, ryzyko popełnienia błędu podczas wydawania leku przez różne apteki, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo samego pacjenta oraz na utrudnione

wykonywanie korekt w aptekach".

- Wprowadzanie możliwości realizacji pojedynczej e-recepty w różnych aptekach bez dokładnej i wieloaspektowej analizy mogłoby wywrzeć negatywny skutek na sam proces realizacji recept, jak i bezpieczeństwo samych pacjentów - zastrzega wiceminister.

Jednocześnie wskazuje, że "wprowadzenie zmian w systemie e-recept tj. realizacja e- recepty w kilku lokalizacjach jest zaplanowane na drugą połowę 2023 roku".







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.