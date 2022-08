Utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych NFZ. Mogą nie działać eWUŚ, DiLO i inne

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowała o możliwych utrudnieniach w dostępie do systemu informatycznego

Mają potrwać od wtorku 09.08.2022r. od godz. 22:00 do środy 10.08.2022r. do godz. 6:00

W tym czasie nie będą też prowadzone usługi webservice dla systemu

Prace konserwacyjne systemu informatycznego NFZ

- Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi od wtorku 09.08.2022r. od godz. 22:00 do środy 10.08.2022r. do godz. 6:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu informatycznego Centrali NFZ - brzmi komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia.

Problemy mogą wystąpić miedzy innymi w dostępie do takich serwisów, jak:

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – (https://ewus.nfz.gov.pl)

DILO - Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (http://https/dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/)

System eZWM - e- zlecenie na wyroby medyczne (https://ezwm.nfz.gov.pl/)

Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/)

System Kolejki (Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap kolce/)

API – https://api.nfz.gov.pl/

GSL – Gdzie się leczyć (https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/)

Informator o terminach leczenia (https://terminyleczenia.nfz.gov.pl)

CRL – https://pki.nfz.gov.pl/CRL/

Jednocześnie Centrala NFZ poinformowała, że nie będą dostępne usługi webservice dla systemu.

