Tylko tyle leku na recepcie od lekarza i pielęgniarki. Więcej nie można przepisać

To, jaką ilość leku lekarz czy pielęgniarka mogą przepisać na recepcie, określają przepisy. Najważniejsze zasady przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

Co ważne, lekarz/lekarz dentysta/felczer/starszy felczer mogą wystawić maksymalnie do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni, ale nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzonego w ramach importu docelowego