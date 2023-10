Tylko 7 proc. pielęgniarek i położnych korzysta z rozszerzonych uprawnień. "Kropla w morzu potrzeb"

Recepty pielęgniarskie miały ułatwić dostęp pacjentom do świadczeń, ale wciąż wykorzystywane są w niewielkim stopniu

Na koniec 2022 r. wystawiało je ok. 7 proc. spośród zatrudnionych - wynika z opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia raportu "Polityka lekowa państwa 2018-2022"

Zdaniem Marioli Łodzińskiej to "wciąż kropla w morzu potrzeb"

Szefowa Izby zapowiada program wsparcia dla koleżanek po fachu, które wahają się, czy realizować nowe świadczenie. - To rzutuje na prestiż zawodu i naszą pozycję w systemie ochrony zdrowia - podkreśla

Pielęgniarkom nie spieszy się do wystawiania recept. 7 proc. korzysta z możliwości

Wystawiać recepty mogą nie tylko lekarze i farmaceuci, ale także pielęgniarki i położne. Niewiele z nich jednak korzysta z uprawnień. Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że na koniec minionego roku recepty wystawiało 14 830 pielęgniarek i 3 203 położnych, co stanowi zaledwie ok. 7 proc. spośród wszystkich zatrudnionych.

Jest to o tyle zaskakujące, że o rozszerzenie uprawnień wnioskowały same pielęgniarki. Zmiany w przepisach zostały też pozytywnie przyjęte przez środowisko medyczne. Warunkiem jest posiadanie wyższego wykształcenia pielęgniarskiego na poziomie studiów I i II stopnia, tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.

Pielęgniarki i położne kończące obecnie studia zostają wyposażone w kompetencje z tego zakresu już na etapie kształcenia przeddyplomowego. Pozostałe, aby wystawiać recepty, muszą przejść specjalne kursy. Rok do roku liczba osób kończących je stopniowo rośnie, choć z opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia raportu "Polityka lekowa państwa 2018-2022" wynika, że nie udało się przebić zainteresowania, jakim cieszyły się w 2018 roku. Ukończyło je wówczas (część I i część II) 3 709 pielęgniarek i położnych. W kolejnych latach było to:

1 035 osób w 2019 roku,

1 130 osób w 2020 roku,

1 169 osób w 2021 roku,

1 410 osób w 2022 roku.

Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podkreśla, że choć z roku na rok rośnie liczba wystawianych przez pielęgniarki recept, to wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Jak wskazuje, recepty wystawiają głównie pielęgniarki i położne zatrudnione w poradniach POZ i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. - W lecznictwie szpitalnym o leczeniu decyduje lekarz, co zawęża nam zakres udzielania tego świadczenia - zaznacza.

Duża odpowiedzialność, a pieniądze niewielkie. NIPiP szykuje program wsparcia

Łodzińska zwraca także uwagę, że pielęgniarki za wypisywanie recept, które wiąże się z dużą odpowiedzialnością, nie dostają dodatkowych pieniędzy.

- Wskazywaliśmy zarówno Ministerstwu Zdrowia, jak i Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że recepty pielęgniarskie powinny zostać wycenione. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie podzieliła naszego zdania, tłumacząc, że nie wycenia dodatkowo lekarzom tej usługi. Różnica jednak polega na tym, że ordynacja leków jest od początku kompetencją lekarza, wliczoną w poradę, a dla nas jest to nowe świadczenie, z którym wiąże się duża odpowiedzialność. Choć nie jest to czynnik bezwzględny, na pewno nie zachęca pielęgniarek do rozszerzania swoich uprawnień - tłumaczy prezes NRPiP.

Zapewnia również, że Izba dostrzega potrzebę zwiększenia udziału pielęgniarek i położnych w ordynowaniu leków i wypisywaniu recept, a nawet dąży do rozwijania kompetencji w tym zakresie.

- Mamy obecnie bardzo ograniczony zakres ordynowania leków. Czekamy aktualnie na nowelizację rozporządzenia określającego szczegółowo wykaz substancji czynnych, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty. Chcemy spotkać się z Ministerstwem Zdrowia, żeby przeanalizować nasze uwagi do projektu. Postulujemy rozszerzyć wykaz m.in. o niektóre antybiotyki oraz leki stosowane w opiece paliatywnej i długoterminowej. Są to postulaty tej części środowiska, która już ordynuje leki - informuje Łodzińska.

Podkreśla również, że w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych powstał specjalny zespół, który pracuje nad edukacją i rozpropagowaniem w środowisku wykorzystywania nowych kompetencji.

- Przygotowujemy program dla pielęgniarek i położnych, który poprowadzi je krok po kroku przez system, od momentu uzyskania nowych kompetencji do praktycznego wystawiania i ordynowania leków. Chcemy właściwie wyedukować i przekonać koleżanki, które jeszcze się wahają, aby podjęły wyzwanie i przystąpiły do realizacji świadczenia. To również rzutuje na prestiż zawodu i naszą pozycję w systemie ochrony zdrowia. Jestem też przekonana, że jeżeli ktoś już spróbuje realizować się w nowej kompetencji, to przyniesie mu to satysfakcję - podkreśla.

Na te leki receptę wystawi pielęgniarka

Recepty pielęgniarskie miały w założeniu ułatwić pacjentom, w tym seniorom i niepełnosprawnym, dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także odciążyć choć nieco lekarzy rodzinnych. Resort zdrowia na każdym kroku chwali się wprowadzonymi w tym zakresie rozwiązaniami.

- Rośnie rola pielęgniarek, ich umiejętności i kompetencje - zapewniał we wrześniu podczas Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu wiceminister Piotr Bromber.

Resort planuje także poszerzyć uprawnienia pielęgniarek, aby mogły wystawiać recepty na szczepionki przeciw grypie. Plany resortu potwierdził wiceminister Bromber. Nowe zapisy miałyby znaleźć się w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Przypomnijmy. Obecnie uprawnione pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty na substancje czynne z następujących grup:

leki przeciwwymiotne,

leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego,

ginekologiczne leki przeciwzakaźne,

leki stosowane w niedokrwistości,

leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła,

leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok,

leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych,

leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej,

leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry,

środki znieczulające działające miejscowo,

leki przeciwbólowe,

leki anksjolityczne,

leki przeciwpasożytnicze,

leki rozszerzające oskrzela,

witaminy,

płyny infuzyjne.

