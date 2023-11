Telemedycyna jest już "dość oklepana". Nie czas na entuzjazm, czas na wymagania

Innowacje w opiece medycznej. Czasami to proces, nie technologia

Podczas zdrowotnego Hyde Parku w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia Kazimierz Cięciak i Michał Harańczyk mówili o innowacjach w opiece medycznej i diagnostyce na przykładzie telemedycznych rozwiązań Comarch.

- Telemedycyna to dość oklepane hasło. Myślę, że nie czas już na entuzjazm telemedycyną - bo to już jest pewna oczywistość, czas na pewne wymagania względem telemedycyny, innowacyjności - podkreślił dr Michał Harańczyk.

- Ważne, byśmy zwrócili uwagę na trzy kwestie w zakresie telemedycyny, patrząc zwłaszcza z perspektywy pacjentów: czy telemedycyna będzie adresowała istotne oczekiwania pacjentów, czy będzie dotyczyła ważnych schorzeń - zarówno takich, które dostrzegają pacjenci, ale też są oceniane ogólnosystemowo - oraz czy to jest bezpieczne - uszczegółowił.

Kazimierz Cięciak wyliczał, co Comarch ma do zaoferowania pacjentom. Jedną z propozycji jest rozwiązanie do domowej diagnostyki bezdechu sennego. Dostępne są także te przeznaczone do zdalnej diagnostyki. W ocenie prelegenta "czasami niekonieczne jest dążenie do tego, żebyśmy mieli jakieś mocne innowacje technologiczne". - Czasami wystarczy, że połączymy istniejące rozwiązania na rynku i stworzymy innowację procesową - przyznał.

Kazimierz Cięciak to dyrektor konsultingu i product managementu Comarch Healthcare SA, poprzednio pełnił role Konsultanta ds. Rozwiązań Biznesowych i Product Development Managera. Wcześniej, przez 18 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie zajmował się m.in. usprawnieniem procesów logistycznych i nadzorem nad majątkiem.

Michał Harańczyk to doradca medyczny Oddziału Szybkiej Diagnostyki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, również z ramienia Comarch Healthcare.

Zdrowotny Hyde Park - nowość na XIX Forum Rynku Zdrowia

Zdrowotny Hyde Park był nowością tegorocznego, XIX Forum Rynku Zdrowia. Na otwartej scenie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia prezentowali swoje pomysły i rekomendacje na zmiany w systemie. Wszystko to w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Była to scena otwarta, a do jej współtworzenia zaprosiliśmy także naszych czytelników oraz partnerów.

W trakcie całego dwudniowego Forum Rynku Zdrowia zrealizowaliśmy cztery części zdrowotnego Hyde Parku, które łącznie trwały 4 godziny.

