System e-Krew. CeZ udostępniło projekt dokumentacji technicznej do konsultacji

30 czerwca Centrum e-Zdrowia opublikowało komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania, dotyczący systemu e-Krew

Do konsultacji udostępniono projekt dokumentacji technicznej interfejsu dla dostawców oprogramowania podlegającego integracji z ww. systemem

CeZ czeka na uwagi do projektu (w wersji edytowalnej) do 17 lipca

System e-Krew. Projekt udostępniony do konsultacji

30 czerwca Centrum e-Zdrowia udostępniło do konsultacji projekt dokumentacji technicznej interfejsu dla dostawców oprogramowania podlegającego integracji z Systemem e-Krew, z wykorzystaniem szyny danych Systemu P1.

W komunikacie CeZ czytamy:

- Dokumentacja opisuje użycie interfejsu REST API w celu obsługi usług Systemu e-Krew w zakresie zlecania zamówień na krew i jej składniki, przekazywania informacji o ich wykorzystaniu, jak również w celu wsparcia innych procesów w obszarze współpracy Podmiotu Leczniczego (PWDL) z centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Czym jest e-Krew?

Jak informuje CeZ, dzięki systemowi e-Krew podmioty lecznicze będą miały stały dostęp do informacji na temat krwi oraz jej składników w czasie rzeczywistym.

- Centralny system zarządzania zasobami krwi i jej składnikami powstał z myślą o potrzebujących pacjentach, pracownikach centrów krwiodawstwa i lekarzach - pisze Centrum e-Zdrowia.

Wdrożenie programu zapowiedział podczas jednej z konferencji szef CeZ Paweł Kikosicki. Poinformował też, że dzięki inteligentnym algorytmom program pozwoli na dobór dawców i biorców nie tylko z Polski, ale i całej Europy.

Uwagi do 17 lipca

Centrum e-Zdrowia prosi o przesyłanie ewentualnych uwag do dokumentacji do dnia 17 lipca 2022 roku na adres e-mail: ekrew-konsultacje@cez.gov.pl. Uwagi muszą być zebrane w wersji elektronicznej edytowalnej, natomiast w treści maila powinna zostać zawarta adnotacja: "Uwagi do projektu interfejsu PWDL".

Więcej informacji na temat Systemu e-Krew można znaleźć w serwisie Centrum e-Zdrowia.