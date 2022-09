Rozpoczętą receptę trzeba kontynuować w jednej aptece. Farmaceuci liczą, że absurd zniknie

12 września odbyła się konferencja poświęcona procesowi planowania i wdrażania kluczowego dla systemu ochrony zdrowia w Polsce projektu informatycznego "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)".

Wśród prelegentów był prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej Marian Witkowski. W swoim wystąpieniu chwalił zmiany związane z wprowadzeniem e-recept, mówił również o oczekiwaniach farmaceutów.

W dalszej części prezes Witkowski podkreślił, że istotną rolę odgrywa także uproszczenie systemu wystawiania recept, co znacznie ułatwi obsługę pacjentów.

- Kolejnym procesem, o który również wnosimy, to zautomatyzowanie procesu cyklicznej certyfikacji. Uproszczenie systemu wystawiania i realizacji recept, abyśmy pracowali nad tym, żeby proces ten przebiegał bardzo szybko, żeby jedynym celem aptekarza było zaopiekowanie się pacjentem, a nie analiza tego, czy na recepcie znajduje się REGON i czy ewentualnie doktor postawił kropkę we właściwym miejscu – dodał.

Kolejnym wyzwaniem, o którym wspomniał prezes OIA jest propozycja realizacji częściowej recepty w różnych aptekach. Dzięki temu – jak mówił – pacjent miałby stały dostęp do niezbędnych leków.

- Ostatnie lata zweryfikowały tę usługę. Recepta otwarta w jednej aptece musi być zrealizowana do końca. Braki leków, likwidacje albo zamknięcia się aptek powodują przeogromne utrudnienia w dostępie pacjenta do leków. Dlatego że, jeśli pacjent rozpoczął realizację w aptece, która za jakiś czas uległa likwidacji, on już do tej recepty dostępu nie ma. Bardzo często lekarze mają opór przed wystawianiem kolejnej recepty na dłuższy okres. Stąd też prośba do CeZ, abyśmy jak najszybciej tę funkcjonalność uruchomili, szczególnie uwzględniając braki leków i możliwość zakupienia jednego opakowania w danej aptece, a drugiego w oddalonej nawet o 50 km aptece – podkreślił.