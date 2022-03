Recepty przez internet na dowolny lek. Nawet narkotyczny. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego trafiła interpelacja od posła Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. Pismo dotyczy działania automatów internetowych, tzw. wirtualnych receptomatów. Na wstępie interpelacji autor zaznaczył, że na polskim rynku od dłuższego czasu funkcjonują automaty internetowe, które służą do wystawiania recept na każdy lek.

- Z opisu stron wynika, że prowadzą je podmioty medyczne, a same recepty wystawiane są przez lekarza z prawem wykonywania zawodu, niezależnie od specjalności. Prowadzi to do sytuacji, w której receptę na dowolny lek (również leki narkotyczne), może wystawić dowolny lekarz, również dentysta, a niektórzy medycy potrafili wystawić tysiące recept, nie widząc pacjentów – podkreślił poseł.