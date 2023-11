Potrzebna zmiana przepisów, by lekarze mogli dobrze wykorzystywać dane medyczne. Mamy raport NIL

Jednym z ważnych zadań przyszłego ministra zdrowia będzie odbudowa zaufania Polaków do systemu e-zdrowia. Trzeba wymazać niedawne afery z ich pamięci

Zdaniem grupy roboczej z Naczelnej Izby Lekarskiej mamy obecnie najlepszy moment na dyskusję o barierach prawnych utrudniających efektywne wykorzystywanie danych medycznych w pracy lekarzy

Opublikowano do konsultacji raport wskazujący najważniejsze problemy regulacyjne i wskazujący sposoby na ich rozwiązanie

Polacy sceptyczni wobec e-zdrowia. Poprawa sytuacji to zadanie dla nowego ministra

Zaufanie Polaków do systemu e-zdrowia zostało w ostatnim czasie poważnie nadszarpnięte. Wprowadzone z dnia na dzień ograniczenie wystawiania e-recept przez lekarzy czy trudności w wystawianiu preskrypcji na leki narkotyczne i psychotropowe utrudniły prace medykom oraz zmniejszyły dostępność chorych do terapii. Przepychanki pomiędzy środowiskiem lekarskim a Ministerstwem Zdrowia doprowadziły zresztą do ujawnienia danych wrażliwych jednego z medyków przez ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (wciąż trwa postępowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie) - i skończyło się jego dymisją.

Polacy dowiadywali się też o lukach w systemie e-zdrowia, pozwalających na sprawdzenie, czy dany obywatel przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19. Naczelna Izba Lekarska odkryła też, że rząd wprowadził możliwość podglądania dokumentacji pacjentów na podstawie numeru PESEL, także w przypadku tych chorych, z którymi medyk nie miał nigdy styczności.

Większość z powyższych rozwiązań została dziś w jakiś sposób zmodyfikowana, złagodzona, bądź czasowo zawieszona. Ale mleko się rozlało. I zapewne jednym z zadań nowego ministra zdrowia będzie konieczność przywrócenia zaufania do systemu e-zdrowia.

Mało kto ma bowiem wątpliwości, że usługi cyfrowe oraz innowacje technologiczne mogą przynieść pacjentom korzyści w postaci lepszej diagnostyki i leczenia, a systemowi ochrony zdrowia - większą wydajność, lepsze wydatkowanie środków publicznych oraz ograniczenie problemu niedoborów kadry medycznej.

Jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej nerwalgicznych elementów wymaganych do stworzenia nowoczesnego systemu e-zdrowia są dane medyczne. Trzeba zbierać ich możliwie dużo, aby zasilić systemy analityczne, ale jednocześnie należy zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo i spełnić szereg - nie zawsze jasnych - wymogów prawnych.

Naczelna Izba Lekarska, a konkretniej powołana przez nią Społeczność Lekarzy Innowatorów NIL IN postanowiła nie czekać na działania przyszłego rządu w zakresie upowszechniania przetwarzania danych medycznych, tylko sama wyszła z inicjatywą przyjrzenia się aspektom prawnym utrudniającym ich powszechne wykorzystanie. Raport NIL IN pt. "Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany" został właśnie opublikowany. Jego autorzy zaznaczają, że nie jest pełny. Badacze zachęcają do zgłaszania uwag w ramach nieformalnych konsultacji publicznych.

Najlepszy moment na dyskusję o prawnych aspektach korzystania z danych medycznych

Autorzy raportu argumentują, że nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Polski sektor e-zdrowia znacząco rozwinął się bowiem na przestrzeni zaledwie kilku lat. Działają już podstawowe systemy umożliwiające gromadzenie i wykorzystywanie danych medycznych, takie jak system e-recepty, e-skierowania. Wprowadzono też wymóg raportowania zdarzeń medycznych.

Dalsze strategiczne działania rządu w tym obszarze wyznaczył Program rozwoju e-zdrowia w Polsce do 2027 r. Wyodrębnia on obszar danych jako jeden z pięciu podstawowych obszarów, względem których należy podjać działania. Cele związane z danymi medycznymi i ich wykorzystaniem zostały uwzględnione także w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Prace nad zwiększeniem dostepności do danych i stopnia ich wykorzystania prowadzi także Unia Europejska. Kluczowy w tym zakresie jest procedowany projekt rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space). Zakłada on m.in. wzmocnienie pozycji pacjentów dzięki lepszemu dostępowi cyfrowemu do ich danych dotyczących zdrowia na poziomie krajowym i w całej UE. Chodzi o zwiększenie kontroli nad tymi danymi, a także zapewnienie spójnej i skutecznej infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie informacji na potrzeby badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki oraz działań regulacyjnych.

"Konieczność zapewnienia efektywnego, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania informacji uważana jest za jedno z największych wyzwań stojących przed światem w XXI. wieku. Dane stanowią swoiste paliwo dla algorytmów, w tym systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, umożliwiając szybsze i skuteczniejsze działania o różnym charakterze: rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych produktów i usług, prowadzenie badań" - podkreślają autorzy raportu NIL IN.

Badacze wskazują, że głównym założeniem dla publikacji było zainicjowanie dialogu środowiska lekarskiego ze stroną publiczną, organizacjami pacjentów oraz innymi interesariuszami sektora ochrony zdrowia w celu wspólnego wypracowania najlepszych zmian prawnych i pozaprawnych dotyczących danych medycznych. To od regulatora zależy bowiem m.in. to, do jakich danych i dokumentów ma dostęp lekarz, jakimi narzędziami może się posługiwać w pracy nad nimi oraz jaką ponosi w związku z tym odpowiedzialność.

Lista postulatów NIL IN. Większości nadano wysoki priorytet

Autorzy raportu wskazali kilka głównych postulatów zwiazanych z wykorzystanywaniem danych w pracy lekarza i przedstawili propozycje, jak osiągnąć zamierzone cele. Kilkunastu ze wskazanych rozwiązań nadano wysoki priorytet. Co wśród nich znajdziemy?

Lekarz powinien mieć łatwy dostęp do danych medycznych pacjentów, którym udziela świadczeń zdrowotnych

Czytamy, że w tym celu konieczne jest zapewnienie kompletności danych pretwarzanych w systemie centralnym (Platforma P1). Należy też poprawić jakość funkcjonowania systemów informatycznych tak, aby dostarczały wysokiej jakości danych oraz były łatwiejsze w obsłudze dla lekarzy.

Podkreśla się konieczność zapewnienia przestrzegania już obowiązujących wymogów z zakresie raportowania zdarzeń medycznych. Pada propozycja promowania placówek, które rzetelnie wywiązują się z tego obowiązku.

Pod rozwagę podaje się wyznaczenie terminu, po którym nastąpi zawężenie sposobu rozliczeń z NFZ tylko do danych przesyłanych do systemu P1 - to byłby ostateczny moment na dostosowanie się do obowiązujących wymogów sprawozdawczości.

Autorzy postulują też, aby lekarze mieli zapewniony domyślny dostęp do gromadzonych danych medycznych pacjentów, którym udzielają świadczenia zdrowotne. Można byłoby przyjąć model, w którym pacjent może zgłosić sprzeciw względem takiego dostępu (tzw. model opt-out). Tym, którzy sprzeciwu nie zgłosili, warto byłoby zapewnić dostęp do informacji na temat tego, kto i kiedy miał dostęp do ich danych.

Inną ważną kwestią jest zwiększenie interoperacyjności i możliwości pracy lekarza na wielu systemach z poziomu "jednego konta". Na poziomie krajowym pożądane jest wypracowane standardu uniwersalnego uwierzytelniania lekarza w różnych systemach informatycznych. Podczas XIX Forum Rynku Zdrowia dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka podkreślał zresztą, że przelogowywanie się przez lekarzy do różnych systemów e-zdrowia zabiera im dużo czasu. Wtórowała mu prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Wskazywała, że prędkość obsługi usług cyfrowych typu e-Gabinet pozostawia wiele do życzenia, chociażby ze względu na konieczność każdorazowego potwierdzania tożsamości lekarza przy pomocy profilu zaufanego bądź certyfikatu ZUS. Taka operacja może trwać niekiedy nawet kilka minut.

Lekarz powinien postępować zgodnie z jasnymi zasadami postępowania z danymi z różnych źródeł

Według autorów raportu powinno się odejść od podejścia opartego na pojęciu dokumentacji medycznej na rzecz podejścia opartego o dane medyczne. Chodzi o to, żeby dane o pacjencie mogły pochodzić z różnych źródeł, i nie zawsze mieć status danych osobowych, lecz tzw. danych nieosobowych (niepozwalające na zidentyfikowanie określonego pacjenta). Dostęp do tych drugich powinien być - według raportu - znacznie bardziej otwarty i dostępny dla różnych podmiotów przetwarzających. Potrzeba wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczących zasad postępowania z określonymi zbiorami danych lub dokumentów, w szczególności w zakresie ich udostępniania.

Kluczowe jest też, aby zacząć znakować zbiory danych pod kątem ich jakości, wiarygodności i użyteczności. Warto byłoby wypracować zasady postępowania z danymi generowanymi poza kontrolą lekarza, np. przez wyroby medyczne lub aplikacje typu lifestyle (powiązane np. z opaskami monitorującymi, inteligentnymi zegarkami czy elektronicznymi glukometrami)

Dane przetwarzane przez lekarza powinny być bezpieczne

W publikacji czytamy, iż warto jest kontynuować realizację działań w obszarze bezpeiczeństwa przewidzianych w Programie rozwoju e-zdrowia w Polsce do 2027 r. Ponadto istotne jest wypracowanie krajowej implementacji unijnej dyrektywy NIS 2 w konsultacji ze środowiskiem medycznym, by nowe wymogi mogły być skutecznie wdrożone przez podmioty wykonujące działalnośc leczniczą.

Korzystnie oceniane przez autorów raportu są programy wsparcia finansowanego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obejmujących wsparcie zakupu towarów i usług związanych z ochroną danych medycznych. Pożądane byłoby ich kontynuowane.

Pojawia się także postulat zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania dla m.in. publicznych podmiotów leczniczych. Chodzi o kodeksy, o których stanowi art. 40 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Warto zaznaczyć, że w połowie grudnia 2022 r. został zatwierdzony pierwszy taki kodeks w Polsce - dotyczy ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych. Opracowany został przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Lekarz powinien mieć możliwość korzystania z rozwiązań uprawniających pracę z danymi medycznymi

Autorzy raportu twierdzą, że korzystne byłoby ujednolicenie regulacji dotyczących zasad przechowywania dokumentacji medycznej przez różne podmioty lecznicze w tzw. chmurze obliczeniowej (czyli w formie rozproszonej, przechowywanej poza ośrodkiem zdrowia).

Ważne jest też wypracowanie standardu wykorzystywania różnego rodzaju aplikacji i programów do pracy z danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o przyjęcie wytycznych dotyczacych dopuszalności stosowania różnych narzędzi przetwarzania danych i warunków, jakie powinny spełniać, by lekarz mógł je wykorzystać w opiece nad pacjentem. Wytyczne powinny umożliwiać medykom łatwe spradzenie, czy dane rozwiązanie spełnia wymagany standard.

Zdaniem badaczy jest nadszedł też czas, aby zaaresować podstawowe pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji w ochronie zdrowia - najlepiej w formie wytycznych oraz rekomendacji. Wśród kluczowych kwestii wymienione są np.: wykorzystywanie danych medycznych na potrzeby trenowania algorytmów, utworzenie mechanizmów zabezpieczających oraz szczegółów procesu przetwarzania danych przez lekarza. Dobrze byłoby również rozpocząć akcję podnoszenia świadomości wśród lekarzy i pacjentów na temat szans, wyzwań i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem SI w ochronie zdrowia.

Dane medyczne powinny nadawać się do wykorzystania przez lekarza – spełniać kryteria jakości

Według badaczy decydenci powinni stworzyć mechanizmy promujące wysoką jakość prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawania danych. Uwzględnione przy ocenie jakości danych, powinny być kryteria: wiarygodności, aktualności, kompletności oraz interoperacyjności.

Przy opracowywaniu ram jakości i użyteczności danych należy wziąć pod uwagę oczekiwania zawarte unijnym Akcie o Sztucznej Inteligencji. W dalszej perspektywie czasowej szczegółowe wymogi dotyczące jakości danych i system ich znakowania będzie bowiem wynikał z unijnych regulacji. Już obecnie można jednak dookreślić takie wymogi na poziomie krajowym oraz wprowadzić podobny system znakowania np. w ramach programu pilotażowego.

Zwiększenie wykorzystania danych w celach naukowych i badawczo-rozwojowych

Autorzy raportu uważają, że powinno się opracować wytyczne, które będą udzielać praktycznych wskazówek, jak dokładnie należy posepować przy przetwarzaniu danych medycznych w celach naukowych i badawczo-rozwojowych tj. jakie podstawy prawne stosować i jakie wymogi spełnić. W tym celu może być pomocne stworzenie kodeksu branżowego z art. 40 RODO albo wypracowanie wytycznych przez Prezesa UODO określających zasady przetwarzania danych medycznych w celach badań naukowych.

Warto też przyjąć wytyczne, które jasno powinny wskazywać, przy spełnieniu jakich konkretnie warunków lekarz jako badacz, powinien pełnić rolę niezależnego od sponsora administratora danych, współadministratora danych lub podmiotu przetwarzającego. Określenie takiej roli ma bowiem kluczowy wpływ na obowiązki i odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Cały projekt raportu oraz formularz do proponowanych zmian znajdują się na stronie NIL IN. Komentarze do publikacji można przesyłać do 30 listopada br. na adres: kontakt@nilin.org.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.