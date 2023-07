OZZL zwołuje protest w sprawie limitów na recepty. "Walczcie z receptomatami, nie z lekarzami"

Autor: Jakub Styczyński • Źródło: Rynek Zdrowia, OZZL • 10 lipca 2023 12:30 • Aktualizacja: 10 lipca 2023 13:32

Medycy sprzeciwiają się wprowadzonym ograniczeniom w preskrypcji leków. Wprowadzono je do celów walki z automatami do recept. Środowisko uważa, że limity są bezprawne i utrudniają pracę lekarzom POZ, a chorym dostęp do opieki zdrowotnej.