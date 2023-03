Od marca wnioski o certyfikat dla aplikacji zdrowotnych. Pieniądze na razie tylko dla jednej

Już w marcu dostawcy cyfrowych aplikacji zdrowotnych będą mogli wnioskować o certyfikat ministra zdrowia dla swoich produktów

Resort szacuje, że na wydanie decyzji trzeba będzie poczekać około 2 miesiące

Na razie Ministerstwo Zdrowia planuje sfinansować tylko jedną aplikację - stosowaną w psychiatrii

Cyfrowa aplikacja zdrowotna musi spełniać trzy kryteria

Formularz portfela aplikacji zdrowotnych będzie udostępniony w marcu. To oznacza, że być może już w tym miesiącu pojawią się pierwsze wnioski o wpisanie ich na listę aplikacji w tym portfelu – powiedział Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, podczas spotkania "Innowacje poprzez cyfryzację w służbie zdrowia", zorganizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Ambasadę Niemiec w Warszawie (3 marca 2023r.).

Aplikacje będą mogły trafić do wspomnianego portfela po uzyskaniu certyfikatu ministra zdrowia. Resort szacuje, że na wydanie decyzji trzeba będzie poczekać około 2 miesiące.

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony polskich dostawców, którzy oferują różne rozwiązania, resort zdrowia zdecydował się na wprowadzenie pewnych ograniczeń w zakresie dostępności aplikacji rekomendowanych przez ministra.

- Pierwsze kryterium dotyczy tego, że każda zgłoszona aplikacja medyczna musi być wyrobem medycznym. Tak jak dzisiaj są nimi systemy informatyczne. Następnie minister zdrowia opiniuje aplikację w trzech obszarach. Pierwszy obszar to przydatność dla pacjenta. Aplikacja będzie oceniana merytorycznie przez samych pacjentów: jakie daje im korzyści, jakie niesie innowacyjne rozwiązania – wymieniał dyrektor Węcławik, wskazując w tym obszarze na działającą przy ministrze Radę Organizacji Pacjentów.

Drugim elementem oceny będzie przydatność aplikacji z punktu widzenia profesjonalistów medycznych. Trzecim obszarem oceny będzie cyberbezpieczeństwo aplikacji, czyli przetwarzanie i dostarczanie danych, ale również bezpieczeństwo przekazywania ich do głównego systemu prowadzonego przez Centrum E-Zdrowie.

Dyrektor podkreślał, że ważne jest, by dane, które pochodzą z aplikacji, trafiały do jednego systemu i były dostępne dla pacjenta w każdym miejscu.

Tak ocenione aplikacje będą mogły otrzymać certyfikat ministra zdrowia, który otwiera drogę do znalezienia się w portfelu aplikacji. Po okresie 12 miesięcznej karencji, będą mogły uzyskać ponowną certyfikację.

MZ: sfinansujemy na razie tylko jedną aplikację

Sam portfel aplikacji nie będzie finansowany z budżetu państwa, z jednym wyjątkiem.

- Wspomnianym wyjątkiem finansowania będzie zidentyfikowanie potrzeb przez Ministerstwo Zdrowia. Tylko w takiej sytuacji minister zdrowia zakupi daną aplikację. W tym roku zakupimy aplikację psychiatryczną dla dzieci i dorosłych - powiedział Piotr Węcławik.

Na chwilę obecną resort nie planuje partycypacji w finansowaniu innych aplikacji, które będą tworzone i utrzymywane przez dostawców. Być może zmieni się to w przyszłości.

- To zależy od możliwości finansowych i organizacyjnych. Prawdopodobnie w przyszłości takich zamawianych przez resort aplikacji, ukierunkowanych na nasze potrzeby, będzie dużo więcej. Obecnie zdecydowaliśmy się jedynie na aplikacje psychiatryczne - podkreślił szef Departamentu Innowacji MZ.

Przyznał też, że brak finansowania jest też efektem długiego procesu wpisywania świadczeń do koszyka:

- Główna bariera to czas. By móc cokolwiek finansować i traktować jak świadczenie refundowane, w Polsce trwa około 2, 3 lat i jest poprzedzone wymogiem uzyskania wielu opinii. By skrócić ten okres i dotrzeć z aplikacji jak najszybciej do pacjenta, finansowanie jest przerzucone na dostawców. Profesjonalistom medycznym zostawiamy możliwość podjęcia decyzji czy chcą, by ich pacjenci korzystali z aplikacji z tego portfela jako zalecenie.

Przypomniał też, że po drugiej stronie musi być świadomy profesjonalista w zakresie samych aplikacji: - Zlecenie korzystania z aplikacji, bez monitorowania tego pacjenta i wszystkich interakcji, przyniesie mniejsze korzyści niż połączenie tych dwóch działań.

W Niemczech cyfrowa aplikacja zdrowotna na receptę

W Niemczech cyfrowe aplikacje zdrowotne (tzw. DiGA, Digitale Gesundheitsanwendungen) działają już od 2020 roku i są refundowane w postaci recept. Jak powiedział Sebastian Zilch, dyrektor oddziału e-Health niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, u naszych zachodnich sąsiadów wchodzą do refundacji "szybką ścieżką". Tam również wprowadzono okres rocznej karencji, po którym ocenia się czy dana aplikacja przynosi korzyści dla pacjentów.

Według danych ze stycznia 2023 roku, dotychczas zostało złożonych 166 wniosków, z czego na listę finalną trafiło 36 aplikacji. Do września 2022 roku wystawiono ok. 200 tys. recept na cyfrowe aplikacje zdrowotne. Najczęściej są wsparciem dla pacjentów w onkologii, diabetologii, w przypadkach migren czy szumów usznych.

Jednak jak przyznał przedstawiciel niemieckiego resortu zdrowia, mimo że aplikacje działają już od ponad dwóch lat, nadal sami lekarze nie wiedzą o nich zbyt wiele. Również kasy chorych podchodzą nadal dość konserwatywnie i uznają cyfrowe aplikacje zdrowotne bardziej za ciekawą nowinkę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.