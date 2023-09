Od dziś dwie nowe funkcje w Internetowym Koncie Pacjenta. Przydatne dla wszystkich

Aplikacja mojeIKP ułatwia funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia i angażuje w dbanie o zdrowie

Teraz dzięki licznikowi picia wody, który jest już dostępny w mojeIKP, użytkownicy mogą zadbać o odpowiedni poziom nawodnienia

Ponadto w aplikacji dostępna jest już lista bezpłatnych leków

Licznik picia wody w mojeIKP

Aplikacja pomaga obliczyć dzienne zapotrzebowanie na wodę. W trakcie dnia należy wprowadzać wypite płyny, przy czym system podpowiada rodzaj napoju

Pokazuje też, w jakim procencie został zrealizowany dzienny cel. Ilość wypitej wody jest też widoczna na wykresie dziennym i tygodniowym. Aplikacja może wysyłać też przypomnienia o konieczności wypicia kolejnego napoju.

Odpowiednie nawodnienie, dopasowana aktywność fizyczna czy zbilansowana dieta to filary profilaktyki zdrowotnej. Wprowadzając niewielkie zmiany w swoim codziennym życiu, można zapobiegać wielu chorobom, zwłaszcza cywilizacyjnym.

Pacjenci coraz częściej poszukują rozwiązań, które im w tym pomogą. Dlatego w aplikacji mojeIKP systematycznie pojawiają się kolejne funkcje profilaktyczne. Już teraz użytkownicy mogą sprawdzić dzienną liczbę zrobionych kroków, skorzystać z planów profilaktyczno-treningowych „8 tygodni do zdrowia” oraz zadbać o prawidłową dietę dzięki planom żywieniowym NFZ. Poprzez aplikację mojeIKP można również skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS.

Lista bezpłatnych leków zawsze pod ręką

Od 1 września dzieci do ukończenia 18 lat i osoby powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków. Pełna lista bezpłatnych leków jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Leki można wyszukiwać na 3 sposoby, według: grupy wieku osób, dla których są przeznaczone, grupy leków lub nazwy leku (alfabetycznie).

Zdrowie w telefonie

Aplikacja mojeIKP to dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta. Odbierzesz w niej swoje e-recepty i e-skierowania, ułatwi Ci wykup leków i przypomni o ich zażywaniu. Zapewni też dostęp np. do dokumentacji medycznej dziecka i osób, które Cię do tego upoważnią. Aplikacja mojeIKP to również pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia życia, wiele funkcji profilaktycznych, a także comiesięczne quizy sprawdzające wiedzę o zdrowiu.

Aplikację mojeIKP można pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store.

licznik wody_2.jpg