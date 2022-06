Nowe ważne informacje na e-recepcie. Farmaceuci postulują kolejne zmiany

Farmaceuci uważają, że system wydawania leków jest niezrozumiały, szczególnie dla pacjentów

Zwracają uwagę, że e-recepty są ważne w określonych terminach – roczną receptę mogą otrzymać jedynie pacjenci chorzy przewlekle, którzy przyjmują określone leki

Choć e-recepta roczna jest ważna przez 365 dni, to i tak pierwsze opakowanie trzeba wykupić zanim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Gdy nastąpi to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku

Jak wskazuje prawo.pl, farmaceuci podkreślają, że zdarzają się sytuacje, gdy pacjenci to apteki przychodzą za późno – po upływie 30 dni od wystawienia recepty

Istotną kwestią pozostaje kluczowa informacja o terminie, do kiedy pacjent musi rozpocząć realizację recepty. Nowe rozwiązanie jest testowane, a wspomniane udogodnienie będzie widoczne w IKP – podkreśla prawo.pl

E-recepta. Problemy z roczną receptą dla pacjentów

Jak przypomina prawo.pl, lekarze mogą wystawić roczną e-receptę osobom przewlekle chorym, ale pacjent musi wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeżeli nastąpi to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, czyli proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty "realizacji od".

Jednak jak wspominają farmaceuci w rozmowie z prawo.pl, wielu pacjentów nie realizuje rocznej e-recepty w całości, ponieważ przychodzą do apteki za późno – po upływie 30 dni od wystawienia. Co ważne, farmaceuci wskazują, że pomocne w tym zakresie może być uzupełnienie danych na e-recepcie.

W tej sytuacji kluczowa jest informacja o terminie, do kiedy pacjent musi rozpocząć realizację recepty. Obecnie rozwiązane jest testowane i niektórzy pacjenci znajdują ją na swoich receptach. Informacja będzie dostępna zarówno na wydruku, jak i w IKP.

Recepta do reformy? Wersja elektroniczna nie zawsze się sprawdza

Zdaniem ekspertów konieczna jest dyskusja nad zmianą systemową, nad uproszczeniem przepisów dotyczących wystawiania recept. Podkreślają także, że przeniesienie recepty papierowej na plik elektroniczny w wielu aspektach nie sprawdza się.

Problematyczna pozostaje kwestia "przywiązania" pacjenta do apteki, w której zaczął realizować dany lek – podkreśla prawo.pl. Jeżeli więc pacjent wykupi część leku w jednej aptece, to nawet jeśli za miesiąc lub dwa nie będzie w niej tego lekarstwa, to nie ma możliwości wykupienia kolejnych partii leków w innym miejscu.

Następnym problemem jest m.in. cena leku. Jeśli pacjent nie może zmienić apteki, traci on wówczas możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Prawo.pl podkreśla przy tym, że zgodnie z prawem pacjent może wykupić lek na nie dłużej niż 180 dni – w tym czasie cena leku w danej aptece może się zmienić na mniej korzystną.

