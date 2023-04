NFZ wprowadza ważne zmiany w sprawie recept. Przepisy wchodzą 26 kwietnia

NFZ zmienia przepisy ws. umów na wydawanie refundowanych leków na receptę

12 kwietnia opublikowano nowelizację zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia.

Dokument wprowadza kilka ważnych zmian:

zrezygnowano z obowiązku przekazywania wniosku o zawarcie umowy w formie papierowej . Wprowadzona zmiana umożliwia podmiotom prowadzącym apteki opcjonalne składanie wniosku o zawarcie umowy na realizację recept - zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

. Wprowadzona zmiana umożliwia podmiotom prowadzącym apteki opcjonalne składanie wniosku o zawarcie umowy na realizację recept - zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. odstąpiono od obowiązku załączania do wniosku wzoru podpisu oraz parafy osoby: - podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept (załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy na realizację recept), - uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept (załącznik nr 4 do wniosku o zawarcie umowy na realizację recept).

- Z uwagi na to, iż obecnie w znacznej większości stosowana jest elektroniczna forma przekazywania informacji i zestawień w trakcie realizacji umowy, to tym samym składanie wzorów podpisów staje się zbędne. Ponadto powyższa modyfikacja przepisów wpisuje się w zasadę domniemania autentyczności pochodzenia podpisu od osoby lub organu, który go złożył. Oznacza to, że z samego faktu przedłożenia dokumentu należy wnioskować o jego pochodzeniu od osoby lub organu, który oznaczony jest na dokumencie jako wystawca. Jednocześnie przyjmuje się powszechnie, że w przypadku przekazywania danych w formie podpisanej podpisem odręcznym, podpisy składane w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach mających charakter czynności prawnej, powinny obejmować imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego - informuje Fundusz w uzasadnieniu.

zrezygnowano ze wzoru wniosku w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Należy zauważyć, że zmiana numeru konta bankowego wykracza poza zakres przedmiotowy zarządzenia. Ponadto zmiana w tym zakresie stanowi jedną z kilku sytuacji powodujących konieczność zawarcia aneksu do trwającej umowy na realizację recept, dlatego wzory wniosków o aneks – w sytuacji jeżeli zostały one ustalone – winny być dostępne na stronie danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej podmiotom prowadzącym apteki lub w Portalu NFZ, gdzie następuje wymiana informacji dotyczących realizacji umowy - wskazuje NFZ.

zmodyfikowano wniosek o zawarcie umowy na realizację recept oraz wymagane do niego załączniki poprzez:

- określenie celu podawania we wniosku adresu e-mail - służącego między innymi do przekazywania korespondencji związanej z czynnościami o których mowa w przepisach działu IIIA ustawy o świadczeniach. Jednocześnie, przekazywanie korespondencji w formie wiadomości e-mail może wynikać także z odrębnych przyczyn, dlatego w przypisie ustalono katalog otwarty,

- zrezygnowanie z informacji o wymagalności pieczęci podmiotu prowadzącego aptekę lub kierownika apteki na wniosku i załącznikach - w związku z umożliwieniem składania wniosków w formie elektronicznej

ujednolicono sposób poświadczania kopii wymaganych dokumentów – poprzez wprowadzenie odpowiednich wymagań w zależności od formy (elektronicznej lub papierowej) składania kopii wymaganych dokumentów. Powyższe zmiany mają charakter porządkujący

doprecyzowano kwestię sposobu przekazywania wniosków o zawarcie umowy na realizację recept - z uwzględnieniem formy ich sporządzenia. Wprowadzona zmiana stanowi wtórną zmianę w stosunku do zmiany umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept;

- z uwzględnieniem formy ich sporządzenia. Wprowadzona zmiana stanowi wtórną zmianę w stosunku do zmiany umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept; odstąpiono od określenia terminu na weryfikację przez oddział Funduszu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept.

- Stosownie do treści § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 337) Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zawiera umowę na realizację recept. Pierwszym dniem, wskazującym początek do obliczenia 14-dniowego terminu jest złożenie przez podmiot wnioskujący poprawnego oraz kompletnego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept. Zatem czas przewidziany na weryfikację wniosku (w przypadku jego kompletnego złożenia) winien zawierać się w terminie przewidzianym do zawarcia umowy, wynikającym z rozporządzenia. Jednocześnie utrwalona w oddziałach wojewódzkich Funduszu praktyka postępowania w zakresie weryfikacji wniosku o zawarcie umowy na realizację recept pokazuje, że weryfikacja przedmiotowych wniosków odbywa się niezwłocznie, zaś informacja o przystąpieniu do weryfikacji wniosku przez oddział Funduszu jest widoczna dla podmiotu wnioskującego w Portalu NFZ, dlatego nie istnieje potrzeba określania terminu weryfikacji wniosku w przepisach zarządzenia - wyjaśnia NFZ.

Pełna treść dokumentu: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę













