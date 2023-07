6 lipca minister zdrowia we wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że to nie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) cierpią z powodu limitów na wystawianie e-recept, lecz tzw. receptomaty

Zdaniem Adama Niedzielskiego, samorząd lekarski broni biznesy receptowe, apelując o zniesienie wprowadzonych ograniczeń

W środę Naczelna Izba Lekarska opublikowała apel do ministra zdrowia o zniesienie limitów. Domaga się też wyjaśnień, jaka jest podstawa prawna do ograniczenia możliwości wykonywania zawodu lekarza

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta analizuje kwestię limitów. Nie odnotowało na razie skarg sygnałów od pacjentów

MZ: limit na e-recepty doskwiera biznesom receptowym, nie lekarzom POZ

- Na 302 lekarzy, którzy chcieli wystawić recepty ponad limit, blisko 100 proc. to podmioty, które prowadzą biznes receptowy przez internet, a nie POZ. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd bo tu chodzi o ich zdrowie. Czy Naczelna Izba Lekarska działa w interesie receptomatów? Imperium kontratakuje - napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nawiązując do podtytułu jednej z części "Gwiezdnych Wojen" szef MZ sugeruje, że samorząd lekarski broni interesów lekarzy zarabiających na masowym wystawianiu e-recept przez internet.

Jakub Kosikowski, p.o. Naczelnej Izby Lekarskiej skomentował wpis ministra zdrowia. Wskazał, że samorząd walczy z patologiami nieprawidłowego wykonywania zawodu - tzw. receptomatami i zwolnieniomatami (nierzetelnie wystawiającymi L4). Zapytał, co w sprawie tych drugich robi resort zdrowia. - Tej patologii udajecie, że nie widzicie, bo za krótkie zwolnienia płacą pracodawcy? My deklarujemy pomoc w zwalczaniu obu - podkreślił Kosikowski.

Przypomnijmy: we wtorek na łamach Rynku Zdrowia pisaliśmy, że niektóre przychodnie stacjonarne i przyjmujące pacjentów zdalnie alarmowały, że ich lekarze osiągnęli dzienny limit wystawiania e-recept (więcej: Limit na recepty już działa. Są przychodnie, gdzie został wyczerpany). Odsyłali więc pacjentów do domu i zapraszali do kontaktu w następnych dniach.

Wspomniany limit wprowadzono w poniedziałek, 3 lipca, w celu walki z nieetycznymi automatami do recept, które wystawiają preskrypcje pacjentom bez przeprowadzenia wywiadu medycznego.

Obecnie lekarz w ciągu 10 godzin swojej pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę. Liczba preskrypcji w tym czasie nie może jednak przekroczyć 300. Przy zaznaczeniu, że każdy wypisany pacjentowi lek kwalifikuje się jako jedna e-recepta. Co oznacza, że jeżeli medyk przepisuje cierpiącemu na wielochorobowość pacjentowi np. 10 leków, to po wizycie może wypisać już tylko 290 leków innym pacjentom.

Ograniczenia w wystawianiu e-recept uruchomiono dość niespodziewanie, bez żadnej zmiany przepisów, jedynie po zapowiedzi Adama Niedzielskiego przedstawionej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 czerwca br. Szef MZ wskazał wówczas, że podpisał doniesienie do prokuratury, w którym wskazał 10 lekarzy, którzy mieli dopuścić się co najmniej pięciu przestępstw (m.in. poświadczenia nieprawdy, oszustwa, czy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę).

Prezes NIL Łukasz Jankowski opublikował w środę, 5 lipca, apel do MZ o wycofanie limitu e-recept. Prosi w nim Adama Niedzielskiego o niezwłoczne wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej została podjęta decyzja o wprowadzeniu limitów, a także wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za włączenie ograniczeń. Zdaniem Jankowskiego, zawęziły one bowiem możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy i utrudniły realizację praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.

Szef NIL podkreśla, że w pełni popiera racjonalne działania służące uregulowaniu rynku automatów do recept. Przypomina, że izba wielokrotnie proponowała zarówno rozwiązania systemowe utrudniające rejestrację takich podmiotów, jak też np. ograniczenie możliwości wykonywania teleporady jedynie do osób, które pierwszą wizytę w podmiocie odbyły w trybie stacjonarnym. Ewentualnie - w przypadku niektórych specjalności np. psychiatrii - z wykorzystaniem narzędzi przekazujących obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym. Propozycje te nie zostały jednak nigdy przedyskutowane.

- Samorząd lekarski stanowczo protestuje przeciwko ograniczaniu praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej i arbitralne ustalanie sposobu w jaki lekarz może używać narzędzi takich jak e-recepta, żeby świadczyć pomoc chorym. Domagamy się również niezwłocznego wycofania się z wprowadzania limitów wystawianych recept i wypracowanie rozwiązań systemowych w porozumieniu ze środowiskiem lekarskim - apeluje Łukasz Jankowski.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta analizuje wprowadzone limity

O komentarz w sprawie ograniczeń w wystawianiu e-recept, zapytaliśmy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jego rzecznik prasowy Jakub Gołąb odpowiada nam, że organ analizuje obecnie tę kwestię. Informuje, że nie biuro nie odnotowało jeszcze sygnałów od pacjentów, dotyczących niemożności uzyskania recepty w związku z limitem. Takie informacje spływały do biura RPP wyłącznie od dziennikarzy proszących o stanowisko Rzecznika.

- Będziemy reagować na każdy zgłoszony sygnał. Zwracamy jednak uwagę i to będziemy uwzględniać w naszej analizie, na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczeń - podkreśla Jakub Gołąb.

Przedstawiciel biura RPP tłumaczy, że każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz udzielanych z należytą starannością. Wynika z tego przede wszystkim obowiązek bezpiecznego oraz skutecznego leczenia. Zasad tych nie można naruszać nawet za zgodą – czy na prośbę – pacjenta.

- Leki dostępne na receptę muszą być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza, a ten musi mieć pewność, że zastosowanie danego leku u pacjenta jest zasadne i zgodne ze wskazaniami - mówi Jakub Gołąb.

I dodaje, że nieuzasadnione zażywanie leków na receptę może mieć bardzo poważne negatywne skutki dla pacjenta – może przykładowo opóźnić wdrożenie właściwego leczenia, w przypadku braku właściwej diagnozy. Mogą także wystąpić ciężkie działania niepożądane.

- Przepisanie pacjentowi leku dostępnego na receptę, bez zbadania pacjenta, bez znajomości jego historii choroby i leczenia, odzwierciedlonej w dokumentacji medycznej, może być zatem działaniem nieprawidłowym - konkluduje Jakub Gołąb.

