MZ chce ograniczeń dla recept z internetu. "To utrudnienie dla lekarzy i pacjentów"

TVN24 poinformował o planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmianach dotyczących wystawiania recept przez serwisy receptowe. Jak wyjaśniono, teleporada w tych serwisach ogranicza się w wielu przypadkach jedynie do wypełnienia ankiety przez pacjenta, co skutkuje autodiagnozą, ponieważ sam pacjent wskazuje, którego leku potrzebuje. Resort chce w związku z tym dokonać ważnych zmian.

- Podjęliśmy już pracę nad uregulowaniem i doregulowaniem telemedycyny – powiedział TVN24 rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Obecnie w planach jest m.in. zablokowanie wystawiania recept na środki psychotropowe i odurzające za pośrednictwem serwisów wystawiających recepty. W RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Jak wynika z proponowanych założeń, lekarz wystawiający taką receptę będzie musiał ją wystawić w formie elektronicznej, ale po wcześniejszej weryfikacji w IKP, jakie leki pacjent stosował wcześniej (wyjątkiem jest sytuacja, pacjent nie ma IKP). Dodatkowo lekarz miałby też obowiązek osobiście zbadać pacjenta, chyba że od ostatniego badania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy – wyjaśnia TVN24.

Jednakże przedstawiciele samorządu lekarskiego biorącego udział w konsultacjach są zdania, że pomysły MZ to "wylewanie dziecka z kąpielą".

- Dodaje tylko lekarzom obciążeń biurokratycznych, ogranicza nasze prawo do wykonywania zawodu. Będzie to utrudnienie pracy lekarzom, którzy dobrze wykonują swoją pracę, ograniczeniem w teleoporadnictwie tam, gdzie jest to potrzebne – wskazał w rozmowie z TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.