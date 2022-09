MojeIKP i udostępnianie danych medycznych. Komu i dlaczego warto?

Lekarz rodzinny powinien wiedzieć, jak pacjent leczy się się u specjalisty

Specjalista powinien znać wszystkie leki, które zażywa leczony przez niego pacjent

Dlatego właśne jest, aby udostępniać lekarzom POZ i specjalistom historię leczenia. Jak to zrobić?

Diagnoza i leczenie - od czego zależy skuteczność

Właściwa diagnoza i skuteczne leczenie zależą również od tego, czy lekarz ma całościowy obraz stanu zdrowia pacjenta. Obecnie jest tak, że każdy lekarz ma dostęp do informacji, które sam wpisywał. Wybrany przez pacjenta lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może uzyskać dostęp do informacji zawartych na Internetowym Koncie Pacjenta, m.in. o wystawionych receptach. Może się zatem posłużyć informacjami z IKP, aby sprawdzić, jakie leki i w jakich dawkach przyjmował pacjent.

Lekarz rodzinny może wystawić e-receptę na leki, które pacjent zażywa, lecząc się u specjalisty. To dla leczonego spore ułatwieniee. Jednak lekarz POZ może również sam ocenić, czy i jakich leków pacjent potrzebuje. Po zbadaniu może zdecydować o wypisaniu recepty na inne leki niż dotychczas przyjmowane.

Dlatego do tej pory zalecano pacjentom, by pamiętali o wzięciu od lekarza specjalisty (przynajmniej raz w roku) zaświadczenia o stanie swojego zdrowia dla lekarza rodzinnego – dzięki temu miał on wiedzę na temat schorzenia, wyników badań, procesu leczenia i w razie potrzeby mógł wystawić e-receptę na leki wcześniej przepisywane przez specjalistę. Teraz można to załatwić dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP.

Może się zdarzyć, że w przychodni, z której pacjent korzysta, w momencie, w którym zadzwoni, nie ma wybranego wcześniej lekarza i przyjmie go inny lekarz z tej przychodni. On nie będzie miał już wglądu w dane pacjenta. Można mu udokumentować sposób leczenia, udostępniając dane z Internetowego Konta Pacjenta.

Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy na wakacjach pacjent uda się na konsultację nie do swojej przychodni POZ, ale najbliższej miejsca pobytu.

Należy pamiętać, że jeśli bierze kilka leków jednocześnie, a zwłaszcza jeśli nie są to leki przepisywane przez jednego lekarza, a nie są odpowiednio dobrane, to efekt może być szkodliwy. Dlatego ważne jest, by lekarz miał informację o wszystkim, co zażywa pacjent, także o suplementach diety. Lekarz potrafi tak dobrać leki, żeby ich wspólne działanie było dla niego korzystne.

Jak upoważnić medyka przy pomocy SMS-a?

Można upoważnić lekarza, każdej specjalności i w każdej placówce, do osobistych danych medycznych przez SMS. Ustala się z nim zakres upoważnienia np. wgląd do recept. Potem lekarz poprosi o ten dostęp w swoim systemie gabinetowym. Wówczas pacjent otrzyma SMS na numer telefonu, który ma wpisany na Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu na IKP wybiera się „Moje konto”>> „Edytuj swoje dane” i wpisuje się numer telefonu).

Następnie podaje się kod z SMS-a lekarzowi, żeby ten wpisał go do systemu i miał na tej podstawie wgląd na 24 godziny w historię recept pacjenta.

Na Internetowym Koncie Pacjenta można też udostępnić dowolnemu pracownikowi medycznemu, a nawet całej placówce medycznej, elektroniczną dokumentację medyczną (m.in. e-recepty, e-skierowania).

W tytm przypadku należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Na górze z prawej strony trzeba znaleźć zakładkę „Uprawnienia”, kliknąć na nią i wybrać „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”.

Następnie trzeba kliknąć na granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”

zaznaczyć, komu przyznaje się dostęp, np. pracownikowi medycznemu (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna lub felczer),

następnie znaleźć właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu)

oraz określić zakres i czas udostępniania danych medycznych i zatwierdzić.

Jak upoważnić medyka przez mojeIKP?

Poprzez aplikację mojeIKP można też upoważnić lekarza, pielęgniarkę, farmaceutę do wglądu w dane medyczne – to użyteczne, jeśli pacjent jest zmuszony skorzystać z pomocy medyka, który nie opiekuje się nim na co dzień, a pacjent chce np.:

poprosić go o e-receptę na leki, które stale bierze

pokazać mu, jakie leki bierzesz, żeby pomógł wybrać odpowiednią kurację (z uwagi na możliwość interakcji leków)

Aby to zrobic, należy uruchomić aplikację i wejść w „Menu”, klikając w trzy krótkie linie w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w opcję >> „Uprawnienia”.

Nastepnie należy wybrać opcję: „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie” – po rozwinięciu kafelka pojawi się informacja, że w tym miejscu można udostępnić lekarzowi, pielęgniarce, położnej, placówce medycznej swoje e-recepty, e-skierowania i zdarzenia medyczne (takie jak wizyta u specjalisty, pobyt w szpitalu, wizyta na SOR, wyniki badań laboratoryjnych i innych), a aptece i farmaceucie – e-recepty i informacje o wykupionych lekach. Należy kliknąć na „Przyznaj dostęp” i potem na jedną z trzech możliwości: pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny.

Kolejno należy wpisać dane osoby/placówki:w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej podać imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i kliknąć „Szukaj”. Gdy system go znajdzie, należy wybierać, czy będzie miał dostęp do wszystkich informacji czy wybranych dokumentów, całej dokumentacji medycznej czy tylko z określonego przedziału czasu, a następnie zapisać przesz przycisk „Zapisz”.

Przychodnia lub inna placówka medyczna

W przypadku przychodni lub innej placówki medycznej, wybiera się „Przyznaj dostęp placówce medycznej”, wpisuje adres i nazwę placówki, wybiera właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybiera się zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza.

W przypadku apteki wybiera się „Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu”, wpisuje adres i nazwę, wybiera właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybiera się zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza, z tym, że farmaceutów możesz upoważnić wyłącznie do dostępu do e-recept.

Jeśli pracownika medycznego nie ma w wykazie, system o tym poinformuje.

Zawsze można cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych, udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece, lub zmienić jego zakres.

Nie wszystkie placówki korzystają jeszcze z systemu, więc może się zdarzyć, że, mimo zgody przychodnia czy lekarz nie będą mieli dostępu do danych.

