mojeIKP dostępne teraz w trybie offline. Nowa funkcjonalność

Chcesz wykupić e-receptę bez połączenia z internetem? Aplikacja mojeIKP działa już również w trybie offline

Dostępna jest możliwość korzystania z trybu ciemnego

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, którą można pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z Apple Store

mojeIKP - Internetowe Konto Pacjenta offline

Aplikacja moje IKP (Internetowe Konto Pacjenta) umożliwia m.in.:

łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań

sprawdzenie dawkowania przepisanego leku

sprawdzenie historii e-recept i e-skierowań

wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu, bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL

ustawienie przypomnienia, kiedy masz wziąć leki

sprawdzenie, kiedy i w jakiej placówce odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania

udostępnianie i pobieranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)

możliwość rozwiązania comiesięcznego quizu dotyczącego zdrowego odżywiania się

liczenie codziennie wykonywanych kroków

korzystanie z portalu Diety NFZ

przełączanie się pomiędzy swoim kontem a kontami Twoich dzieci lub bliskich osób, które Cię do tego upoważniły.

Korzystanie z aplikacji mojeIKP przy wykupie e-recept jest bardzo wygodne. Nie trzeba podawać swojego numeru PESEL. Łatwo dostępny jest też Unijny Certyfikat COVID (UCC). O kody QR obu tych dokumentów można być poproszonym w miejscu, w którym są kłopoty z zasięgiem, a więc brak dostępu do Internetu.

- Teraz, gdy zobaczysz komunikat, że nie masz dostępu do Internetu, nadal możesz skorzystać z dostępu do dokumentów – w specjalnym trybie offline. Kliknij na „Przejdź do trybu offline”. Jeśli np. e-recepta, którą chcesz wykupić, była widoczna w Twojej aplikacji, to możesz ją otworzyć i dać farmaceucie jej kod do zeskanowania - informuje resort zdrowia.

Informacje i dokumenty w aplikacji widoczne w trybie offline będą takie, jakie były aktualne przy ostatnim połączeniu z Internetem i zalogowaniu się do mojeIKP.

W przypadku dokumentów dla dzieci i bliskich nie pobierają się one automatycznie do trybu offline przy każdym uruchomieniu aplikacji. Zapisują się dopiero wówczas, jeśli przełączy się na konto dziecka lub bliskiej osoby. Działanie to związane jest z wydajnością systemu.

Tryb offline: ograniczenia dostępu

W trybie offline nie możesz m.in. uaktualnić danych ani zarejestrować się na szczepienie.

Ciemny motyw chroni Twoje oczy

Kiedy dużo pracujesz, patrząc na ekran laptopa, tabletu, komórki, Twoje oczy szybko się męczą. Ciemny motyw aplikacji jest dla nich bardziej przyjazny, poprawia się komfort pracy, bo tekst na ekranie jest często lepiej widoczny, zwłaszcza przy sztucznym świetle lub słabym oświetleniu zewnętrznym. Poza tym, jeśli używasz aplikacji w trybie ciemnym, Twój smartfon lub tablet zużywa mniej prądu i bateria wystarcza Ci na dłużej.

Włączanie ciemnego motywu w aplikacji:

otwórz aplikację i wejdź w „Menu” (trzy kropki w górnej, prawej stronie ekranu)

znajdź w ustawieniach „Motyw”

włącz lub wyłącz ciemny motyw.

Ciemny motyw można też włączyć w ustawieniach telefonu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.