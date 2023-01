Minister zdrowia radzi receptę na telefon w kryzysie grypowym. Ale uwaga: przez TPK leki bez refundacji

Kto zachoruje, a ma kłopot, żeby dostać się lub dojechać do lekarza, może skorzystać z konsultacji za pośrednictwem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Wtedy, kiedy potrzebuje, nawet w nocy, w weekend i święta.

Ministerstwo Zdrowia zachęca do sięgania po tę formę konsultacji. - W sezonie infekcji grypowych, przy lżejszych objawach, korzystajmy z TPK - radzi na Twitterze resort.

Minister Adam Niedzielski sporo o teleporadzie mówił także podczas konferencji prasowej poświęconej kryzysowi grypowemu.

- Jest dostępna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. To miejsce, do którego może zadzwonić każdy Polak i uzyskać poradę, receptę i zwolnienie. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą skorzystać, są na siłach, nie oceniają swojego stanu zdrowia jako wymagającego nagłej interwencji, o korzystanie z Teleplatformy - apelował.

Jak sprawdziliśmy, pacjenci coraz chętniej posiłkują się taką poradą. W samym grudniu dyżurujący lekarze i pielęgniarki udzielili łącznie 23 tys. 559 konsultacji. To o 9 tys. 048 więcej niż w listopadzie.

Od uruchomienia TPK udzielonych zostało 115 tys. 675 porad lekarskich i 90 tys. 290 porad pielęgniarskich, w tym 406 w języku angielskim, 36 tys. 480 w języku ukraińskim i 75 konsultacji przy udziale tłumacza języka migowego.

Na początku stycznia MZ pochwaliło się na Twitterze, że średnia liczba odbieranych od pacjentów połączeń sięga już tysiąca.

Kto jednak skorzysta z porady za pośrednictwem TPK, przepisanych leków nie kupi ze zniżką. Na sprawę zwrócił uwagę niedawno w mediach społecznościowych Tomasz Zieliński, lekarz medycy rodzinnej i wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", który napisał: czy to prawda, że recepty wypisywane w TPK nie są refundowane? "Byłem przekonany, że są refundowane" - napisał dodając na dowód zrzut z dokumentacji pacjenta.

Biuro komunikacji MZ potwierdza, że w ramach TPK wypisywane są leki bez refundacji.

- Obecnie analizujemy tę kwestię, ale TPK to pomoc w sytuacjach nagłych, incydentalnych, a nie planowe leczenie. TPK nie służy do wypisywania leków na kontynuację leczenia i jest alternatywą do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie stacjonarnie można uzyskać pomoc lekarską i pielęgniarską. Wystawianie recept na choroby przewlekłe powinno odbywać się w POZ lub u lekarzy specjalistów - czytamy w odpowiedzi MZ na nasze pytania.