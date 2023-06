Małżeństwo lekarzy wystawiło ponad 700 tys. e-recept. Zarobki liczone w milionach

"DGP" dotarł do informacji dotyczącej dwójki rekordzistów, jeśli chodzi o wypisywanie recept, czyli małżeństwu lekarzy. Okazuje się, że udało się im w ciągu roku wystawić ponad 700 tys. sztuk recept.

- On – ponad 286 tys. w 2022 roku, ona – przeszło 429 tys. I zostawiają kolejnych daleko w tyle. Reszta lekarzy z "top 10" nie przekroczyła 200 tys. rocznie, a ci z ostatnich pięciu rekordowych miejsc wystawiają niewiele więcej niż 100 tys. rocznie. To i tak dużo – lekarze średnio miesięcznie wypisują recepty ok. 60 pacjentom – podaje Dziennik.