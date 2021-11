Lista elektronicznych skierowań zostanie poszerzona. Rozporządzenie MZ już po konsultacjach

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie e-skierowań jest już po konsultacjach publicznych

Chodzi o nowelizację rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Rozporządzenie zakłada, że wykaz elektronicznych skierowań zostanie poszerzony o skierowania na rehabilitację leczniczą oraz skierowania z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie e-skierowań jest już po konsultacjach publicznych. Zakłada że wykaz elektronicznych skierowań zostanie poszerzony o kolejne świadczenia.

Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci

elektronicznej rozszerzony zostaje o:

skierowania na rehabilitację leczniczą , u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- Projekt rozporządzenia poszerza katalog świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym wielokrotnie przez przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy oraz stanowi dalszy krok w procesie informatyzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W dokumencie zaproponowano, aby skierowania o których mowa w projekcie rozporządzenia, mogły być wystawiane w postaci papierowej do dnia 9 stycznia 2022 roku, a w zakresie skierowań do szpitala psychiatrycznego do 30 czerwca 2022 roku.

Dodajmy, że w trakcie konsultacji zgłoszono dwie uwagi do projektu. Obie nie zostały uwzględnione.

Projekt rozporządzenia załączamy poniżej.

