Limity na e-recepty dla lekarzy. Rzecznik i Ministerstwo Zdrowia przerzucają się pismami

Przypomnijmy, do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła informacja o wprowadzeniu przez Centrum e-Zdrowia limitów na wystawianie e-recept przez lekarzy. Od 3 lipca obowiązuje zakaz wystawiania przez lekarzy więcej niż 300 recept w ciągu dziesięciu godzin pracy.

- Może to prowadzić do ograniczenia praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych. W przestrzeni publicznej formułowane są obawy co do hipotetycznej sytuacji, gdy do poradni zgłosi się więcej niż 300 pacjentów potrzebujących leków na receptę - napisał RPO do Ministerstwa Zdrowia.