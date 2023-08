Kulisy kryzysu z receptami. Ekspert tłumaczy, dlaczego lekarz mógł wystawić receptę na siebie, dla pacjenta nie

8 sierpnia premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra zdrowia i zapowiedział, że stanowisko szefa resortu obejmie lekarka i posłanka Katarzyna Sójka

U podstaw zmian kadrowych w Ministerstwie Zdrowia jest zamieszanie z receptami, które zainicjowało ograniczenie wprowadzone przez resort w preskrypcji leków odurzających i psychotropowych

Problemy te stały się przyczynkiem sprawy, w której minister zdrowia ujawnił dane dotyczące wystawienia recepty przez jednego z lekarzy, co doprowadziło do dymisji

Minister zdrowia jest administratorem danych zgromadzonych na platformie P1. Ale to nie znaczy, że jako administrator może przeglądać każdy rodzaj danych. Do tego też musi być odpowiednia procedura - ocenia Jan Oleszczuk-Zygmuntowski

Jest już gotowa europejska regulacja przestrzeni danych zdrowotnych. To oznacza, że Polska również będzie musiała stworzyć swój organ dostępu do danych i będą określone bardzo precyzyjne procedury ujawniania danych

"Minister Niedzielski postanowił pójść na skróty"

8 sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski złożył rezygnację, a ta została przyjęta. Rezygnacja z urzędu była związana z kontrowersjami, jakie wynikły po wpisie Niedzielskiego na Twitterze w sprawie danych wrażliwych dotyczących lekarza, który wypowiadał się w krytycznym dla resortu zdrowia materiale TVN. Minister zarzucał lekarzowi nieprawdę, ponieważ ten informował, że nie można wystawiać recept dla pacjentów, tymczasem lekarz mógł wystawić receptę dla siebie (pro auctore). Zapytaliśmy Jana Oleszczuka-Zygmuntowskiego, co było przyczyną tego błędu systemu oraz o kwestie dostępu do danych wrażliwych i możliwości ich wykorzystania przez ministra zdrowia.

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Minister zdrowia Adam Niedzielski, zarzucił lekarzowi kłamstwo, gdy ten napisał, że nie było możliwe wystawianie e-recept dla pacjentów. Minister sprawdził i dowodził, że lekarz wystawił w tym czasie na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Wyjaśnia Pan na Twitterze, że lekarz nie kłamał, ponieważ rzeczywiście nie mógł wystawić recepty przez awarię IKP, ale pro auctore, czyli na siebie mógł…

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski: Obecnie lekarze informują, że mają problemy z wystawianiem recept. W tej głośne sprawie rzeczywiście, kiedy lekarz wystawia receptę pro auctore, system albo nie łączy się z IKP, albo łączy się z kontem lekarza, „omijając” problem wyszukania danego pacjenta, bo już wiadomo, kto nim jest – ten, kto wystawia receptę. Dlatego system działał przy wystawianiu recepty pro auctore, natomiast nie działał przy wystawianiu jej innym pacjentom. Myślę, że minister o tym nie wiedział i stąd ta cała awantura.

Zmiany w systemie to efekt prób ograniczenia nadużyć przy wystawianiu recept na odległość, w tym na leki narkotyczne i psychotyczne. Idea dobra, tylko sposób wykonania zły?

Cały problem zaczął się od rozpowszechnienia tak zwanych receptomatów. Próbowaliśmy ten problem nagłośnić w raporcie „Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym”. To zjawisko akurat nie jest w interesie społecznym. Działanie receptomatów jest możliwe z uwagi na brak definicji teleporady.

Zbudowano narzędzia IT, które ten brak rozwiązań prawnych wykorzystują. Wiemy, że za ich pośrednictwem receptę można wystawić teoretycznie od ręki, na podstawie formularza online.

Przede wszystkim wymaga uregulowania, czym jest teleporada. Natomiast minister Niedzielski postanowił pójść na skróty, prawdopodobnie, żeby mieć problem z głowy przed wyborami i jeszcze przekuć to na sukces. Wdrożono rozwiązanie polegające na tym, że za każdym razem, kiedy lekarz wystawia e-receptę, musi połączyć się z IKP pacjenta. Ponieważ to wdrożenie było robione w pośpiechu, coś zawiodło.

O zmianach MZ poinformował na TT. Informatycy Centrum e-Zdrowia mogli być zaskoczeni i nie zdążyli przetestować rozwiązania?

Wszyscy wiemy, jak to jest z testami. Są testy w środowisku testowym, a potem są testy na produkcji. Projekt jest już wdrożony, ale jeszcze testujemy, co się może wydarzyć. W tej sytuacji można było sprawdzić, jak system działa w mniejszej skali, w wybranych szpitalach. Pewnie trwałoby to nieco dłużej. Po drugie, należało dokonać zmian na poziomie regulacyjnym i ustalić czym jest teleporada i że receptomaty nie spełniają definicji teleporady, czyli że są po prostu nielegalne. Myślę, że minister Niedzielski chciał to rozwiązać na skróty.

22 lipca Naczelna Izba Lekarska informowała o awarii, która uniemożliwiła wystawienie recept na leki narkotyczne, ale też kardiologiczne i diabetologiczne. Za winnego minister zdrowia wskazał CeZ i zapowiedział konsekwencje pracownicze. Czy to chęć przerzucenia odpowiedzialności za ten pośpiech?

To jest pewna maniera, żeby chronić polityków za ich polityczne niemerytoryczne decyzje i przerzucać winę na ciężko pracujących specjalistów, którzy realnie te zlecenia wykonują. To samo mieliśmy niedawno, kiedy w pośpiechu dokonywano zmian w aplikacji mObywatel. Po ujawnieniu błędów w jej działaniu to nie minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przepraszał, a Centralny Ośrodek Informatyki (COI).

Tu mamy podobną sytuację. Najłatwiej jest zwalić winę na specjalistów z Centrum e-Zdrowia. Powinniśmy chronić tych, którzy pracują realnie nad rozwiązaniami, a polityczną odpowiedzialność powinni brać politycy.

Dostęp do danych nie powinien być uznaniowy

To kto odpowiada za problemy z wystawianiem recept?

Są dwie osoby, które powinno rozliczyć się personalnie za ten problem. Pierwsza osoba to obecny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który nadzorował wdrożenie e-recept. Od samego początku były bardzo duże tarcia między nim a różnymi ekspertami systemu e-zdrowia. Minister Cieszyński miał bardzo libertariańskie podejście. Do tego stopnia, że pierwotnie system e-recept miał w ogóle być wykonany przez firmy prywatne.

Z uwagi na to podejście nie pomyślano o sytuacjach, w których e-recepta może być użyta niezgodnie z zamierzeniami interesu społecznego. Przykładem tego jest model, gdy automat wystawia receptę w imieniu lekarza, który udzielił swojego prawa wykonywania zawodu. Sądzę, że minister Cieszyński był przestrzegany przed nimi zagrożeniami. Jest niejako ojcem receptomatów. Dziś jako minister cyfryzacji przykłada rękę do tego, jak cyfryzowane jest państwo.

Druga osoba to minister Niedzielski. Z jednej strony poprzez to, że bardzo przyspieszył wdrożenie zmian w systemie. Ale przede wszystkim z tego względu, że ujawnił dane, do których dotarł nie wiadomo w jakiej procedurze. To jest zachowanie nie tylko niegodne ministra, ale po prostu karalne. Jeżeli w państwie polskim szanuje się pacjenta i lekarza, to minister Adam Niedzielski powinien spędzić 3 lata w więzieniu.

Adam Niedzielski poinformował w wydanym oświadczeniu, że jako minister zdrowia jest uprawniony do dostępu do informacji dotyczącej wystawienia prze daną osobę recepty pro auctore.

Rzeczywiście w wydanym oświadczeniu minister powołuje się na ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych publicznie i na pojedynczy zapis, który mówi, że minister sprawuje nadzór nad ubezpieczeniami zdrowotnymi. Jeśli dobrze rozumiem, w ocenie ministra sprawowanie przez niego nadzoru w praktyce oznacza, że może od ręki sprawdzić sytuację każdego ubezpieczonego, recepty, które otrzymuje i tak dalej.

Wydaje mi się, że to jest poważne nadużycie. Zarówno prawa pacjenta i RODO dosyć jasno mówią, że każde przetwarzanie danych musi być w ściśle określonym celu. Minister zdrowia jest administratorem danych zgromadzonych na platformie P1. Jest administratorem, co nie znaczy, że jako administrator może przeglądać każdy rodzaj danych. Do tego też musi być odpowiednia procedura. Minister takiej procedury nie podał. Jeżeli celem było ujawnienie uzyskanych wiadomości publicznie, to nie jest to właściwa podstawa do przetworzenia tych danych.

To trochę jak z zakładaniem podsłuchów przez policję. Służby zawsze działają w sposób, który nie do końca znamy, ale sąd musi zawsze wyrazić zgodę na założenie takiego podsłuchu. Jest to więc procedura, która nie jest stricte uznaniowa. Tutaj mamy natomiast pełną uznaniowość.

Powtarzam, z zadań ministra wynika cel administrowania danymi. Ale to, że jest administratorem, nie daje mu wyłącznej władzy. Z jakiegoś powodu minister zdrowia twierdzi, że skoro jest administratorem i sprawuje nadzór, to może zrobić właściwie wszystko. Otóż nie może, nie jest to legalne. Dostęp do danych nie powinien być uznaniowy.

Co więcej, w naszych internetowych kontach pacjenta nie widzimy przecież, kto podejrzał te dane, kiedy i dlaczego.

Czy problemem może być właśnie brak tych procedur?

Koncepcja zaufanej przestrzeni danych, czyli wspólnicy danych jest już dobrze opracowana. Wiele krajów idzie w tym kierunku. My też zresztą za chwilę będziemy musieli ją wdrożyć, bo jest już gotowa europejska regulacja przestrzeni danych zdrowotnych. To oznacza, że Polska również będzie musiała stworzyć swój organ dostępu do danych i będą określone bardzo precyzyjne procedury ujawniania danych.

Te dane będą trafiały do firm, innowatorów, start-upów, lekarzy, badaczy. Jestem przekonany, że jeżeli wdrażaniem rozwiązań będą zawiadywać ludzie, o takim sposobie myślenia jak ministrowie Niedzielski czy Cieszyński, to będzie to niestety spektakularna porażka. A z kolei brak zaufania do ich działań wpłynie negatywnie na chęć ludzi do dalszej cyfryzacji i postępu.

Jak to zdarzenie może wpływać na kwestię zaufania do systemu informatycznego w ochronie zdrowia?

Pacjenci mogą teraz na przykład nie życzyć sobie dopisywania informacji do swojej dokumentacji medycznej. Jak w takiej sytuacji ma się zachować lekarz? On ma obowiązek wpisania danych. Pacjent może też uznać, że nie poinformuje o jakimś zagrożeniu dla jego zdrowia, albo nie pójdzie się leczyć z obawy, by te dane nie zostałyby wpisane do jakiegoś rejestru.

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Współprzewodniczący zrzeszenia ekonomistów Polska Sieć Ekonomii, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.